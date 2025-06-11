«Алые паруса — 2025»: когда пройдет праздник и как на него может попасть

В материале РИАМО читайте о празднике для выпускников в Санкт-Петербурге, о том, как он пройдет, какие улицы перекроют и откуда можно наблюдать салют и проход брига «Россия».

Кто может попасть на «Алые паруса»

Фото - © РИА Новости

Попасть на его официальную часть можно только по специальным пригласительным билетам, которые получают сами выпускники и педагоги. Выпускник может взять с собой одного близкого человека. Купить билеты на праздник нельзя, но любоваться проходом парусника и салютом можно с набережных или питерских крыш. Специальные приглашения каждый год имеют свой дизайн, который держится в секрете, чтобы избежать подделок.

Попасть на праздник можно официально не только выпускникам, но и волонтерам. Найти информацию об этом можно на сайте «Добро.рф».

Программа «Алых парусов — 2025»

Фото - © Александр Тарасенков / Фотобанк Лори

В 2025 году «Алые паруса» пройдут в ночь с 28 на 29 июня. По традиции основной площадкой станет Дворцовая площадь и Дворцовая набережная. Праздник начнется в 20:00, а завершится в 04:00 уже 29 июня.

Темой праздника «Алые паруса — 2025» станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества.

Полного списка исполнителей еще нет, он публикуется за неделю до выпускного на Неве. Выпускников поздравят президент России Владимир Путин и губернатор Петербурга Александр Беглов. В 00:30 пришедших на концерт приглашают на набережную и петербургские мосты перед началом пиротехнического шоу и прохода брига с алыми парусами.

Откуда лучше всего наблюдать проход брига на «Алых парусах»

Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

Удобнее всего наблюдать за проходом брига по Неве из окон и с крыш петербургских гостиниц и ресторанов. Например, хороший вид открывается из близлежащих отелей с верхних этажей, а столики в ресторанах лучше бронировать заранее, чтобы выбрать оптимальный для наблюдения за салютом. Также можно снять посуточно квартиры с видом на Неву.

Кроме того, 27 июня пройдет репетиция выпускного, и бриг «Россия» можно будет увидеть при полном параде. За кораблем можно понаблюдать с Дворцовой набережной, но занимать места нужно заранее.

С воды посмотреть салют и бриг не получится – на время праздника для частного судоходства полностью закрывается акватория Невы.

Какие улицы перекроют в Санкт-Петербурге во время выпускного в 2025 году

Фото - © РИА Новости

Во время празднования «Алых парусов» в Санкт-Петербурге будут закрыты абсолютно для всех стрелка Васильевского острова, берег у Петропавловской крепости и Троицкий мост. Там располагается оборудование и пиротехника.

В период подготовки к празднику выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге введут временные ограничения на движение и остановку транспорта.

Остановку транспортных средств запретят на Университетской набережной и Биржевой площади в периоды с 5 июня по 5 июля. Стоянка будет запрещена на Конюшенной площади накануне праздника — 27 июня.

Движение автомобилей полностью запретят в разные периоды с 11 июня по 1 июля на участках Каменноостровского проспекта, набережной Лейтенанта Шмидта, Университетской, Дворцовой, Петровской, Адмиралтейской и Английской набережных, а также в Дворцовом проезде. Полный перечень запретов на улицах Санкт-Петербурга можно найти на сайте городской администрации.

Когда впервые отметили «Алые паруса»: история праздника

Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

Впервые выпускной в формате «Алых парусов» отметили 27 июня 1968 года по инициативе самих выпускников. Тогда часть мероприятий была проведена на акватории Невы между Кировским и Дворцовым мостами, на участке реки, находящемся напротив исторического ядра города — Петропавловской крепости.

В тот вечер из-под Кировского моста появилась эскадра катеров, которая двигалась в парадном строю и открывала праздничное мероприятие. На появившихся катерах находились представители всех поколений советских людей. Здесь можно было увидеть молодого рабочего первых лет после Октябрьской революции, матроса Балтики, солдат большевистского бронедивизиона.

Главный корабль появился в сопровождении катера, на котором находились выпускники Суворовского и Нахимовского училищ. Выпускники на корабле держали праздничный вымпел и высокие зажженные факелы, от которых были зажжены Ростральные колонны на Стрелке Васильевского острова. Эти колонны продолжали гореть до завершения праздника. В дальнейшем это действие стало одной из традиций «Алых парусов».

Выпускной с кораблями и парадом на воде стал очень зрелищным мероприятием и привлекал выпускников из других городов. Но в 1979 году традиция праздника была прервана, его перенесли в Сестрорецк, где выпускной в последний раз перед большим перерывом прошел в 1991 году. Возродили «Алые паруса» только в 2005 году.

Праздник отмечается с размахом и обычно состоит из двух частей. Первая — это концерт, который проходит на Дворцовой площади. Вторая часть мероприятий — пиротехническое шоу, которое организуется в акватории Невы. Как раз в нем и задействован парусник с алыми парусами, который проплывает по реке в сопровождении торжественной музыки и фейерверков.

Почему выпускной в Питере назвали «Алыми парусами»

Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

В конце 1960-х годов, когда и был проведен первый выпускной на Неве, был популярен фильм, снятый по одноименной повести Александра Грина, написанной в 1916—1922 годах и посвященной мечте о том, что каждый из нас может сотворить чудо для близкого человека.

Писатель вдохновлялся городом на Неве, и считается, что в основу образа Ассоль был положен портрет незнакомки из магазина на Невском, а капитан Грей отождествлялся с самим Александром Грином.

Так Алые паруса стали символом мечты и веры в прекрасное, таким лозунгом для школьников, вступающим во взрослую жизнь, говорящим им, что все впереди, нужно верить в себя, в мечту — и все получится.