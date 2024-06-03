13 веломаршрутов по Московской области: карьеры, леса, реки и водопады

В Московской области маршруты для велосипедных прогулок можно найти на любой вкус – от комфортных дорожек для неспешной езды до экстремальных спусков и подъемов по пересеченной местности. В материале РИАМО собрали самые красивые места Подмосковья, которые можно увидеть во время езды на велосипеде.

1. Часть маршрута «Вело 1»

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Вело 1» – это самый масштабный велопроект в истории России. Эта трасса длиной более одной тысячи километров соединит Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области, в итоге доехать на двухколесном транспорте можно будет от Москвы до Санкт-Петербурга.

Первая часть этой трассы уже открыта: это участок Яхрома – Дубна протяженностью 56 километров. Карту маршрута можно найти по ссылке, где указаны пункты остановок и отдыха. Живописный участок в Московской области пролегает вдоль канала им. Москвы.

Еще один отрезок трассы протяженностью 2,8 км соединяет парк Яуза в Москве с Мытищинским лесопарком. На протяжении маршрута можно ознакомиться с местными культурными достопримечательностями, посетить кафе, торговый центр и Мытищинский лесопарк. Велодорожка освещена, оборудована местами для отдыха, чтобы путь был комфортным и безопасным.

2. «Лосиный остров»

Фото - © Медиасток.рф

Одним из самых популярных веломаршрутов в Московской области является дорога, которая стартует в Королеве и проходит вдоль Акуловского водоканала через нацпарк «Лосиный остров» до Ботанического сада. Протяженность этого маршрута составляет 36 километров.

Начинается маршрут на станции «Болшево» в Королеве. Большая часть маршрута проходит по Лосиному острову, затем он перетекает в Ботанический сад и парк «Останкино», а финишировать лучше всего у станции МЦК «Ботанический сад». По пути велосипедисты могут остановиться у Торфяного озера, увидеть извилистый берег реки Лось и полюбоваться лесом. У финальной точки путешественники могут увидеть Ростокинский акведук, построенный по поручению императрицы Екатерины II. Это единственный из пяти акведуков системы водопровода, сохранившийся до наших дней.

3. Озеро Сенеж

Фото - © Медиасток.рф

Еще один популярный маршрут расположен на северо-западе Подмосковья – в Солнечногорске. Его протяженность – 10,2 километра. Он проходит по берегу озера Сенеж и поэтому становится очень популярным в жаркую погоду. Начинается маршрут в Солнечногорске у городского пака культуры и отдыха. Пролегает трасса по красивой благоустроенной набережной, где можно увидеть пирс, качели, небольшие мостики и декоративный маяк, на который можно подняться и увидеть озеро с высоты. Часть маршрута проходит через парк «Выстрел».

4. Маршрут по Клину

Фото - © Летние виды города Клин/Медиасток.рф

11-километровый маршрут с официальным названием «Клин звучит» начинается у городского вокзала в Клину и пролегает в исторической части города. Он проходит через Соборный комплекс, торговые ряды, городской парк, а завершается в музее-заповеднике П.И. Чайковского. Музей основал брат композитора Модест Чайковский, обстановка здесь сохранилась в том же виде, какой была при жизни Петра Чайковского. Один из главных экспонатов музейной коллекции – рояль Чайковского, который до сих пор исправен. Не доезжая до музея, посвященного композитору, на маршруте встретится усадьба Демьяново. Здесь в свое время проводили лето художник Виктор Васнецов, ученый-естествоиспытатель Климент Тимирязев, сестры Гнесины, поэт Андрей Белый, ученик Чайковского, композитор Сергей Танеев, и другие выдающиеся личности.

5. Маршрут в Кубинке

Фото - © Медиасток.рф

Для любителей длинных прогулок есть веломаршрут протяженностью 58 километров в Кубинке. Этот маршрут круговой, и начинается и завершается он на станции Кубинка. Большая часть трассы – асфальт с небольшим автомобильным трафиком, поэтому горки преодолеете легко. Из Москвы можно добраться с Белорусского вокзала. Среди интересных объектов на пути – усадьбы Щербатовых, которые еще называют Васильевский или Герценовский замок, и усадьба Любвино, похожая на белый дворец, но уже довольно заброшенная. Кроме того, на маршруте можно увидеть подвесной мост над Москвой-рекой и Полушкинские скалы – бывшие каменоломни, где добывали известняк для строительства Храма Христа Спасителя. На подъезде к скалам есть участок 500 метров с рытвинами – придется потерпеть, это того стоит.

6. Маршрут «Дмитров – Перемилово»

Фото - © Медиасток.рф

Этот маршрут начинается в центре Дмитрова у музея-заповедника «Дмитровский кремль». Его протяженность составляет 10 километров. Уже на старте можно увидеть остатки крепостного вала и рва, Успенский собор начала XVI века с уникальными глиняными изразцовыми иконами, восстановленные после пожаров Никольские ворота и комплекс Присутственных мест. Дальше маршрут пролегает через Советскую площадь к парку «Березовая роща» и мемориалу «Перемиловская высота», который служит прекрасной смотровой площадкой, откуда открываются виды на Яхрому и окрестности. Потом трасса возвращает в Дмитров через скульптуру «Горожане» и заканчивается у Егорьевских ворот Дмитровского кремля.

