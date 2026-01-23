«А ваша куртка надувается в воде?»: что за тренд на самонадутие пуховиков

Откуда взялся тренд на самонадутие

История началась с публикации в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) девушки по имени Злата, которая решила продать свою болоньевую куртку на платформе «Авито». Она столкнулась с весьма специфическим вопросом от потенциального покупателя, спросившего, способна ли куртка «надуться» в воде. Покупательница утверждала, что является клинером и использует такие куртки для чистки поверхностей, подчеркивая важность свойства «самонадувания».

«Подскажите, он надувается в воде? Может быть, при стирке заметили надутие? Сейчас объясню. Я занимаюсь клинингом, уборкой промышленных помещений. И свойство ткани куртки — это хорошо отмывать кафель, масло, мастики. Перед этим куртку замачиваешь в большом ведре с белизной, но она обязательно должна надуваться при этом. Причем происходит самонадутие куртки сильное, иначе эффекта нет», — такое сообщение Злата получила на сайте объявлений.

Злата восприняла этот запрос как нечто крайне необычное и начала обмениваться снимками с покупательницей, демонстрирующими процесс взаимодействия куртки с водой. Однако, получив в ответ необычные и слегка тревожащие фотографии незнакомой женщины в намыленной куртке, она прекратила общение, почувствовав дискомфорт.

Самонадувающиеся куртки — это фетиш

Позже выяснилось, что данное явление вовсе не связано с клининговыми услугами, а представляет собой своеобразный фетиш среди определенной группы людей. Этот фетиш включает элементы фиксации на материале, форме и свойствах одежды, вызывающей особое эмоциональное и физическое удовольствие. Интернет-пользователи активно стали обсуждать этот тренд под постом Златы.

«Я потратила 16 минут, чтобы посмотреть канал про эти фетиши, и почитала после, что любители тугого пеленания, затягивания в болото и мокрых пуховиков — это один и тот же фетиш по механизму. Когда человеку, как правило, с детства, хочется быть „сжатым чем-то, удерживаемым“, чтобы ощущать состояние безопасности, поддержки и заботы, как объятия. Если этого недостаточно в детстве, и вдруг случается момент совпадения этого события с телесной разрядкой — мозг соединяет эти две истории и происходит фиксация как на дальнейшем фетише», — написала одна подписчица.

«Я так поняла, что у человека фетиш мыться в куртке и он этим делится с незнакомцами на „Авито“. Иначе неизвестно, что вообще происходит и зачем», — поделилась мнением еще одна девушка.

Другая подписчица рассказала, что продала на «Авито» не саму куртку, а видео с тем, как она разрезает ее на куски.

Ирония и юмор вокруг самонадувающихся курток

Несмотря на серьезность ситуации, феномен стал объектом многочисленных шуток и мемов в социальных сетях. Люди иронично реагируют на идею «самонадувающегося» пуховика, создавая забавные видеоролики и коллекции изображений. Отдельных улыбок заслуживают и комментарии: «Я теперь по-другому смотрю на все свои куртки… Не дай бог под дождь попаду и произойдет самонадутие…»; «Извините, когда сажусь в метро в пуховике, тоже теперь кайфую от самонадутия. Скинуть фотки?»; «Мне сегодня приснилось самонадутие. Будто бы я прыгнула в прорубь и плыла в пуховике приговаривая: „О! Он и вправду надувается!“; «Я теперь каждый раз это вспоминаю, когда вижу у кого-то дутую куртку».

Объяснение тренда самонадутия

Если вы, читая эту статью, ничего не поняли и до сих пор не представляете, зачем нужны самонадувающиеся куртки, — не переживайте, мы с вами!

Хотя пользователи продолжают обсуждать этот тренд, никто не предоставил четкого объяснения, почему и зачем люди увлекаются таким необычным поведением. Некоторые предполагают, что за анонимными профилями скрываются мужчины, использующие женские образы в куртках для прикрытия своих сексуальных предпочтений. «Просто некомфортно знать, что ты можешь идти по улице в болоньевой куртке, и какой-то мужик кайфует от этого», — резюмировала Злата.