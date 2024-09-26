18 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в октябре 2024 года

Какие полнометражные картины стоит посмотреть в кинотеатрах и на стримингах в середине осени, читайте в материале РИАМО.

Что посмотреть в кинотеатрах в октябре 2024

1. «Другой человек» (A Different Man) — фильм о радикальном изменении внешности

В этой комедийной драме с элементами триллера начинающий актер Эдвард, лицо которого обезображено болезнью, получает возможность избавиться от своего уродства благодаря новым медицинским технологиям. В результате герой становится обычным привлекательным мужчиной (Себастиан Стэн, известный по роли Зимнего Солдата в киновселенной Marvel). Однако счастья ему это не приносит: непонятно откуда взявшийся конкурент с такой же безобразной внешностью получает роль «старого» Эдварда в театральной постановке, основанной на его прошлой жизни.

Увидеть эту оригинальную картину в российских кинотеатрах можно будет с 3 октября.

2. «Василиса и хранители времени» — фильм Павла Лунгина о добрых и злых волшебниках

Маститый российский режиссер Павел Лунгин внезапно снял семейное фэнтези о том, как добрый Волшебник (Сергей Гармаш) пытается уберечь свою внучку Василису от злой колдуньи Даши (Дарья Мороз). Судя по трейлеру, в этом фильме нас ждут еще и неплохие спецэффекты.

Погрузиться в волшебный мир от Лунгина можно будет с 3 октября.

3. «Тихое место: Азраэль» (Azrael) — фильм о противостоянии жутким монстрам

Этот ужастик не имеет прямого отношения к известной хоррор-франшизе, название которой русские локализаторы добавили с одной-единственной целью — завлечь в кинотеатры побольше зрителей. Правда, сюжетная завязка двух фильмов чем-то похожа: в «Азраэле» тоже наступил конец известной нам цивилизации, люди хранят молчание, а противостоят им какие-то инфернальные смертоносные твари. В этих непростых условиях молоденькая главная героиня, которую намеревались принести тварям в жертву, будет всеми силами пытаться выжить.

Посмотреть любопытный ужастик на большом экране можно будет с 3 октября.

4. «Говорит Земля!» — фильм про шахтера, ставшего борцом за экологию

У новой комедии с Антоном Филипенко и Ириной Горбачевой весьма оригинальная завязка — главный герой, простой шахтер, после инцидента в шахте начал в буквальном смысле слышать планету. И понял, что та очень недовольна населяющими ее людишками и уже готова отправить их вслед за динозаврами. Дело за малым — донести это послание до беспечного человечества.

В российских кинотеатрах фильм появится с 3 октября.

5. «Особенности национальной больницы» — продолжение знаменитых фильмов 90-х

Александр Рогожкин, автор культовых «Особенностей национальной охоты» и «Особенностей национальной рыбалки», написал сценарий и для новой части, однако умер в 2021 году. Теперь дело мастера продолжает молодой режиссер Станислав Светлов.

По сюжету картины, в обычную петербургскую больницу устраивается немецкий волонтер, и теперь ему предстоит многое узнать о русском национальном характере.

Посмотреть на возрождение легендарной серии можно будет с 3 октября.

6. «Руки Вверх!» — фильм о становлении звездной группы

Эта биографическая картина расскажет о жизни Сергея Жукова начиная с детских лет в Димитровграде Ульяновской области и вплоть до обретения музыкантом всероссийской славы.

Посмотреть фильм, в написании сценария к которому участвовал и сам лидер «Руки Вверх», можно будет с 10 октября.

7. «Ужасающий 3» (Terrifier 3) — фильм об очередном жутком клоуне

Третья часть франшизы про маньяка, носящего маску клоуна и внезапно полюбившегося зрителям всего мира, выйдет на экраны российских кинотеатров 10 октября.

8. «Анора» (Anora) — фильм о любви стриптизерши и сына русского олигарха

В кинотеатрах России собираются показать картину американского режиссера Шона Бейкера, получившую главный приз Каннского фестиваля-2024. В ней сыграли сразу несколько российских актеров, таких как Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

По сюжету, сын русского олигарха, живущий в Штатах, женится на узбекской стриптизерше из Брайтон-Бич, и это очень не нравится родителям юноши, вылетающим на «место происшествия» из далекой Москвы.

Премьера ленты в России должна состояться 17 октября.

