20 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в сентябре 2024 года

Какие полнометражные картины стоит посмотреть в кинотеатрах и на стримингах в первом месяце осени, читайте в материале РИАМО.

Что посмотреть в кинотеатрах в сентябре 2024

1. «Обе две» – фильм о женских родственных чувствах

В новом роуд-муви по-русски героиня Кристины Асмус отправляется в путешествие вместе со своей племянницей-подростком, чтобы отдать ее другим родственникам, однако в процессе поездки сближается с девочкой.

Фильм режиссера Владимира Котта, известного по комедийной серии «Непослушник», выйдет на экраны 5 сентября.

2. «Ускорение» (Slingshot) – фильм о полете на Титан

В фантастической ленте хорошего жанрового режиссера Микаэля Хофстрёма (снявшего, в частности, «1408» и «План побега») трио астронавтов отправляется в полет к спутнику Сатурна, Титану, с важной миссией. Однако все идет не по плану: в частности, у главного героя (лауреат «Оскара» Кейси Аффлек) начинаются галлюцинации а-ля «Солярис».

На экранах российских кинотеатров «Ускорение» появится 5 сентября.

3. «Затерянные» – фильм о потустороннем городке

В новом триллере режиссера Романа Каримова четверо важных мужчин в пиджаках отправляются на автомобиле в командировку, но на обратном пути попадают в странный городок, откуда, кажется, нет выхода.

Широкая премьера картины в РФ состоится 5 сентября.

4. «Игра киллера» (The Killer's Game) – фильм о битве киллера с коллегами по ремеслу

В очередном «киллерском» боевике а-ля «Джон Уик», но с комедийным оттенком, герой Дэйва Батисты, узнав о смертельном диагнозе, «заказывает» сам себя. Однако вскоре выясняется, что врачи ошиблись, и расхотевший умирать убийца вынужден отбиваться от армии коллег.

В российских кинотеатрах фильм можно будет посмотреть с 12 сентября.

5. «Рыжий» – фильм о легендарном русском поэте 90-х

Биографическая лента о екатеринбургском поэте Борисе Рыжем, совершившем самоубийство в 2001 году в возрасте 26 лет, попытается раскрыть его противоречивый образ, в котором уличный гопник сочетался с тонким лириком и лауреатом литературных премий.

На большие экраны фильм режиссера Семена Серзина выйдет 12 сентября.

6. «Легенда» (Chuan shuo) – фильм о путешествии во времени с Джеки Чаном

Очередное красочное кино о древней китайской истории своим сюжетом напоминает последнего «Индиану Джонса»: в центре здесь тоже профессор археологии (Джеки Чан), вместе с коллегами открывающий дверь в прошлое. Кроме того, эта лента – продолжение фильма «Миф» 2005 года.

В российских кинотеатрах картину режиссера Стэнли Туна, некогда снявшего «Разборку в Бронксе», можно будет увидеть с 12 сентября.

7. «Вера» – фильм по мотивам советской мелодрамы «Вам и не снилось»

Современная версия классической ленты режиссера Ильи Фрэза расскажет ту же историю. Веру вместо Лидии Федосеевой-Шукшиной сыграла Виктория Толстоганова, а ее соперницу Людмилу, ранее воплощенную на экране Ириной Мирошниченко – Ольга Сутулова. Как и 45 лет назад, их дети-подростки влюбятся друг в друга и будут готовы на все, чтобы взрослые не смогли их разлучить.

Широкая премьера картины в России состоится 12 сентября.

8. «Ненасытные люди» (Greedy People) – фильм о незадачливых американских копах

В новой криминальной комедии о двух полицейских-напарниках, случайно совершивших убийство и ограбление, можно будет увидеть хорошего актера Джозефа Гордона-Левитта, чья карьера в последние годы несколько ушла в тень.

Редкую голливудскую ленту в российских кинотеатрах можно будет посмотреть с 12 сентября.

9. «110» – фильм о расследовании самоубийства школьницы

Фото - © Сайт Кинопоиска

Название этой картины отсылает к номеру статьи Уголовного кодекса о доведении до самоубийства. Героиня ленты (Елизавета Боярская) пытается разобраться с тяжелой ситуацией: ее дочь-подросток перестала разговаривать после самоубийства своей подруги. Тем временем расследование случая тоже не приводит ни к чему хорошему.

Премьера фильма в российских кнотеатрах состоится 12 сентября.

10. «Субстанция» (The Substance) – фильм об опасностях искусственного омоложения

В новом триллере француженки Корали Фаржа, ранее снявшей примитивный феминистский экшен «Выжившая», постаревшая актриса (Деми Мур) принимает некий экспериментальный препарат, в результате чего в ее теле появляется второй обитатель – молодая красотка (Маргарет Куэлли). Разумеется, конкуренция двух женщин за одну оболочку не может привести ни к чему хорошему.

На больших экранах России фильм, получивший премию Каннского фестиваля за лучший сценарий, появится 19 сентября.

11. «Хеллбой: Проклятие Горбуна» (Hellboy: The Crooked Man) – фильм о новых приключениях знаменитого героя комиксов

Перед нами любопытный жанровый эксперимент: если раньше фильмы про Хеллбоя были боевиками, то сейчас добрый красный монстр появится в самом настоящем хорроре, где столкнется с другим демоническим созданием.

