14 российских и зарубежных сериалов, которые выйдут на экраны в июне 2025 года

Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в первом месяце лета, читайте в материале РИАМО.

Новинки российских сериалов в июне 2025

1. «Волчий берег» – сериал о двух полицейских в российской глубинке

В этом детективе капитан московской полиции Новиков отправляется в поселок Рыбное Псковской области на поиски своей пропавшей невесты. Прибыв на место, он вынужден участвовать в расследовании ограбления местного бизнесмена в компании майора Казанцева. Как водится, оба дела оказываются связаны друг с другом.

Премьера сериала состоится 2 июня, график выхода эпизодов пока не обнародован.

2. «Папа Миа» – сериал об отце-разгильдяе и его дочери-подростке

Павел Майков играет человека, когда-то сочинившего громкий музыкальный хит, но больше в жизни ничего не добившегося и работающего охранником в дачном поселке. Однажды бывшая жена просит его присмотреть за их общей 14-летней дочкой, которую папа никогда не видел. Несмотря на понятные трудности в общении, отец и дочь организуют совместный бизнес – онлайн-агентство знакомств.

Премьера сериала состоится 9 июня, график выхода эпизодов пока не обнародован.

3. «Высокий сезон» – сериал о приключениях русских во Вьетнаме

Во время отпуска во Вьетнаме у российского туриста Миши пропадает жена Аня, и он начинает ее поиски, постепенно узнавая о тайнах, сокрытых в прошлом супруги. Помогает парню местная девушка-военная, которая хочет раскрыть секрет гибели своей сестры.

Первые два эпизода экзотического экшен-детектива увидят свет 11 июня, остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

Зарубежные сериалы, которые выйдут в июне 2025

4. «Клюшка» (Stick) – сериал о втором шансе в жизни гольфиста

Поклонники комедийного актера Оуэна Уилсона смогут полюбоваться на него в роли профессионального гольфиста, чья карьера и личная жизнь пошли на спад. Однако в момент кризиса герой встречает юного вундеркинда и ставит себе цель сделать его звездой.

Первые три эпизода увидят свет 4 июня, остальные семь будут выходить по одному в неделю.

5. «Железное Сердце» (Ironheart) – сериал о супергероине в броне

Очередной сериал вселенной Marvel послужит продолжением фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки». Главная героиня, гениальная изобретательница Рири Уильямс, конструирует чудо-броню, которой позавидовал бы сам Тони Старк – и, разумеется, надевает ее, чтобы мочить всяческих злодеев.

Первые три эпизода увидят свет 24 июня, оставшиеся три будут выходить по одному в неделю.

6. «Обратный отсчет» (Countdown) – сериал о команде правоохранителей, спасающих целый город

Поклонники сериала «Сверхъестественное» встретят своего любимчика Дженсена Эклза в главной роли в новом напряженном триллере. Актер сыграет полицейского из Лос-Анджелеса, который вместе с коллегами из других государственных ведомств пытается раскрыть таинственный заговор, угрожающий жизни миллионов.

Первые три эпизода увидят свет 25 июня, остальные десять будут выходить по одному в неделю.

7. «Дым» (Smoke) – сериал о поисках серийных поджигателей

Знаменитый писатель Деннис Лихейн, автор романов «Таинственная река» и «Остров проклятых», по которым были сняты известные фильмы, создал оригинальный сериал о том, как полицейская и частный детектив пытаются поймать двух серийных поджигателей на северо-западе США.

Первые два эпизода увидят свет 27 июня, остальные семь будут выходить по одному в неделю.

Новые сезоны популярных сериалов в июне 2025

8. «Нереалити», 2 сезон

Комедийная драма о звезде реалити-шоу (Ольга Дибцева), вынужденной вернуться в родной провинциальный город Костров после провала в телеэфире, порадует поклонников новым сезоном начиная с 1 июня. В этот день выйдут две первые серии, остальные шесть будут показаны по одной в неделю.

9. «Джинни и Джорджия» (Ginny & Georgia), 3 сезон

История непростых взаимоотношений 30-летней мамы и ее 15-летней дочки продолжится 5 июня. В этот день выйдут все 10 эпизодов нового сезона.

10. «Засланец из космоса» (Resident Alien), 4 сезон

Продолжение сериала о приключениях инопланетянина в теле человека увидит свет 6 июня. В этот день на экраны выйдет первый эпизод, остальные девять будут показаны по одному в неделю.

11. «Фубар» (FUBAR), 2 сезон

Спустя два года Арнольд Шварценеггер возвращается к роли агента ЦРУ, выполняющего опасные задания вместе со своей дочкой. Премьера нового сезона состоится 12 июня, график выхода восьми эпизодов пока не обнародован.

12. «Позолоченный век» (The Gilded Age), 3 сезон

Сериал о жизни богатых семей Нью-Йорка в 1880-х вернется к поклонникам 22 июня. В этот день на экраны выйдет первый эпизод, остальные семь будут показаны по одному в неделю.

13. «Медведь» (The Bear), 4 сезон

Один из самых успешных сериалов последних лет, рассказывающий историю молодого шеф-повара, решившего заняться семейной забегаловкой, получит очередное продолжение 25 июня. В этот день увидят свет все 10 эпизодов нового сезона.

14. «Игра в кальмара» (Ojing-eo geim), 3 сезон

Финальный сезон громкого корейского триллера о смертельных играх на деньги увидит свет 27 июня. Количество эпизодов пока не обнародовано, но все они выйдут в один день.