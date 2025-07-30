12 российских и зарубежных сериалов, которые выйдут на экраны в августе 2025 года

Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в последнем месяце лета, читайте в материале РИАМО.

Новинки российских сериалов в августе 2025

1. «Три сестры» – сериал о конфликте дочерей с молодым ухажером мамы

В новой комедии три сестры из Нижнего Новгорода, питающие большие надежды на деньги своей матери – успешной бизнесвумен (Лариса Гузеева), оказываются в трудной ситуации, когда мама привозит из Сочи молодого хахаля (Павел Деревянко). Теперь бойким сестричкам необходимо объединиться, чтобы любой ценой не допустить расхищения семейных богатств.

Первые два эпизода увидят свет 1 августа, остальные шесть будут выходить по два в неделю.

2. «Баранкины и камни силы» – сериал о династии московских таксистов с волшебными способностями

Главные герои этой фэнтези-комедии – московская семья Баранкиных, члены которой занимаются частным извозом. Рутинный бизнес сменяется волшебными приключениями, когда из 1806 года в современную столицу телепортируется Варвара – основательница трудовой династии. Она привозит с собой камни силы – магические артефакты, дарующие ее потомкам суперспособности. Но по следу Варвары из прошлого следует бессмертный Велимир, желающий заполучить камни для себя.

Премьера сериала запланирована на 7 августа. Всего в первом сезоне будет 10 эпизодов, график их выхода пока не обнародован.

Зарубежные сериалы, которые выйдут в августе 2025

3. «Вождь войны» (Chief of War) – сериал о правителе, решившем объединить Гавайи

В этой исторической драме Джейсон Момоа сыграл вождя гавайских аборигенов, поставившего себе цель объединить разрозненные островные племена, чтобы иметь шанс в грядущем противостоянии с белыми колонизаторами.

Первые два эпизода увидят свет 1 августа, остальные семь будут выходить по одному в неделю.

4. «Очи Ваканды» (Eyes of Wakanda) – сериал из киновселенной Marvel

Новая антология о вымышленной африканской стране из комиксов Marvel состоит из четырех отдельных мультфильмов, каждый из которых рассказывает о приключениях воинов Ваканды в разных частях света в различные эпохи.

Все четыре эпизода увидят свет 1 августа.

5. «Чужестранка: Кровь от крови моей» (Outlander: Blood of My Blood) – сериал о родителях героев «Чужестранки»

В этом приквеле к популярному историческому фэнтези-сериалу «Чужестранка» зрители познакомятся с историей родителей Клэр Рэндалл и Джейми Фрейзера – главных героев оригинальной «Чужестранки».

Первые два эпизода увидят свет 8 августа, остальные восемь будут выходить по одному в неделю.

6. «Чужой: Земля» (Alien: Earth) – сериал о легендарном монстре

Название этого фантастического хоррора говорит само за себя: на этот раз поклонники культового инопланетного чудища увидят, как оно пожирает людей не в космосе, а на матушке-Земле. Действие сериала будет происходить в 2120 году – за два года до событий оригинального «Чужого» и через 16 лет после истории, рассказанной в картине «Чужой: Завет».

Первые два эпизода увидят свет 12 августа, остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

7. «Заложник» (Hostage) – сериал о лидершах Великобритании и Франции

В новом политическом триллере рассказывается о британской женщине-премьер-министре и французской женщине-президенте, которые вынуждены объединить усилия в борьбе с похитителями, шантажистами и прочими заговорщиками.

Все пять эпизодов увидят свет 21 августа.

8. «Список смертников: Темный волк» (The Terminal List: Dark Wolf) – сериал о крутых спецназовцах и агентах ЦРУ

Приквел классного экшен-сериала 2022 года «Список смертников» рассказывает историю Бена Эдвардса (Тейлор Китч) – друга и помощника Джеймса Риса (Крис Пратт), находившегося в центре сюжета оригинальной картины.

Первые три эпизода увидят свет 27 августа, остальные четыре будут выходить по одному в неделю.

Новые сезоны популярных сериалов в августе 2025

9. «Платонические отношения» (Platonic), 2 сезон

Дуэт Сета Рогена и Роуз Бирн в роли друзей детства, воссоединившихся во взрослой жизни, вернется к фанатам 6 августа. В этот день увидят свет два новых эпизода, остальные восемь будут показаны по одному в неделю.

10. «Уэнсдэй» (Wednesday), 2 сезон

Продолжение истории очаровательной Уэнсдей Аддамс появится на экранах 6 августа. В этот день увидят свет четыре новых эпизода. Любопытно, что оставшиеся четыре будут показаны только 3 сентября.

11. «Миротворец» (Peacemaker), 2 сезон

Сериал Джеймса Ганна про крутого и циничного супергероя вернется к фанатам 21 августа. В этот день увидит свет первый эпизод нового сезона, остальные семь будут показаны по одному в неделю.

12. «Загрузка» (Upload), 4 сезон

Фото - © Кадр из сериала «Загрузка» (Upload)

Сатирическая фантастика о будущем, в котором сознание людей после смерти загружается в виртуальную вселенную, порадует любителей жанра уже в четвертый раз. Все четыре новых эпизода увидят свет 25 августа.