Широкая российская премьера картины режиссера Брайана Тейлора, известного еще по «Адреналину» с Джейсоном Стэтхэмом, состоится 19 сентября.

12. «Маме снова 17» – фильм о переселении в будущую версию себя

В новой фантастической комедии 17-летняя девушка Оля из 2005 года вдруг перенесется в тело самой себя, но года 2024-го. В результате героине с мозгами подростка придется справляться с обязанностями директора школы, а также выстраивать отношения с 18-летним сыном. Делать она это будет в исполнении актрисы Светланы Ходченковой.

На большие экраны в РФ картина выйдет 19 сентября.

13. «Последний день Земли» (Survivre) – фильм о том, как море и суша поменялись местами

Новая французская фантастика не похожа на очень умное или качественно снятое кино, но у нее крайне оригинальная сюжетная завязка. Семья главных героев, отдыхающая на яхте, вдруг оказывается посреди пустыни. Выясняется, что в результате некоего катаклизма океаны отхлынули с привычного места на сушу и оставили мореплавателей на бывшем морском дне, где еще и шастают кровожадные обитатели глубин (которых исчезновение воды почему-то не смутило). Но это еще не все проблемы героев: океан вскоре должен вернуться.

В российских кинотеатрах это забавное недоразумение появится 26 сентября.

14. «Мужское слово» – фильм об отце, который готов на все ради сына

Павел Прилучный снова сыграл в римейке хорошего западного фильма, снятом на русском языке армянским режиссером. Причем если прошлогодний «Слон» Гарика Петросяна копировал сюжет британской драмы «Лок» 2013 года, то «Мужское слово» Сарика Андреасяна обратилось за более старым «образцом для подражания»: сюжет об отце, который захватывает в больнице заложников, чтобы спасти своего сына, явно отсылает нас к картине с Дензелом Вашингтоном «Джон Кью» далекого 2002 года выпуска.

Очередное кино с брутальным Прилучным выйдет на большие экраны России 26 сентября.

15. «Беляковы в отпуске» – фильм о недостойном поведении россиян в Турции

В новой комедии с Сергеем Светлаковым семья Беляковых из Таганрога ошиблась в бронировании турецкого отеля и оказалась на чужбине без денег. Мало того – они не могут в этом признаться, потому что рядом отдыхают более успешные Дубровины, перед которыми нельзя ударить в грязь лицом. Вот и приходится изображать из себя состоятельных путешественников, на деле не имея возможности даже оплатить номер.

Увидеть это народное кино можно будет с 26 сентября.

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16. Rebel Ridge – фильм о противостоянии солдата и коррумпированных полицейских

Очередная картина на сюжет первого «Рэмбо» расскажет о бывшем морпехе, приехавшем в маленький городок, чтобы помочь родственнику, но столкнувшемся с самоуправством местного шефа полиции (Дон Джонсон). Всем, кто смотрел предыдущие фильмы талантливого режиссера Джереми Сольнье, понятно, что дальнейшее развитие событий получится весьма кровавым.

Ленту, название которой можно перевести как «Хребет непокорных», покажут в интернете 6 сентября.

17. «Уродина» (Uglies) – фильм о будущем, где всех насильно делают красивыми

Экранизация очередного подросткового бестселлера-антиутопии расскажет о мире будущего, где по достижении 16 лет всем «исправляют» внешность путем пластической операции. Главная героиня (Джои Кинг) догадывается, что с этой процедурой что-то не так, и, как водится в фильмах этого жанра, присоединяется к движению за освобождение от тоталитарных стандартов.

Картина режиссера-ветерана МакДжи выйдет онлайн 13 сентября.

18. «Его три дочери» (His Three Daughters) – фильм о воссоединении трех сестер

В этой драме три отдалившиеся друг от друга сестры (Кэрри Кун, Наташа Лионн и Элизабет Олсен) вновь собираются вместе, чтобы ухаживать за умирающим отцом.

Трогательная история с тремя хорошими актрисами появится в интернете 20 сентября.

19. «Квартира 7А» (Apartment 7A) – фильм-приквел «Ребенка Розмари»

В отличие от многих других классических хоррор-лент, «Ребенок Розмари» Романа Полански не стал началом длинной серии фильмов – у него было только одно малоизвестное продолжение. И вот, спустя 56 лет после выхода оригинала, у этой истории появится приквел, в котором с дьяволопоклонниками суждено столкнуться молодой танцовщице.

Премьера картины в интернете состоится 27 сентября.

20. «Одинокие волки» (Wolfs) – фильм с дуэтом Брэда Питта и Джорджа Клуни

Эту ленту мы включали в список самых ожидаемых в году, и вот она наконец добралась до экранов. Два титана Голливуда сыграли «решал», которых неожиданно для них обоих наняли для решения одной и той же задачи. Разумеется, наличие конкурента не радует профессионалов своего дела, привыкших работать в одиночку.

Картину режиссера Джона Уоттса, в последнее время снимавшего три части «Человека-паука», выпустят онлайн 27 сентября.