9. «Кореша» — спин-офф сериала «Макс и Гусь»

Никита Кологривый снова сыграет пензенского братка Макса, а Владимир Карпук — его лучшего кореша Гуся. Парочка впутывается в неприятности после того, как Макс угоняет у местного бизнесмена роскошный «Кадиллак».

В российских кинотеатрах фильм выйдет 17 октября.

10. «Огниво» — фильм по мотивам сказки Андерсена

Режиссер Александр Войтинский и сценарист Александр Архипов, снявшие сказочную ленту «По щучьему велению», решили продолжить работать в этом жанре, взяв за основу известную сказку Ганса Христиана Андерсена. Правда, сюжет пришлось существенно дополнить: в огниве, которое досталось солдату, теперь живет девочка Даша, а запер ее там злой Лиходей. Есть в фильме и царица Настасья (Ирина Старшенбаум), которой, видимо, предстоит выйти за солдата замуж, как и в книжном оригинале.

Увидеть картину на большом экране можно будет с 24 октября.

11. «Пришелец» — фильм о контакте с внеземным разумом по-русски

В этой российской ленте рассказывается история чудаковатого парня, живущего в уральской глубинке и пытающегося связаться с инопланетянами. Местные над ним смеются, но ровно до тех пор, пока он не добивается своей цели.

Увидеть фильм, получивший высокие оценки от российских критиков, может будет с 24 октября.

12. «Время жить» (We Live in Time) — фильм о трагической истории любви

Редкий гость в официальном прокате РФ — картина с голливудскими звездами — расскажет о влюбленной паре (Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью), счастье которой оказалось под угрозой из-за серьезной болезни героини.

На больших экранах в России фильм появится с 31 октября.

13. «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice) — фильм о молодости будущего президента

Накануне президентских выборов в США зрители увидят киноверсию биографии Дональда Трампа, а конкретно историю его знакомства с другим знаменитым американским политиком Роем Коном, берущим молодого бизнесмена под свое крыло. Будущего главу государства сыграл Себастиан Стэн, а режиссером выступил иранец Али Аббаси.

В российских кинотеатрах эту политизированную ленту можно будет посмотреть с 31 октября.

14. «Федя. Народный футболист» — фильм о последнем триумфе легендарного Федора Черенкова

Биография Эдуарда Стрельцова на экраны России уже выходила. И вот настал черед увидеть историю другого мастера кожаного мяча — легенды «Спартака» Федора Черенкова. Сыграл звезду красно-белых молодой актер Станислав Румянцев, а компанию ему составили такие признанные мастера, как Николай Фоменко, Борис Щербаков и Игорь Петренко.

Увидеть ленту на большом экране можно будет с 31 октября.

15. «Возвращение попугая Кеши» — фильм по мотивам знаменитого советского мультфильма

В киноверсии приключений известного попугая компанию ему составят персонажи Никиты Кологривого и Оксаны Акиньшиной, а действие, как и в недавнем «Чебурашке», будет происходить в Сочи.

В российских кинотеатрах картину покажут с 31 октября.

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16. «Жребий» (Salem’s Lot) — фильм по мотивам романа Стивена Кинга про вампиров

Новая экранизация одной из книг американского маэстро о писателе, вернувшемся в родной город и столкнувшемся с населяющими его кровососами, выйдет в интернете 3 октября.

17. «Платформа 2» (El hoyo 2) — продолжение оригинальной испанской фантастики

Один из самых любопытных фильмов последнего времени, испанская «Платформа», рассказывала о причудливом социальном эксперименте, в котором люди оказались заточены в башню с множеством уровней, и чем ниже они опускались, тем сложнее им было выжить. Концовка ленты оказалась откровенно неудачной, но создатели не опустили руки и спустя пять лет выпускают продолжение.

Увидеть новые приключения в безумно оригинальном сеттинге можно будет онлайн с 4 октября.

18. «Братья» (Brothers) — фильм о совершенно не похожих друг на друга близнецах

Идея этого фильма напоминает «Близнецов» с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни Де Вито — только здесь удивительно не похожих друг на друга братьев сыграли Джош Бролин и Питер Динклэйдж. Братья занимаются ограблениями и пытаются провернуть последнее дельце. В картине снялись и другие голливудские актеры высшего уровня — Гленн Клоуз, Мариса Томей и Брендан Фрейзер.

Онлайн-премьера комедийного боевика состоится 17 октября.

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