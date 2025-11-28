13 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в декабре 2025 года

Какие полнометражные картины стоит посмотреть в кинотеатрах и на стримингах в последнем месяце года, читайте в материале РИАМО.

Что посмотреть в кинотеатрах в декабре 2025

1. «Метод исключения» (Eojjeolsuga eobsda) – фильм о радикальном методе поиска работы

Корейский маэстро Пак Чхан Ук воплотил в жизнь проект своей мечты – экранизацию романа Дональда Уэстлейка «Топор». Главный герой, лишившись работы и отчаявшись найти новую, находит альтернативное решение проблемы – физически устранить всех конкурентов за редкие вакансии.

Ранее это произведение было экранизировано в 2005 году греческим режиссером Коста-Гаврасом под названием «Гильотина».

На большие экраны фильм Пак Чхан Ука выйдет 4 декабря.

2. «Волчок» – фильм о приключениях в Российской Империи

Герои новой приключенческой комедии – 13-летний аристократ Ваня Огарев, которого ради наследства хочет убить родной дядя, и кулачный боец Волчок (Евгений Ткачук), нанятый мальчиком в качестве защитника. Необычной парочке нужно добраться до Нижнего Новгорода, где Ваню ждет друг покойного отца.

В российских кинотеатрах картина режиссера Константина Смирнова появится 4 декабря.

3. «Шальная императрица» – фильм о том, как Екатерина II попала в наше время

В новой комедии трое подруг из Питера в шутку проводят магический ритуал, но в результате у них на кухне оказывается сама Екатерина II (Ирина Пегова). Теперь правительнице предстоит оценить все прелести жизни в XXI веке.

Посмотреть фильм на большом экране можно будет с 4 декабря.

4. «Семьянин» – фильм об олигархе в поисках семьи

Эта семейная комедия напоминает своим сюжетом одноименный фильм 2001 года с Николасом Кейджем. Одинокий олигарх (Павел Деревянко) на день рождения озвучивает желание иметь семью и на следующее утро просыпается в новой реальности – с женой (Юлия Снигирь) и двумя детьми. Осталось понять, настоящие они или кто-то специально все подстроил.

В кинотеатрах России это семейное кино появится 4 декабря.

5. «Вечность» (Eternity) – фильм о любовном треугольнике в загробной жизни

В этой фэнтези-мелодраме умершая женщина (Элизабет Олсен) попадает на тот свет и оказывается перед безумно сложным выбором. Она должна решить, с кем провести вечность – со своим первым мужем (Каллум Тернер), погибшим на войне, или вторым (Майлз Теллер), с которым она прожила всю жизнь.

Увидеть оригинальную историю на больших экранах можно будет с 18 декабря.

6. «Фэкхем-Холл» (Fackham Hall) – фильм о чисто английском убийстве

В этой комедийной вариации на «Аббатство Даунтон» мелкий мошенник и лакей (Дэмиен Льюис) пытается добиться руки хозяйской дочки (Томасин Маккензи), но для начала ему нужно раскрыть убийство, совершенное в поместье.

В кинотеатрах этот образчик британского кино выйдет 18 декабря.

7. «Поймать монстра» (Dust Bunny) – фильм об охоте на убийц

Создатель сериала «Ганнибал» Брайан Фуллер снял свой первый полнометражный фильм, в котором все тот же Мадс Миккельсен сыграл сурового дядю, решившего помочь маленькой девочке, живущей по соседству. Та утверждает, что ее родителей забрал страшный монстр – но герой уверен, что они стали жертвой киллеров, охотившихся за ним.

Эта сюрреальная версия «Леона» появится на больших экранах 18 декабря.

8. «Три богатыря и свет клином» – мультфильм о новых приключениях любимых героев

Очередная, уже 15-я, часть сериала о похождениях былинной троицы увидит свет 25 декабря. На этот раз богатыри будут сражаться с огромной тучей, а также хитрым купцом Колываном, решившим захватить власть в княжестве.

Какие фильмы выйдут в российских кинотеатрах в формате «предсеансового обслуживания» в декабре 2025

В последние годы громкие голливудские новинки не показывают в России официально, но многие кинотеатры демонстрируют их в формате так называемого «предсеансового обслуживания». Ниже – самые интересные картины, которые, вероятно, можно будет посмотреть в указанном формате.

9. «Гамнет» (Hamnet) – фильм об истории создания «Гамлета»

В исторической драме режиссера Хлои Чжао рассказывается история Уильяма Шекспира (Пол Мескаль) и его жены Агнес (Джесси Бакли), а также трагической гибели их 11-летнего сына Гамнета. Считается, что именно эта потеря вдохновила английского драматурга на создание его самой известной пьесы.

В кинотеатрах Канады и США картина выйдет 5 декабря.

10. «Аватар: Пламя и Пепел» (Avatar: Fire and Ash) – фильм о новых приключениях на Пандоре

Возможно, самая ожидаемая премьера года – третья часть фантастического эпоса Джеймса Кэмерона – расскажет о новой и довольно злобной разновидности На’ви, живущей на вулкане.

Широкая мировая премьера фильма состоится с 17-19 декабря.

Какие фильмы выйдут онлайн в декабре 2025

11. «Тролль 2» (Troll 2) – фильм о гигантских монстрах

Норвежцы продолжают снимать кино про свою версию Годзиллы – гигантского тролля. Во второй части на злого монстра найдется добрый, который будет помогать людям.

Онлайн-премьера фильма-катастрофы состоится 1 декабря.

12. «Джей Келли» (Jay Kelly) – фильм о жизни кинозвезды с Джорджем Клуни

Режиссер экзистенциальных драм Ноа Баумбах снял фильм про знаменитого актера Джея Келли (Джордж Клуни), который вместе со своим менеджером Роном (Адам Сэндлер) отправляется в путешествие, где ему суждено многое понять о себе и своей жизни.

В интернете лента появится 5 декабря.

13. «Достать ножи: Воскрешение покойника» (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery) – фильм про расследование очередного убийства

Райан Джонсон продолжает создавать детективные истории, в центре которых – частный сыщик Бенуа Блан (Дэниэл Крэйг). В этот раз гений дедукции будет расследовать смерть священника.

Онлайн-премьера картины состоится 12 декабря.