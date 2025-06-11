13 площадок, куда сходить в Москве на День России 2025

В материале РИАМО рассказываем, куда сходить на День России в Москве в 2025 году.

Музыкальные мероприятия на День России-2025

1. Московский джазовый фестиваль в Царицыне

Музей-заповедник «Царицыно» принимает у себя всемирно известный Московский джазовый фестиваль Игоря Бутмана. Фестиваль проходит с 10 по 14 июня. В Зеленом партере у Черногрязских ворот (вход №11) пройдут бесплатные живые концерты в исполнении трио, квартетов, квинтетов и других музыкальных коллективов, объединенных искренней любовью к этому жанру. Московский джазовый фестиваль проходит в четвертый раз и собирает на своих площадках как признанных мастеров, так и молодые талантливые коллективы.

Где: Дольская ул., 1, стр. 22

Сайт: https://tsaritsyno-museum.ru/the_museum/press-center/news/moscow-jazz-festival-2025/

Сколько стоит: от 400 рублей

2. Концертная программа в Таганском парке

В Таганском парке в День России состоится концертная программа «Вместе — Мы Россия». На главной сцене выступят музыкальные коллективы с песнями и танцами, которые подарят гостям праздник национальной культуры и патриотизма. В программе концерта — живые выступления артистов, представляющих различные жанры и стили, а также творческие мастер-классы «Моя Россия».

Где: ул. Таганская, д. 40-42, Таганский парк, главная сцена

Сайт: https://parktaganskiy.ru/events/den-rossii/

Сколько стоит: бесплатно

Экскурсии на День России-2025

3. Экспозиции в Музее Победы

Музей Победы подготовил праздничную программу. В День России вход для посетителей бесплатный (за исключением экспозиций «Подвиг Народа!» и «Битва за Москву. Первая Победа!»). Также специально для москвичей и гостей столицы Музей Победы подготовил подарок – свободное посещение новой экспозиции «Путь к Победе!».

Также в музее пройдет концертная программа «Многонациональная Россия», а для желающих состоится традиционная КВИЗстория «Этнопутешествие по России». Любители интеллектуальных игр смогут встретиться в Музее Победы и проверить свои знания, смекалку и эрудицию на квизе. Для участия в игре необходима предварительная регистрация.



Для всех желающих организованы экскурсии по мемориальному комплексу «Парк Победы» с опытными гидами музея, которые расскажут об истории Поклонной горы и ее достопримечательностях.

Где: Площадь Победы, д. 3

Сайт: https://victorymuseum.ru/playbill/events/den-rossii-v-muzee-pobedy-2025/

Сколько стоит: бесплатно

4. Специальные экскурсии по ВДНХ

Фото - © Пресс-служба АО «ВДНХ»

В День России некоторые экскурсии на ВДНХ будут приурочены непосредственно к празднику, а их посещение будет бесплатным. В павильоне Третьяковки на ВДНХ в 17:00 пройдет экскурсия, погружающая в историю ХХ века — эпоху революций, трудовых свершений и научных прорывов, отраженных в работах художников и скульпторов. А в 19:00 начнется тематическая экскурсия «Россия, сколько в этом слове...» в павильоне «Слово», где можно узнать, как письменность повлияла на становление государства, какие заветы оставили русские князья и как эволюционировал наш язык.

Где: пр-т Мира, 119

Сайт: https://vdnh.ru/events/775/

Сколько стоит: бесплатно, нужна регистрация

5. День России и Московская музейная неделя в Парке Горького

Фото - © Сайт мэра Москвы

В праздник можно попасть на бесплатные групповые экскурсии в Музей Парка Горького. Посетители смогут погрузиться в его богатую историю с момента открытия в 1928 году и до дня сегодняшнего. Основная экспозиция создана на основе воспоминаний легендарного директора Бетти Глан и раскрывает этапы его становления и развития. Услышать историю парка «из первых уст» поможет аудиогид, а сочетание достоверных фактов с интерактивными элементами делает экспозицию доступной и увлекательной для посетителей всех возрастов.

Где: ул. Крымский Вал, 9, стр 11

Сайт: https://bilet.mos.ru/event/263564257/

Сколько стоит: бесплатно, нужна регистрация

6. Киноэкскурсии с мастер-классами на Киностудии Горького

Старейшая киностудия Москвы, которая в этом году отмечает свое 110-летие, проведет 12 июня серию новых летних экскурсий и мастер-классов для детей и взрослых. Гости смогут увидеть раритетные образцы съемочной техники, подлинный реквизит и костюмы, редкие фотографии со съемок. Кроме того, можно узнать биографии актеров, истории кинофильмов, поучаствовать в мастер-классе.

Где: ул. Сергея Эйзенштейна, д. 8, стр. 1, пом. 1/1

Сайт: https://museum.gorkyfilm.ru/buy_tickets?count=8

Сколько стоит: от 1700 рублей

Мастер-классы и представления на День России-2025

7. Бесплатные представления цирков-шапито

12 июня в Измайловском парке и кинопарке «Москино» можно бесплатно попасть на настоящую цирковую феерию. В Измайловском парке зрителей ждет динамичное шоу «Полосатый рейс» с тиграми, медведями-акробатами и головокружительными номерами. В кинопарке «Москино» развернется грандиозное представление «Алжирские львы» — настоящее путешествие с участием величественных хищников, жонглеров, воздушных гимнасток на шелковых полотнах и остроумных клоунов.

