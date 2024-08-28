18 российских и зарубежных сериалов, которые выйдут на экраны в сентябре 2024 года

Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в первом месяце осени, читайте в материале РИАМО.

Новинки российских сериалов в сентябре 2024

1. «Третье сентября» – сериал по мотивам песни Михаила Шуфутинского

В последние годы песня «Третье сентября», впервые исполненная Михаилом Шуфутинским в далеком 1993 году, стала мемом такого масштаба, что появление сериала по ней было лишь вопросом времени. И вот он наконец появился, причем сюжет картины напрямую связан с текстом шлягера.

Накануне свадьбы незадачливый жених идет выпить с друзьями, и это приводит к катастрофе: после проведенной им бурной ночи невеста бросает его и уезжает. Однако судьба дает герою второй шанс, и на следующее утро он снова просыпается в роковой для себя день 3 сентября.

Восемь эпизодов сериала покажут со 2 по 5 сентября – по два в день.

2. «Трасса» – сериал о поисках пропавшей дочери

В новом детективном триллере питерская судья Светлана (Карина Разумовская) отправляется в Ставропольский край, куда накануне уехала ее приемная дочь Кира, попав там в неприятности. В поисках Киры главная героиня сталкивается с опасной преступной сетью, промышляющей похищениями подростков для продажи их в рабство. Помогает Светлане опытный следователь Эльвира (Анна Михалкова).

Первые два эпизода увидят свет 5 сентября, остальные восемь будут показывать по одному в неделю.

3. «Комбинация» – сериал о становлении знаменитой группы

История о том, как в перестроечные годы два предприимчивых партнера решили создать первую в СССР женскую группу и в итоге преуспели. В проекте собрался относительно звездный актерский состав – Никита Кологривый, Павел Прилучный, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова и Даниил Воробьев.

Первая серия выйдет на экраны 6 сентября, остальные семь покажут по одной в неделю.

4. «Костя – Вера» — сериал о дальнейшей жизни семейства Ворониных

Продолжение сериала «Воронины» о семейной чете персонажей Георгия Дронова и Екатерины Волковой выйдет на экраны спустя пять лет после завершения оригинального проекта. Зрители снова увидят любимых героев, их друзей и родственников (за исключением отца семейства Николая Петровича, который по сюжету умер, как и исполнитель его роли Борис Клюев).

Премьера сериала состоится 9 сентября, всего в сезоне будет 17 эпизодов.

5. «Последний богатырь: Наследие» – сериал-продолжение сказочной трилогии

Суперуспешная серия российских фэнтези-фильмов получила продолжение в формате сериала. В главной роли снова появится Виктор Хориняк, а режиссером проекта выступил талантливый постановщик Антон Маслов, снявший «Вампиров средней полосы» и «Поехавшую».

Дата премьеры пока не сообщается, но заявлено, что сериал увидит свет в сентябре.

Зарубежные сериалы, которые выйдут в сентябре 2024

6. «Бойцовская ночь: Афера на миллион» (Fight Night: The Million Dollar Heist) – сериал о массовом ограблении в 1970 году

В этом криминальном экшене собралось множество чернокожих актеров высокого уровня, таких как Сэмюэл Л. Джексон, Терренс Ховард и Дон Чидл. За основу сюжета взято вооруженное ограбление на американской вечеринке 1970 года, посвященной возвращению на ринг Мохаммеда Али, в результате которого жертвами нападавших стали сотни человек.

Премьера мини-сериала состоится 5 сентября, всего в нем будет шесть эпизодов.

7. «Идеальная пара» (The Perfect Couple) – сериал о трупе, найденном на свадьбе

В новом детективе рассказывается о шикарной свадебной церемонии, прерванной обнаружением мертвого тела в близлежащем заливе, после чего все участники торжества становятся подозреваемыми. В главных ролях – Дакота Фэннинг и Николь Кидман.

Все шесть эпизодов увидят свет 5 сентября.

8. «Это всё Агата» (Agatha All Along) – сериал про ведьму по комиксам Marvel

В очередном проекте о вселенной Marvel зрители увидят не привычную фантастику, а фэнтези в духе «Гарри Поттера» – историю ведьмы Агаты Харкнесс, которая жаждет снова обрести утраченные магические силы и для этого отправляется на испытания Дорогой Ведьм.

Первые два эпизода увидят свет 18 сентября, а остальные семь будут показывать по одному в неделю.

9. «Пингвин» (The Penguin) – сериал о злодее из фильма «Бэтмен»

Колин Фаррелл возвращается к роли Пингвина, которую он сыграл в картине «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном. В отличие от персонажа Дэнни Де Вито из фильма Тима Бёртона «Бэтмен возвращается», этот Пингвин – не гротескный мутант, а просто суровый мафиозный босс.

Первая серия увидит свет 19 сентября, остальные семь будут выходить раз в неделю по воскресеньям начиная с 29 сентября.

Новые сезоны популярных сериалов в сентябре 2024

10. «Жизнь по вызову», 3 сезон

История жизни высокоморального сутенера в исполнении Павла Прилучного вернется на экраны с третьим сезоном. Первые два эпизода увидят свет 1 сентября, остальные восемь будут показывать по одному в неделю.

11. «Медленные лошади» (Slow Horses), 4 сезон

Сериал о британских разведчиках-неудачниках с Гари Олдманом в главной роли порадует фанатов новым сезоном начиная с 4 сентября. В этот день на экраны выйдут два эпизода, а оставшиеся четыре будут показывать по одному в неделю.

12. «Моя гениальная подруга» (L'amica geniale), 4 сезон

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Новый сезон сериала о дружбе двух итальянских девочек должен появиться на экранах 9 сентября. График выхода эпизодов пока не известен.

13. «Старик» (The Old Man), 2 сезон

Поклонники Джеффа Бриджеса смогут снова увидеть его в роли престарелого агента ЦРУ в отставке, вынужденного защищать себя и дочь от бывших коллег. Первые два эпизода увидят свет 12 сентября, остальные шесть будут показывать по одному в неделю.

14. «Король Талсы» (Tulsa King), 2 сезон

Еще один ветеран Голливуда, Сильвестр Сталлоне, вернется к образу итальянского гангстера, отправленного заправлять делам в штат Оклахома. Первый эпизод нового сезона увидит свет 15 сентября, остальные девять будут показывать по одному в неделю.

15. «Триггер», 3 сезон

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Психолог Артем Стрелецкий в исполнении Максима Матвеева будет снова радовать фанатов своими нестандартными подходами к лечению пациентов начиная с 19 сентября. График выхода новых эпизодов пока не известен.

16. «Извне» (From), 3 сезон

Жуткий хоррор о городке, обитатели которого заперты в нем в компании кровожадных монстров, вернется к поклонникам 22 сентября. Всего в новом сезоне будет десять эпизодов, график их выхода пока не известен.

17. «Симпсоны» (The Simpsons), 36 сезон

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Бесконечный мультсериал о желтой семейке из Спингфилда снова появится на экранах 29 сентября. Всего в новом сезоне будет пять эпизодов.

18. «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» (The Walking Dead: Daryl Dixon), 2 сезон

Продолжение спин-оффа самого популярного зомби-сериала в истории увидит свет 29 сентября. Всего в новом сезоне будет шесть эпизодов, график их выхода пока не известен.