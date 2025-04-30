19 российских и зарубежных сериалов, которые выйдут на экраны в мае 2025 года

Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в последнем месяце весны, читайте в материале РИАМО.

Новинки российских сериалов в мае 2025

1. «Солдатская мать» – сериал о героической советской женщине

Череда майских кинопроектов о Великой Отечественной открывается драмой о простой деревенской женщине Ефросинье Семеновой, потерявшей на войне девять сыновей. Героиню сыграла знаменитая советская актриса Анна Каменкова.

Первые четыре эпизода увидят свет 1 мая, остальные четыре – 8 мая.

2. «Таганрог» – сериал об антигитлеровском подполье

Еще один военный сериал расскажет о том, как в самом начале ВОВ на юге России офицер советской госбезопасности Виктор Швец (Денис Донской) организовал подпольное сопротивление нацистам.

Первые два эпизода увидят свет 3 мая, остальные шесть будут выходить ежедневно до 9 мая включительно.

3. «Рослый» – сериал об успешном советском военачальнике

Очередной военный сериал расскажет о биографии вымышленного советского офицера Ивана Рослого (Кирилл Зайцев), начиная с советско-финской войны и через всю Великую Отечественную. На фронтах командиру неизменно сопутствовал успех, а вот недоброжелатели в тылу строили против него козни.

Все четыре эпизода увидят свет 5 мая.

4. «По следу зверя» – сериал о борьбе с немецкими диверсантами

Еще один военный сериал расскажет о периоде войны между Сталинградской и Курской битвами, когда немцы задумали совершить в советском тылу ряд диверсий. На пути у них встали советские разведчики.

Первые четыре эпизода увидят свет 8-9 мая, остальные восемь будут выходить по одному в неделю.

5. «Тюремный дневник» – сериал о россиянке, брошенной в американскую тюрьму по обвинению в шпионаже

В этой драме с элементами триллера российская студентка в США Мария Жукова (Мария Лопатина) попадает в международный переплет – ее обвиняют в шпионаже и сажают в одиночную камеру в американской тюрьме, надеясь сломать хрупкую девушку и получить от нее нужный результат. Однако героиня оказывается куда крепче, чем думают в заокеанских спецслужбах.

Премьера сериала запланирована на 14 мая, график выхода эпизодов пока не обнародован.

6. «Чужие деньги» – сериал о криптоаферисте и его двойнике

В очередном сериале по сценарию Сергея Минаева Максим Матвеев сыграл сразу двух персонажей – «босса криптомафии» Алексея Воронова и скромного банковского клерка Юру Афанасьева, похожих друг на друга как две капли воды. Когда у первого начинаются неприятности, он решает подставить своего двойника, выдав его за себя. Однако план не срабатывает, и простой парень Юра заполучает себе всю жизнь Леши, а не только его проблемы. Дело за малым – вести себя так, чтобы никто не заметил подмену.

Первые четыре эпизода увидят свет 15 мая, остальные шесть будут выходить по два с интервалом в неделю.

Зарубежные сериалы, которые выйдут в мае 2025

7. «Дастер» (Duster) – сериал о нелегкой жизни водителя мафии

В новом проекте легендарного Джей Джей Абрамса зрители увидят криминальное ретро, а именно историю красавчика-водителя (Джош Холлоуэй), работающего на преступный синдикат в 1970-е в аризонской пустыне. Соответствующие приключения прилагаются.

Первый эпизод увидит свет 15 мая, остальные семь будут выходить по одному в неделю.

8. «Киллербот» (Murderbot) – сериал об андроиде с пробудившимся сознанием

В новом фантастическом сериале Александр Скарсгард сыграл боевого андроида, сумевшего втайне от своих создателей обрести самосознание, которое он вынужден скрывать. Параллельно с наслаждением внутренней свободой механическому человеку приходится выполнять опасные миссии, для которых он был сконструирован.

