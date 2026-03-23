Активный и неспокойный месяц: гороскоп для всех знаков зодиака на апрель 2026 года

Много энергии и эмоций: что нас ждет в апреле 2026 согласно астрологическому прогнозу

Апрель встречает нас активными и не самыми спокойными энергиями. Напряженный аспект между Луной и Марсом в первый день апреля может принести раздражительность и желание отстаивать свои права во что бы то ни стало.

Венера и Плутон тоже между собой враждуют и приносят нам драматичные эмоции и чувства в отношения: не спешите рвать связь с партнером, переждите бурю, уже после 10-го апреля все наладится. Зато люди без пары могут в эти дни влюбиться без памяти, но связь эта вряд ли будет стабильной и благоприятной.

Вторая декада месяца знаменуется заходом Марса в знак Овна, где и без того находятся три планеты — Сатурн, Нептун и Солнце. Энергии будет хоть отбавляй — можно смело планировать самые сложные дела на этот период — справиться с ними будет гораздо проще, нежели раньше. Кроме того, непростой аспект будет между Солнцем и Юпитером, а это наделит нас тщеславием, эгоцентризмом и желанием получить все и сразу. Экологичнее пустить эти энергии в решение рабочих и бытовых вопросов, а также быть аккуратнее в общении с людьми, чтобы не спровоцировать ссору.

Меркурий по-прежнему идет по знаку Рыб, где он энергетически слаб. Однако есть и хорошие новости — период его ретроградности остался позади, поэтому можно возвращаться к планированию путешествий, оформлению документов, назначениям важных встреч и т. д.

Гороскоп для всех знаков зодиака на апрель 2026

Овен справится с ответственным заданием

Начало месяца покажется Овнам немного сумбурным и то же время апатичным. Энергии пока немного, поэтому лучше потратить первую неделю апреля на отдых или завершение каких-либо не самых важных дел. Все изменится, как только календарь покажет 10-е число. Ваш управитель Марс зайдет в ваш знак и принесет с собой прилив энергии, много новых идей и возможности для их реализации. Каких-то Овнов ожидает проверка на прочность — вероятно, начальство даст вам некое ответственное задание.

Телец будет доволен своей внешностью

Телец сейчас на своем пике: ваша планета-управитель Венера идет по вашему знаку. Не теряйте времени, отправляйтесь на шопинг, назначайте свидания и просто флиртуйте для своего удовольствия и хорошего настроения. Вы сейчас красивы как никогда и притягиваете других людей своей манкой внутренней энергией. Середина месяца отлично подойдет для крупных покупок или денежных вложений, инвестиций. Хорошо пройдут и путешествия, правда, заранее проверяйте все нюансы и детали: есть риск положиться на авось и попасть впросак.

Близнецы вернутся в активную жизнь

Меркурий только-только вышел из состояния ретроградности, так что жизнь Близнецов постепенно возвращаются на круги своя. Представители этого знака пока по-прежнему несколько медлительные и рассеянные, но уже к 20-м числам апреля ситуация резко поменяется: все дела резко сойдут с паузы, партнеры по бизнесу сразу дадут о себе знать, мысли о поездках возобновятся. Однако вместе с тем Близнецы могут быть агрессивны в своем поведении и высказываниях, что может оттолкнуть от них близких людей. Стоит следить за тем, что вы говорите другим людям, чтобы не ранить их.

Рак получит новую должност ь

Раки в апреле будут погружены в работу. В карьере возможны резкие изменения, которые потребуют от вас полной собранности и ответственности. Однако новые перспективы вас воодушевят и вы будете не против побыть некоторое время в сковывающих обстоятельствах. Также апрель отлично подходит для дружеских встреч и заведения новых знакомств. Возможно, в вашу жизнь войдет некий человек, который окажет на вас благоприятное влияние в дальнейшем. Можно строить планы на путешествия и подбирать выгодные направления для поездок.

Лев предастся гедонизму

Лев в начале апреля находится во власти своих желаний: эмоции и чувства берут верх, совладать с ними становится очень сложно. Под конец первой декады это состояние будет практически невыносимым — можно наделать много ошибок, если не держать себя под контролем. В 20-х числах настроение станет спокойнее, захочется комфорта вокруг себя и предаться гедонизму. Если есть возможность, возьмите на этот период небольшой отпуск или как минимум почаще выходите в свет: ваше обаяние сейчас на высоте, так что грех не воспользоваться этим.