Где: Аллея Большого круга, дом 7, Измайловский парк

ул. Лиозновой, кинопарк «Москино»

Сайт: https://bilet.mos.ru/?spheres=%5B%22657299%22%5D

Сколько стоит: бесплатно, нужна регистрация

8. Мастер-классы, игры и реконструкции в Кинопарке «Москино»

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Кинопарк «Москино» с 12 по 15 июня проведет множество мероприятий, посвященных празднику. На трех тематических площадках фестиваля «Времена и эпохи» развернутся захватывающие исторические реконструкции о Смутном времени, о русских поселенцах в Калифорнии XIX века, о военных годах в Москве. В образовательном центре пройдут кинопоказы редких фильмов о русской культуре и премьеры новых российских картин разных жанров. На сцене сыграют народные коллективы, гости праздника смогут увидеть выставку костюмов, посетить мастер-классы, концерты и интерактивные программы.

Где: Краснопахорский р-н, кв № 107 ул. Лиозновой, кинопарк «Москино»

Сайт: https://kinopark.moskino.ru/tourism/day_of_russia

Сколько стоит: бесплатно, нужна регистрация

9. Праздники на Городской ферме

С 12 по 15 июня Городская ферма на ВДНХ приглашает на праздничную программу «Дни России с новосибирскими фермерами». Гостей ждет уникальная возможность познакомиться с аутентичной продукцией сибирских фермеров, принять участие в творческих мастер-классах и веселых активностях. Для детей и взрослых подготовлены три тематические игровые станции: «Русские богатыри», «Природа России» и «Танцы народов». Маленьких гостей ждет специальная программа «Сказочная Россия» с героями русских сказок, кукольными спектаклями и играми. Все посетители смогут пообщаться с животными Городской фермы, покормить их и даже выйти на прогулку с некоторыми питомцами.

Где: Пр-т Мира, 119, стр. 45, городская ферма

Сайт: https://gorodskayaferma.ru/miry/dni-rossii-s-novosibirskimi-fermerami-na-gorodskoy-ferme-na-vdnkh/

Сколько стоит: от 1000 рублей

10. Программа в музее «Атом»

В музее «Атом» на ВДНХ 12 июня олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков проведет мотивационный семинар о роли спорта в достижении целей. В течение всего дня можно будет собирать спилс-карты России (пазл из областей), изучая энергопотребление регионов и расположение атомных городов, создавать панно с гербом страны из 1225 кубиков Рубика, а также участвовать в напольной игре «Путешествие по Атомградам», знакомящей с предприятиями и достопримечательностями закрытых городов. Также пройдут экскурсии по музею и на крышу.

Где: Пр-т Мира, 119, стр. 19а, музей «Атом»

Сайт: https://atom.museum/events/all/den-rossii-programma--meropriyatiy/

Сколько стоит: от 450 рублей, есть бесплатные мероприятия

11. Мероприятия на «Острове Мечты»

В День России на «Острове Мечты» пройдут большой концерт и мастер-классы, посетить которые можно бесплатно. На творческом мастер-классе всей семьей можно будет создать картины из цветного песка, расписать керамику и сделать авторские принты на сумках-шопперах. Весь праздник гостей будет сопровождать живая музыка.

Где: Пр-т Андропова, 1

Сайт: https://dreamisland.ru/events/den-rossii-2025

Сколько стоит: бесплатно

Кино и спектакли

12. Кинопоказ с экскурсией в Музее Москвы

Музей Москвы приглашает отметить День России на специальной кинопрограмме, посвященной премьере фильма «Самозванцы» (2024) режиссера Марии Рейзен. Начнется показ с тематической экскурсии по экспозиции «История Москвы», где гости узнают интересные факты о столице в Смутное время. В 15:00 состоится кинопоказ. В картине занята звездная команда актеров: Сергей Шакуров, Егор Бероев, Анна Михалкова и другие. После показа пройдет публичное обсуждение с участием режиссера Марии Рейзен, продюсера Георгия Лордкипанидзе, художника Евгения Митты, а также историков, которые расскажут о работе с материалами двух эпох.

Где: Зубовский б-р, 2

Сайт: https://mosmuseum.ru/events/p/impostors/

Сколько стоит: бесплатно, нужна регистрация

13. Бесплатные спектакли и концерты на «Театральном бульваре»

Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар — 2025» проходит с 1 июня по 31 августа. Его площадки можно посетить в Москве 12 июня. В День России в 14:00 Молодежный театр Алтая им. В.С. Золотухина представит «Сказку о царе Салтане» на сцене Чистопрудного бульвара, в 17:00 там же Театр сторителлинга покажет постановку «Тайна Куликовской битвы». В 18:00 на Покровском бульваре зрители увидят спектакль с участием Андрея Мерзликина «Живет такой парень». Вечерняя программа порадует концертом Юлии Пересильд и группы «Мандрагора» в 20:00 в амфитеатре музейного парка «Политех». Одновременно на других площадках — Чистопрудном и Цветном бульварах — пройдут спектакли театра «НоС», «Квартеатра», Системного Московского Театра, а также выступление Александра Олешко и «Шоу Мендельсон» театра «Старая сказка».

Где: площадки фестиваля

Сайт: https://teatr.mos.ru/events/?date-start=2025-06-12&date-end=

Сколько стоит: бесплатно