Первые два эпизода увидят свет 16 мая, остальные восемь будут выходить по одному в неделю.

8. «Сирены» (Sirens) – сериал о попытке спасти сестру от культистов

Героиня этой черной комедии Девон отправляется в роскошный пригород, где ее сестра работает у харизматичной Микаэлы Келл (Джулианна Мур). Пытаясь спасти родственницу от чрезмерного влияния хозяйки, женщина выясняет, что это не так-то просто.

Все пять эпизодов увидят свет 22 мая.

9. «Лучшая сестра» (The Better Sister) – сериал о двух сестрах в поисках убийцы

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В новом детективном триллере Джессика Бил и Элизабет Бэнкс сыграли двух очень разных сестер. Первая живет идеальной жизнью с мужем-адвокатом и любимым сыном, а вторая прозябает и борется с зависимостью. Однако все переворачивается с ног на голову, когда мужа первой сестры убивают.

Выход всех восьми эпизодов запланирован на 29 мая.

Новые сезоны популярных сериалов в мае 2025

10. «Фишер», 2 сезон

В продолжении мегауспешного сериала троица следователей (Иван Янковский, Александр Яценко и заменившая Александру Бортич Ирина Старшенбаум) будут ловить другого маньяка, в то время как Фишер сидит за решеткой. Дата выхода нового сезона пока не объявлена, но было анонсировано, что он появится на экранах в мае.

11. «Ходячие мертвецы: Мертвый город» (The Walking Dead: Dead City), 2 сезон

Продолжение спин-оффа самого известного сериала о зомби увидит свет 4 мая. В этот день на экраны выйдет первый эпизод, остальные семь будут показаны по одному в неделю.

12. «Покерфейс» (Poker Face), 2 сезон

Детектив-ясновидящая Чарли (Наташа Лионни) из сериала Райана Джонсона вернется к фанатам 8 мая. В этот день увидят свет три новых эпизода, остальные девять будут показаны по одному в неделю.

13. «Бедные смеются, богатые плачут», 2 сезон

Выход продолжения сериала о жизни обитателей Рублевки и обслуживающего их персонала намечен на 12 мая. График выхода эпизодов пока не обнародован.

14. «Добро пожаловать в Рексэм» (Welcome to Wrexham), 4 сезон

Документальный сериал о том, как голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни купили футбольный английский клуб, и не думает заканчиваться. Первые два эпизода нового сезона увидят свет 15 мая, остальные шесть будут показаны по одному в неделю.

15. «Любовь. Смерть. Роботы» (Love, Death & Robots), 4 сезон

Очередной сезон антологии короткометражек на фантастические (и иногда фэнтезийные) сюжеты выйдет на экраны 15 мая. В этот день увидят свет все десять новых эпизодов.

16. «Девять совсем незнакомых людей» (Nine Perfect Strangers), 2 сезон

Николь Кидман снова сыграет хозяйку таинственного курорта Машу Дмитриченко в продолжении драматического триллера о группе незнакомцев, собравшихся в одном месте. Первые два эпизода нового сезона увидят свет 21 мая, остальные шесть будут показаны по одному в неделю.

17. «Рик и Морти» (Rick and Morty), 8 сезон

Популярный мультсериал о путешествиях старика-ученого и его внука между измерениями вернется к фанатам 25 мая. В этот день увидит свет первый эпизод нового сезона, остальные девять будут выходить по одному в неделю.

18. «Два холма», 3 сезон

Комедия о матриархате будущего вернется к поклонникам 27 мая. В этот день на экраны выйдут три первых эпизода нового сезона, остальные десять будут показаны по два с интервалом в неделю.

19. «И просто так» (And Just Like That...), 3 сезон

Продолжение «Секса в большом городе» оказалось достаточно успешным и снова порадует фанатов с 29 мая. В этот день увидит свет первый эпизод нового сезона, всего их будет 12.