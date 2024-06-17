«Алые Паруса» 2024 в Санкт-Петербурге: когда состоится фестиваль и кто выступит

О том, где и когда в Санкт-Петербурге в 2024 году будет проходить шоу «Алые Паруса», как попасть на праздник и откуда можно будет полюбоваться фейерверками – рассказываем в материале РИАМО.

Когда состоятся «Алые Паруса» в 2024 году и что будет в программе Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори Праздник выпускников «Алые паруса» в 2024 году состоится в ночь с 28 на 29 июня. В этом году праздник будет приурочен не только к окончанию школьных выпускных экзаменов, но и к Году семьи, а также к 300-летию Российской академии наук и Санкт-Петербургского государственного университета. Программа шоу будет примерно такой же, что и в предыдущие годы. С 20:00 планируется сбор гостей и развлекательные мероприятия для тех, кто пришел на праздник к самому началу. С 20:30 начнутся выступления творческих коллективов, молодых перспективных певцов, артистов, музыкантов и танцоров – более десяти площадок развернутся на Дворцовой набережной, Стрелке Васильевского острова и у Петропавловской крепости. В 22:00 прозвучит поздравление Президента РФ Владимира Путина и напутствие выпускникам от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. После 22:10 начнется концерт с участием самых ярких и популярных артистов отечественного шоу-бизнеса. Первая часть концерта закончится после полуночи, после чего вчерашним школьникам предложат немного отдохнуть, осмыслить впечатления, прогуляться по набережной и насладиться водно-пиротехническим шоу. После феерии салютов и фейерверков состоится главное событие праздника – выход в акваторию двухмачтового брига «Россия» под алыми парусами. Около 0:40 белоснежный бриг появится у набережной Лейтенанта Шмидта, по главному фарватеру он пройдет мимо Университетской, Английской, Адмиралтейской и Дворцовой набережных, у Петропавловской крепости, под Благовещенским и Дворцовым мостами. Все это время романтичный корабль будут сопровождать фейерверки и пиротехнические чудеса с применением новейших технологий. В 1:40 продолжится светомузыкальное представление плюс концертная программа с участием звезд российского шоу-бизнеса, который будет длиться до 4:00.

Когда будут проводиться репетиции «Алых Парусов» в 2024 году Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори Репетиции прохода брига «Россия» по Неве прошла 12 июня, генеральная репетиция пройдет в ночь с 27 на 28 июня с 19:30 до 0:15. Взглянуть на белоснежный двухмачтовый корабль с алыми парусами можно будет совершенно бесплатно, но стоит помнить, что ближайшие улицы из-за раннего развода мостов в это время могут быть перекрыты, так что добираться до набережных имеет смысл на метро либо пешком. Посмотреть репетиции можно будет с Английской, Петровской, Университетской и Мытнинской набережных, а также с набережной Кутузова.

Кто выступит на главном концерте «Алых Парусов»-2024 Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори Организаторы обещают, что в этом году ширина рабочего пространства главной сцены достигнет 56 метров, высота – 23 метров, а для того, чтобы все присутствующие могли увидеть шоу в деталях, будут задействованы 1000 квадратных метров мультимедийных экранов. Часть декораций задумана «летающими» – они будут перемещаться по сцене и над ней и постоянно менять визуальное пространство концертной площадки. Список артистов основной программы – тайна за семью печатями, обычно перечень приглашенных на сцену счастливчиков становится известен лишь за неделю до самого концерта. В 2024 году желающих выступить на площадке «Алых парусов» набралось более 600, но авторитетное жюри выберет из кандидатов только 25 исполнителей или команд – лучших их лучших. В 2023 году в их число вошли, в частности, Gayazovs Brothers, Юлианна Караулова, «Моя Мишель», «Чайф», Burito и SHAMAN.

Как посмотреть на «Алые паруса» без пригласительного билета Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори Билеты на ежегодное шоу выдаются по пригласительным для выпускников санкт-петербургских школ, а также медалистам из других регионов России. Купить пригласительные в свободном доступе невозможно. Но у тех, кто хочет все-таки посмотреть на представление хотя бы с расстояния, есть несколько вариантов. Можно заранее занять места на набережных и мостах вдоль маршрута следования брига «Россия». Ближайшие станции метро – «Адмиралтейская», «Невский проспект», «Спортивная», «Горьковская», «Василеостровская» и «Гостиный двор». Приходить на смотровые площадки рекомендуется как минимум за 2-3 часа до начала шоу, в идеале – уже к 18 часам. Петербуржцев, желающих посмотреть на впечатляющее зрелище, всегда собирается очень много, так что чем раньше вы придете – тем больше шанс занять место с хорошим обзором. Бывалые зрители советуют принести с собой питьевую воду и еду, позаботиться о комфортной одежде и удобной обуви и на всякий случай захватить зонтик, если погода будет переменчивой. Лучшие виды на «Алые паруса» будут открываться с Петроградской стороны, в числе приоритетных точек – Биржевой мост, площадь академика Лихачева и часть Мытнинской набережной, выходящая к Кронверкскому проливу. Также можно разместиться на восточной части Дворцовой и Петровской набережных, кроме того, на Пироговской набережной. В числе популярных точек обзора – Литейный мост, Петровская, Университетская, Адмиралтейская, Английская и Кутузовская набережные, Благовещенский мост и Тучков мост. Если вы располагаете финансовыми возможностями, имеет смысл заранее приобрести билет на прогулочный теплоход, который будет проходить вблизи точек притяжения праздника. Стоимость билетов на шоу-маршруты начинается от 2500 р, но покупать тур лучше заранее, так как недорогие билеты быстро разбирают. Если вы планируете «олл-инклюзив» на теплоходе с музыкой и шоу-программой на палубе, придется выложить около 9 тысяч рублей. Разные перевозчики включают в сумму прогулки различные услуги, об этом стоит осведомиться заранее (некоторые круизы, например, подразумевают, что в стоимость билета входит только место на палубе, а еду и напитки придется оплачивать отдельно). Важно также уточнить, насколько близко теплоход будет от места проведения шоу. Для тех, кто готов потратить на шоу «Алые Паруса» внушительные суммы, существует вариант аренды гостиничного номера, выходящего окнами на одну из набережных, или бронирование столика в ресторане у воды. Как правило, комфортные комнаты с видом на пиротехнические шоу и фейерверки стоят недешево – но при этом довольно быстро раскупаются. А многие владельцы ресторанов одновременно с бронированием столика требуют внести депозит.