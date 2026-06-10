8 мест, где разрешено купаться в Москве в 2026 году
Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о том, что в 2026 году в столице разрешено купаться в восьми водоемах. В материале РИАМО рассказываем о естественных водоемах Москвы, где разрешено купаться в 2026 году.
1. Озеро Белое
Фото - © Кристина Кормилицына/РИА Новости
Это озеро расположено в восточном административном округе Москвы, в Косино-Ухтомском районе. С 2006 года оно является частью территории природно-исторического парка «Косинский». С близлежащими озерами составляет Косинское трехозерье. Пляж озера Белое является одним из самых популярных мест отдыха. Благодаря бьющим ключам, пруд всегда остается довольно чистым, а плавный вход делает отдых с детьми комфортным и безопасным. Пляж оборудован зонами для переодевания и туалетами. Здесь можно поиграть в настольный теннис или футбол, есть бесплатные пикниковые зоны и места для жарки шашлыка.
Адрес: Москва, ул. Заозерная, 2–6
Сколько стоит: бесплатный
2. Путяевский пруд №1
Фото - © Михаил Воскресенский/РИА Новости
Этот пруд самый большой из каскада Путяевских прудов, состоящих в том числе из пруда Змейки, Чертова пруда, Моржового пруда, пруда №5 и Нижнего пруда. У Путяевского пруда №1 расположена зона отдыха, где можно отлично провести время на природе. Здесь обустроен пляж для безопасного купания, можно воспользоваться душевыми и раздевалками, есть зоны отдыха, комната матери и ребенка, детские и спортивные площадки.
Где: Москва, 4-й Лучевой просек, Сокольники
Сколько стоит: бесплатно
3. Школьное озеро
Фото - © Медиасток.рф
Озеро находится в Зеленограде в парке Панфиловский. Пляж здесь оборудован кабинками для переодевания, есть навесы, а размещаться на песке можно на полотенцах, пледах и ковриках. В озере есть специальная зона для детей с небольшой глубиной. На водной глади установлены буйки, в пляжный сезон на пляже дежурят спасатели и медпункт. Есть спортивные площадки, зоны для спокойного отдыха, точки питания.
Где: Москва, Зеленоград, 10-й микрорайон, народный парк «Панфиловский»
Сколько стоит: бесплатно
4. Большой городской пруд
Фото - © Медиасток.рф
Еще один водоем, где можно смело купаться, тоже расположен в Зеленограде. Здесь есть инфраструктура для комфортного пляжного отдыха и спортивных активностей. Любители могут заниматься зумбой, йогой, растяжкой, фитроком, функциональным тренингом, пляжным волейболом и другими пляжными играми.
Где: Москва, Зеленоград, район Савелки, парк Победы,
Сколько стоит: бесплатно
5. Серебряный Бор-2
Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости
Пляж «Серебряный Бор-2» имеет протяженность около одного километра. Тут всегда оживленно, есть игровая зона для детей, чистый песок, хорошо прогретая вода. Это место не подходит для тихого отдыха, здесь активно и весело проводят время. К услугам отдыхающих есть прокат гидроциклов, спортивные площадки для всей семьи, есть платная часть пляжа с лежаками и шезлонгами.
Где: Москва, ул. Таманская, 44
Сколько стоит: вход на пляж бесплатный
6. Серебряный Бор-3
Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости
Этот пляж в Серебряном Бору совмещает в себе длинную прибрежную зону с богатой инфраструктурой, спортивными и детскими площадками, кафе и новым бассейном, который открылся для посетителей парка после реконструкции в июне 2024. Помимо купания, здесь можно активно провести время на волейбольной площадке, поиграть в настольный теннис, взять в прокат лодки и катамараны.
Где: Москва, ул. Таманская, вл. 111
Сколько стоит: вход на пляж бесплатный, бассейн – от 1100 рублей за три часа.
7. Пляж «Динамо»
Фото - © Михаил Воскресенский/РИА Новости
Пляж расположен на левом берегу Химкинского водохранилища, рядом с ним находится одноименный водный стадион. На ухоженной территории дежурят спасатели, загорать можно на деревянном настиле, заход в воду удобный, а сама вода чистая. Есть раздевалки, туалеты и душ, также можно найти точки питания. Кроме того, с пляжа открывается вид на яхт-клуб, куда часто заходят красивые лодки.
Где: Москва, Ленинградское шоссе, 39, стр. 53
Сколько стоит: бесплатно
8. Пионерский пруд
Фото - © Григорий Сысоев/РИА Новости
Пионерский пруд – это целая зона отдыха в парке Горького. Здесь можно не просто купаться и загорать, на территории есть сауна, к услугам отдыхающих – шезлонги, бар с напитками и едой, аниматоры, шоу-программы и спортивные мероприятия.
В зоне отдыха можно приобрести необходимые аксессуары для отдыха у воды: полотенца, одноразовые тапочки и плавательные принадлежности. Для посещения взрослым необходимо иметь при себе паспорт, а гостям с детьми — документы, подтверждающие право на сопровождение ребенка.
Где: Крымский вал, 9, парк Горького, зона отдыха «Пионерский пруд»
Сколько стоит: от 250 рублей за сеанс
Где нельзя купаться в Москве 2026 году
Фото - © Медиасток.рф
Также сообщается, что на реконструкцию закрыты Мещерское, озеро Черное в Зеленограде и Головинские пруды, а в Тропарево и зоне «Левобережье» качество воды ухудшилось и купаться здесь пока нельзя, эти пляжи работают как зоны для отдыха без купания.