Дева решит изменить свою жизнь

Девы в апреле погружаются в заботы, в том числе связанные со здоровьем. Энергетический потенциал сейчас не самый сильный, так что не стоит перерабатывать и брать на себя слишком много. По возможности делегируйте некоторые задачи своим близким, помощь вам сейчас точно не помешает. К середине месяца настроение изменится: появится желание что-то поменять в своей жизни к лучшему, и к этим идеям стоит прислушаться. Вероятно, в них кроется источник вашего будущего роста. Будьте осторожнее на дорогах в течение всего апреля — вероятны казусы на дорогах.

Весы готовы влюбляться

Весы чувствуют себя во второй месяц весны просто прекрасно. Настроение влюбленное и приподнятое, поэтому так и тянет заглянуть куда-нибудь после работы и с кем-нибудь познакомиться. Особенно внимательно к новым знакомым стоит присматриваться в десятых числах апреля — есть вероятность встретить если не вторую половинку, то как минимум потенциально очень хорошего друга, который будет с вами долгие годы. Апрель стоит также посвятить творческим проектам и вообще любым своим хобби: вас посещают гениальные идеи, которые реализовать будет не так трудно.

Скорпион полностью изменит свою жизнь

Перед Скорпионами открываются новые возможности, можно поменять всю свою жизнь и начать ее с чистого листа. Разумеется, при желании. Однако обстоятельства могут сами подталкивать вас что-то изменить как минимум в быту и в повседневном общении: можно безболезненно отрезать от себя людей, которые паразитируют на вас и не приносят никакой пользы. Большую часть своих сил вы будете тратить на рабочие дела. Если вас что-то не устраивает в условиях сотрудничества или самой работы, то эти моменты можно обговорить с начальством — оно пойдет вам навстречу.

Стрелец поймает волну удачи

Апрель для Стрельцов в целом довольно позитивный месяц, который сулит много хорошего. Так, можно получить помощь и поддержку в любых вопросах, с которыми вы давно пытаетесь справиться в одиночку. Энергии будет хватать на все, что вы спланируете на этот период. Ранние Стрельцы почувствуют душевный и творческий подъем, захочется выбраться в другую страну или просто сменить обстановку, отправившись в небольшой трип по близлежащим городам. В целом звезды сейчас на вашей стороне во всем, так что пользуйтесь моментом и не упускайте такой шанс.

Козерог будет занят домашними делами

Козероги заняты семейными делами. Место жительства и взрослые родственники требуют вашего внимания, так что придется планировать свое время, отталкиваясь от этого. В доме вероятны незначительные поломки (например, протечки в ванной), и с ними лучше разобраться сразу добросовестно. Также Козерогов ждут чувственные лавстори — есть шанс завести отношения с человеком, который будет близок вам по духу, но вы не сразу это заметите. Если вы давно планировали починить свое транспортное средство, апрель — лучшее время для этого.

Водолей будет завязывать знакомства и думать о деньгах

Мысли Водолея в апреле заняты вопросами финансов. Возможны внезапно всплывающие разговоры о необходимых покупках или иных вложениях денежных средств. В ходе общения можно получить подсказки, как увеличить свой капитал. Вообще в апреле Козероги будут очень любознательными и общительными, могут завязываться полезные знакомства, а любые поездки принесут пользу. Если вам нужно разгрузить голову или отдохнуть от забот, на помощь придет семья и родные стены. Дом станет для вам тем местом, куда хочется возвращаться больше, чем было раньше.

Рыбы научатся говорить «нет»

В начале месяца еще продолжаются тенденции марта, поэтому вы можете ощущать прилив энергии и желание бороться за свои идеи. Но уже с 10 апреля жизнь станет заметно спокойнее: захочется простого домашнего уюта, отдыха и поменьше новостного шума вокруг. Тем временем окружающим от вас будет что-то вечно надо: то какой-то вопрос у вас нужно уточнить, то совета спросить, то встретиться для совместных дел. Не надо идти на поводу у своего чувства ответственности — некоторые дела могут и подождать. Вам же хорошо бы использовать это время для восстановления сил и душевного состояния.