16 российских и зарубежных сериалов, которые выйдут на экраны в марте 2025 года

Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в первом месяце весны, читайте в материале РИАМО.

Новинки российских сериалов в марте 2025

1. «Граница миров» – сериал о борцах с нечистью в России

В этой комедии развивается популярная в последние годы в отечественном кино тема взаимодействия людей со всякими потусторонними тварями. Герои сериала защищают человеческий мир от вампиров, оборотней, русалок и тому подобных существ, проникающих к нам через волшебный портал, расположенный в здании ничем не примечательного на первый взгляд НИИ. За встречу и сопровождение опасных гостей отвечает организация «Граница миров» – эдакие мистические «Люди в черном».

Первый эпизод увидит свет 3 марта, график выхода остальных пока не обнародован.

2. «Тайга» – сериал о поисках маньяка в маленьком городке

В новом психологическом детективе следователь Демидов (Григорий Чабан) пытается поймать таинственного убийцу, жертвам которого становятся исключительно девочки из неблагополучных семей. В ходе расследования герой с ужасом понимает, что все улики указывают на него самого.

Первые два эпизода увидят свет 5 марта, остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

3. «Между нами химия» – сериал о попытке смертельно больной женщины выйти замуж

В этой комедийной драме главная героиня-таксистка (Александра Бортич), в одиночку воспитывающая двоих детей, узнает о том, что жить ей осталось около года. Теперь главный вопрос, который мучает женщину – с кем оставить детей после ее смерти. В голову героине не приходит ничего умнее, чем попытаться найти себе мужа.

Первые два эпизода увидят свет 6 марта, остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

4. «Цыгане. Улица Шекспира» – сериал об адвокате, которого преследует цыганское прошлое

В этой попытке возродить жанр цыганской романтики успешный московский адвокат (Дмитрий Чеботарёв) сталкивается со своим прошлым: его первая любовь, дочь цыганского барона Диана, просит героя помочь вытащить из тюрьмы ее дочь. Для этого адвокат отправляется в табор, откуда он когда-то был изгнан.

Первые два эпизода увидят свет 6 марта, остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

5. «Три плюс три» – сериал о любви в трех поколениях

У этой комедийной мелодрамы – интересная сюжетная завязка: случайный конфликт приводит к знакомству двух семей, которые, по невероятному совпадению, целиком состоят из представителей противоположных полов, не состоящих в браке. Перед нами Клячевы (отец-писатель, сын-кузнец и внук-спасатель) и Ларины (мать-таксистка, дочь-экскурсовод и внучка-художница). Дальнейшее развитие истории несложно себе представить.

Новые эпизоды будут выходить с 10 марта по 9 апреля по понедельникам, вторникам и средам. Всего их будет 16.

6. «Универ. Молодые» – сериал о новых приключениях в старом общежитии

Очередная глава вселенной «Универа» расскажет о новых студентах, заселившихся в ту самую общагу МВГУ. Из старых персонажей к зрителям вернутся комендант Зуев (Сергей Пиоро) и разбогатевший Кузя (Виталий Гогунский), который стал главным спонсором своей альма-матер.

Первый эпизод увидит свет 10 марта, график выхода остальных пока не обнародован.

7. «Опасная близость» – сериал о роковой аварии, изменившей жизни участников

В новой остросюжетной драме случайное ДТП сплело жизни ранее не знакомых друг с другом людей «в причудливый узор предательств, интриг и разоблачений». Главная героиня Анна (Елизавета Боярская) – пластический хирург, чья жизнь до этого эпизода казалось идеально упорядоченной. Однако в аварию попал ее муж вместе с любовницей, и теперь женщина не сможет жить как раньше – она намерена отомстить.

Дата выхода сериала пока не объявлена, но создатели обещают, что он увидит свет в марте.

Зарубежные сериалы, которые выйдут в марте 2025

8. «Сорвиголова: Рожденный заново» (Daredevil: Born Again) – сериал о слепом супергерое

Сериал «Сорвиголова» от Marvel, отмененный в 2018 году, все-таки получил вторую жизнь. Главного героя снова играет Чарли Кокс. Кроме того, к роли Карателя вернулся Джон Бернтал, а к роли Кингпина – Винсент Д’Онофрио.

Первые две серии увидят свет 4 марта, остальные семь будут выходить по одной в неделю.

9. «Алая река» (Long Bright River) – сериал о поисках пропавшей сестры

Экранизация одноименного романа 2020 года расскажет о женщине-полицейском (Аманда Сейфрид), которая пытается найти свою пропавшую сестру-наркоманку.

Все восемь эпизодов увидят свет 13 марта.

10. «Студия» (The Studio) – сериал о суровых нравах кинобизнеса

В новой комедии о жизни Голливуда зрители смогут увидеть изнанку «фабрики грез» глазами главы легендарной киностудии (Сет Роген), который пытается удержать старый бизнес на плаву в стремительно меняющемся мире.

Первые два эпизода увидят свет 26 марта, остальные восемь будут выходить по одному в неделю.

11. «Гангстерленд» (MobLand) – сериал о двух поколениях ирландских гангстеров

Фото - © скриншот

Изначально этот проект задумывался как приквел к сериалу «Рэй Донован», но затем трансформировался в самостоятельную историю о криминальном семействе не Донованов, а Харриганов. Членов бандитского клана сыграют, среди прочих, Пирс Броснан и Хелен Миррен, а в роли стороннего «решалы» появится Том Харди. К созданию сериала приложил руку Гай Ричи, так что зрители вправе ожидать фирменного гангстерского кино от маэстро жанра.

Премьера первого эпизода запланирована на 30 марта, график выхода остальных девяти пока не обнародован.

Новые сезоны популярных сериалов в марте 2025

12. «Почка», 3 сезон

Продолжение похождений коррумпированной чиновницы (Любовь Аксёнова), которой срочно понадобилась здоровая почка, должно было выйти 1 марта, но первые две серии уже доступны к просмотру. Следующие шесть эпизодов будут выходить по два в неделю – 7, 14 и 21 марта.

13. «Казанова», 2 сезон

Обаятельный аферист по кличке Казанова (Антон Хабаров) и его возлюбленная Полина (Светлана Ходченкова) вернутся к поклонникам 3 марта. Четыре новых эпизода будут показывать по одному в день, до 6 марта.

14. «Темные ветра» (Dark Winds), 3 сезон

Продолжение детектива о расследовании убийств в индейской резервации увидит свет 9 марта. Всего в новом сезоне будет восемь эпизодов.

15. «Праведные Джемстоуны» (The Righteous Gemstones), 4 сезон

Новые похождения семейки беспринципных проповедников увидят свет 9 марта. Всего в новом сезоне будет девять эпизодов, график их выхода пока не обнародован.

16. «Колесо времени» (The Wheel of Time), 3 сезон

Продолжение эпической фэнтези-саги по циклу романов Роберта Джордана появится на экранах 13 марта. В этот день выйдут три новых эпизода, а остальные пять будут показывать по одному в неделю.