7. Звенигород – «Подмосковная Швейцария»

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Еще один длинный маршрут в 41 километр расположен в окрестностях Звенигорода. Пейзажи «Подмосковной Швейцарии» в свое время вдохновляли художника Исаака Левитана и писателя Михаила Пришвина. Несмотря на расстояние, маршрут не считается очень сложным, так как в основном пролегает по равнине, здесь нет сильных перепадов высот. Начинается прогулка в деревне Барвиха, далее проходит по берегам Москвы-реки, через село Петрово-Дальнее и деревню Пальцы, перед которой значительная часть пути будет пролегать по территории природного резервата Масловская лесная дача. Увидеть на маршруте можно Саввино-Сторожевский монастырь. Можно стартовать из Москвы со станции МЦК «Стрешнево».

8. Южные водопады

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Маршрут пролегает по грунту и асфальту через Кременки, Ершовский водопад, водопад «Калужская Ниагара» и город Протвино. Ориентиром для начала путешествия стал мемориал «Рубеж обороны», посвященный участникам Битвы за Москву 1941 года. Он находится за наукоградом Протвино. Чтобы окончательно выйти на трек, нужно перебраться на другой берег реки Протвы по шаткому подвесному мосту. По ходу маршрута есть много природных красот и достопримечательностей, в том числе старинная мельница в Юрятино. Маршрут проходит через Ершовский водопад и завершается у четырехметрового Кислинского водопада или, как говорят, Калужской Ниагары. Весь маршрут проходит по хорошим дорогам и тропам. Самое сложное место – спуск к водопаду, его лучше преодолеть с велосипедом в руках.

9. Заповедник «Лохин остров»

Фото - © Медиасток.рф

Маршрут длиной в 57 километров начинается в Одинцово у станции, доехать до которой можно от Белорусского вокзала. Трасса довольно экстремальная. Самая опасная часть располагается на скоростной трассе Ларисы Лазутиной. Скорость на спусках от 40 до 70 км/ч. В остальном на пути только природные красоты, без горок и грязи. Дорожки ведут вдоль Москвы-реки к заповеднику «Лохин остров». На территории острова можно встретить несколько видов растений, занесенных в Красную книгу. А в юго-западной части находится его главная достопримечательность – древнее озеро Глухая яма, которому больше десяти тысяч лет. А если проехать дальше, можно зайти в усадьбу Архангельское. По дороге можно увидеть желтое рапсовое поле, которое цветет в начале августа. По дороге есть кафе и магазины.

10. Лопатинские горы

Фото - © Медиасток.рф

Маршрут в Лопатинских горах – это 48 километров по песчаным дорожкам недалеко от Воскресенска. К песчаным карьерам можно доехать с Казанского вокзала до платформы 88 километр. Обратно ехать можно с платформы «Москворецкая». Лопатинские горы – это гора из фосфогипса, местность с белоснежными барханами, золотыми утесами, ровными рядами сосен на высоких холмах. По пути можно искупаться в голубом, рыжем или ярко-синем озере. Новичкам на песке может быть сложно, и придется потратить больше сил, чем при поездках по твердому грунту. Поэтому к поездке стоит тщательно подготовиться, предупредить всех участников о сложностях и взять с собой купальники.

11. Переделкино

Фото - © Медиасток.рф

До станции Переделкино можно доехать от Киевского вокзала. В 1933 году на территории современного поселка Переделкино по приказу Иосифа Сталина начали строить «Писательский городок». Дома деятелям культуры предоставлял Литературный фонд по договору пожизненной аренды. Здесь творили и отдыхали Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений Петров, Вениамин Каверин, Валентин Катаев и многие другие. Сегодня в литературном поселке находятся дома-музеи Булата Окуджавы, Евгения Евтушенко, Бориса Пастернака, Корнея Чуковского. Это маршрут, где можно совместить природные красоты с посещением музеев. А недалеко есть Мещерский парк, оборудованный велодорожками, лавочками и спортивными площадками.

12. Велотрассы к водохранилищам

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В жаркую летнюю погоду актуальными являются маршруты к водоемам. От станции «Строитель» в Пушкинском горокруге можно доехать до Клязьминского водохранилища. К нему можно подъехать и со стороны канала имени Москвы, через прилежащие деревни или Пироговский лесопарк. На маршрутах есть как спокойные лесные тропы и асфальтированные участки, так и крутые подъемы, с которыми справятся только подготовленные велосипедисты.

От Пушкина доехать можно и до Учинского водохранилища. Строить маршрут нужно через деревню Большое Ивановское, где в зоне отдыха есть подход к водоему. На маршруте есть крутые подъемы, но основная его часть состоит из полевых, лесных и асфальтовых дорог с небольшим трафиком. На берегах охраняемого Учинского водохранилища нельзя разводить костры, купаться и ловить рыбу.

13. Небольшие городские веломаршруты в Подмосковье

Фото - © Медиасток.рф

В каждом городском округе Подмосковья есть городские веломаршруты, которые имеют протяженность не больше 10 километров и расположены по пути городских достопримечательностей. Например, в Сергиевом Посаде маршрут пролегает мимо Троице-Сергиевой Лавры, в Долгопрудном можно увидеть все парки и церковь Спаса Нерукотворного Образа, в Балашихе проехать мимо Хлопкопрядильной фабрики, в Дубне полюбоваться Менделеевской набережной, а в Коломне увидеть Кремль и посетить Музей коломенской пастилы.