8 мест, где разрешено купаться в Москве в 2026 году

Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о том, что в 2026 году в столице разрешено купаться в восьми водоемах . В материале РИАМО рассказываем о естественных водоемах Москвы, где разрешено купаться в 2026 году.

1. Озеро Белое

Фото - © Кристина Кормилицына/РИА Новости

Это озеро расположено в восточном административном округе Москвы, в Косино-Ухтомском районе. С 2006 года оно является частью территории природно-исторического парка «Косинский». С близлежащими озерами составляет Косинское трехозерье. Пляж озера Белое является одним из самых популярных мест отдыха. Благодаря бьющим ключам, пруд всегда остается довольно чистым, а плавный вход делает отдых с детьми комфортным и безопасным. Пляж оборудован зонами для переодевания и туалетами. Здесь можно поиграть в настольный теннис или футбол, есть бесплатные пикниковые зоны и места для жарки шашлыка.

Адрес: Москва, ул. Заозерная, 2–6

Сколько стоит: бесплатный

2. Путяевский пруд №1

Фото - © Михаил Воскресенский/РИА Новости

Этот пруд самый большой из каскада Путяевских прудов, состоящих в том числе из пруда Змейки, Чертова пруда, Моржового пруда, пруда №5 и Нижнего пруда. У Путяевского пруда №1 расположена зона отдыха, где можно отлично провести время на природе. Здесь обустроен пляж для безопасного купания, можно воспользоваться душевыми и раздевалками, есть зоны отдыха, комната матери и ребенка, детские и спортивные площадки.

Где: Москва, 4-й Лучевой просек, Сокольники

Сколько стоит: бесплатно

3. Школьное озеро

Фото - © Медиасток.рф

Озеро находится в Зеленограде в парке Панфиловский. Пляж здесь оборудован кабинками для переодевания, есть навесы, а размещаться на песке можно на полотенцах, пледах и ковриках. В озере есть специальная зона для детей с небольшой глубиной. На водной глади установлены буйки, в пляжный сезон на пляже дежурят спасатели и медпункт. Есть спортивные площадки, зоны для спокойного отдыха, точки питания.

Где: Москва, Зеленоград, 10-й микрорайон, народный парк «Панфиловский»

Сколько стоит: бесплатно

4. Большой городской пруд

Фото - © Медиасток.рф

Еще один водоем, где можно смело купаться, тоже расположен в Зеленограде. Здесь есть инфраструктура для комфортного пляжного отдыха и спортивных активностей. Любители могут заниматься зумбой, йогой, растяжкой, фитроком, функциональным тренингом, пляжным волейболом и другими пляжными играми.

Где: Москва, Зеленоград, район Савелки, парк Победы,

Сколько стоит: бесплатно

5. Серебряный Бор-2

Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости

Пляж «Серебряный Бор-2» имеет протяженность около одного километра. Тут всегда оживленно, есть игровая зона для детей, чистый песок, хорошо прогретая вода. Это место не подходит для тихого отдыха, здесь активно и весело проводят время. К услугам отдыхающих есть прокат гидроциклов, спортивные площадки для всей семьи, есть платная часть пляжа с лежаками и шезлонгами.

Где: Москва, ул. Таманская, 44

Сколько стоит: вход на пляж бесплатный

6. Серебряный Бор-3

Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости

Этот пляж в Серебряном Бору совмещает в себе длинную прибрежную зону с богатой инфраструктурой, спортивными и детскими площадками, кафе и новым бассейном, который открылся для посетителей парка после реконструкции в июне 2024. Помимо купания, здесь можно активно провести время на волейбольной площадке, поиграть в настольный теннис, взять в прокат лодки и катамараны.

Где: Москва, ул. Таманская, вл. 111

Сколько стоит: вход на пляж бесплатный, бассейн – от 1100 рублей за три часа.

7. Пляж «Динамо»

Фото - © Михаил Воскресенский/РИА Новости

Пляж расположен на левом берегу Химкинского водохранилища, рядом с ним находится одноименный водный стадион. На ухоженной территории дежурят спасатели, загорать можно на деревянном настиле, заход в воду удобный, а сама вода чистая. Есть раздевалки, туалеты и душ, также можно найти точки питания. Кроме того, с пляжа открывается вид на яхт-клуб, куда часто заходят красивые лодки.

Где: Москва, Ленинградское шоссе, 39, стр. 53

Сколько стоит: бесплатно

8. Пионерский пруд

Фото - © Григорий Сысоев/РИА Новости

Пионерский пруд – это целая зона отдыха в парке Горького. Здесь можно не просто купаться и загорать, на территории есть сауна, к услугам отдыхающих – шезлонги, бар с напитками и едой, аниматоры, шоу-программы и спортивные мероприятия.

В зоне отдыха можно приобрести необходимые аксессуары для отдыха у воды: полотенца, одноразовые тапочки и плавательные принадлежности. Для посещения взрослым необходимо иметь при себе паспорт, а гостям с детьми — документы, подтверждающие право на сопровождение ребенка.

Где: Крымский вал, 9, парк Горького, зона отдыха «Пионерский пруд»

Сколько стоит: от 250 рублей за сеанс

Где нельзя купаться в Москве 2026 году

Фото - © Медиасток.рф

Также сообщается, что на реконструкцию закрыты Мещерское, озеро Черное в Зеленограде и Головинские пруды, а в Тропарево и зоне «Левобережье» качество воды ухудшилось и купаться здесь пока нельзя, эти пляжи работают как зоны для отдыха без купания.