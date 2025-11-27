12 российских и зарубежных сериалов, которые выйдут на экраны в декабре 2025 года

Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в последнем месяце года, читайте в материале РИАМО.

Новинки российских сериалов в декабре 2025

1. «Тоннель» – сериал о таможеннице, попавшей в переплет

В этом криминальном триллере Елизавета Боярская сыграла неподкупную сотудницу таможни Свету Суворову, которую вынуждают преступить закон финские бандиты, похитившие ее мужа.

Первые четыре эпизода увидят свет 1 декабря, остальные четыре будут выходить по одному в неделю.

2. «Склиф» – сериал о женщине-враче

Героиня новой медицинской драмы – врач-травматолог Евгения (Кристина Асмус), работающая в знаменитом институте скорой помощи. Преодолевая гендерные предубеждения коллег, она не только покоряет профессиональные вершины, но не забывает и о личной жизни.

Первые два эпизода увидят свет 2 декабря, остальные 14 будут выходить по одному в неделю.

Зарубежные сериалы, которые выйдут в декабре 2025

3. «Покинутые» (The Abandons) – сериал про Дикий Запад

В этом нетипичном вестерне о противостоянии двух групп переселенцев на Диком Западе во главе противоборствующих сторон стоят женщины. Их сыграли Джиллиан Андерсон и Лена Хиди.

Все 10 эпизодов увидят свет 4 декабря.

4. «Спартак: Дом Ашура» (Spartacus: House of Ashur) – продолжение сериала «Спартак: Кровь и песок»

Герой знаменитого сериала о непокорном гладиаторе Ашур (Ник Тарабэй) стал главной звездой в продолжении проекта. На этот раз он сам – хозяин школы гладиаторов, в которой некогда был рабом.

Первые два эпизода увидят свет 5 декабря, остальные восемь будут выходить по одному в неделю.

5. «Война между сушей и морем» (The War Between the Land and the Sea) – сериал из вселенной «Доктора Кто»

Эта фантастическая драма расскажет о конфликте человечества с расой морских дьяволов, нагрянувших из глубин океана и хорошо известных поклонникам культового сериала «Доктор Кто».

Первые два эпизода увидят свет 7 декабря, еще два – 14 декабря, а финальный – 21 декабря.

6. «Человек против младенца» (Man Vs Baby) – сериал с Роуэном Аткинсоном

Звезда «Мистера Бина» снова появится на экранах в комической роли, на этот раз в продолжении сериала 2022 года «Человек против пчелы», где его герой сражался со зловредным насекомым. На этот раз тот же персонаж вынужден присматривать за младенцем, и отношения между ними тоже не складываются.

Все четыре эпизода увидят свет 11 декабря.

7. «Амадей» (Amadeus) – сериал про Моцарта и Сальери

В очередной экранизации пьесы Питера Шаффера 1979 года, в свою очередь вдохновленной «Моцартом и Сальери» Александра Пушкина, мы снова увидим противостояние гения и его завистника. В роли Сальери – Пол Беттани.

Премьера сериала запланирована на 21 декабря. График выхода пяти эпизодов пока не обнародован.

Новые сезоны популярных сериалов в декабре 2025

8. «Полярный», 5 сезон

Продолжение комедии о бандите (Михаил Пореченков), сбежавшем от подельников в северный городок Полярный, появится на экранах 1 декабря. График выхода эпизодов пока не обнародован.

9. «Скорая помощь», 8 сезон

Драма с Гошей Куценко о водителе неотложки, неожиданно оказавшемся высококлассным врачом, вернется к поклонникам 1 декабря. В этот день увидят свет все 24 эпизода нового сезона.

10. «Золотое дно», 2 сезон

Драма о разделе наследства умершего бизнесмена с Алексеем Гуськовым и Юлией Снигирь снова появится на экранах 4 декабря. В этот день увидят свет два новых эпизода, а остальные восемь будут выходить по одному в неделю.

11. «Перси Джексон и Олимпийцы» (Percy Jackson and the Olympians), 2 сезон

Продолжение сериала о простом американском пареньке, который оказался сыном бога Посейдона, появится на экранах 10 декабря. В этот день увидят свет два новых эпизода, а остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

12. «Фоллаут» (Fallout), 2 сезон

Главная премьера декабря – продолжение экранизации культовой компьютерной игры о мире постапокалипсиса – состоится 17 декабря. Восемь эпизодов нового сезона будут выходить по одному в неделю.