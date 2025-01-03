11 черно-белых фильмов, которые стоит посмотреть в новогодние каникулы

Новогодние каникулы – время, которое можно провести так, как хотелось весь год – не оглядываясь на работу, долг и прочие дела. Можно посвятить время семье, проводить его вместе с любимыми и смотреть самые уютные черно-белые фильмы. В подборке собрали картины, помогающие создавать атмосферу.

Советская классика

1. «Девчата», 1961 год

Фильм не про Новый год, но однозначно очень теплый, добрый и по-хорошему наивный. Главная героиня – очень юная повариха Тося Кислицына. Она приехала в сибирский поселок и сразу обращает на себя внимание своей простотой, наивностью и эксцентричностью. Обращает на нее внимание и местный красавец Илья. Он на спор завел роман с Тосей, но в итоге влюбился без памяти.

2.«Чук и Гек», 1953 год

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Два брата вместе с мамой едут к отцу-геологу в экспедицию, чтобы вместе отметить Новый год. Чук и Гек – озорные, но очень дружные и в захватывающем путешествии к таинственным Синим горам они становятся еще дружнее. Они попадут с самое захватывающее приключение в жизни, ведь в новогодние праздники возможны даже самые невероятные чудеса. Фильм очень добрый и уютный, несмотря на все перипетии, через которые пришлось пройти героям.

3.«Сказки русского леса», 1966 год

В новогоднюю ночь 1966 года все советские звезды кино и эстрады оказались в лесу. Они и не подозревают, что на них охотятся и всюду расставлены ловушки. В фильме настоящий звездный состав: Олег Анофриев, Евгений Леонов, Марк Бернес, Полад Бюль-Бюль оглы, Майя Кристалинская, Муслим Магомаев, Андрей Миронов, Лариса Мондрус, Эдита Пьеха, Аркадий Райкин, Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, и другие.

4. «Зигзаг удачи», 1968 год

Молодой фотограф Володя Орешников выигрывает 10 тысяч рублей. Но чтобы купить билет, он взял деньги из кассы взаимопомощи и поэтому его коллеги из фотоателье вызывают его на общественный суд. В фильме несколько линий судеб героев, которые переплетаются и из-за недопониманий возникают разные комичные и трагикомичные ситуации. В итоге под Новый год в облике Деда Мороза Володя снова пытается украсть деньги, а когда ему это не удается, он снова купил облигации в надежде на выигрыш.

5. «Семья как семья», 1970

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Этот фильм до «Иронии судьбы…» был для советских граждан главным новогодним фильмом. История разворачивается в семье мастера трикотажной фабрики Коробова. 31 декабря старшие Коробовы суетятся, чтобы сделать праздник не хуже, чем у всех. Молодым членам семьи нет дела до домашних хлопот, у каждого свое мнение и своя жизнь и никто не собирается встречать Новый год с родителями. Огорченные уходом детей, старики остаются одни. Но Новый год – волшебный праздник и семейный, поэтому молодежь в итоге возвращается.

Рождественские фильмы из Голливуда

6. «Квартира», 1960 год

Скромный служащий страховой компании Бакстер хочет хоть как-то продвинуться по карьерной лестнице. Поэтому он дает ключи от своей квартиры своим приятелям и боссу, которые хотят погулять как холостяки. А когда дела начинают идти в гору, случается непредвиденное. Это фильм не о Рождестве «с картинок», а о реальном, которое может быть веселым, скучным, иногда одиноким.

7. «Эта замечательная жизнь», 1946 год

Одна из самых культовых американских фильмов, который несмотря на возраст, актуален, потому что в нем есть отчаяние и выход из него. Клэренс – ангел-хранитель, которого послали с небес, чтобы отговорить бизнесмена от самоубийства. Джордж Бейли – владелец строительного бизнеса, оказался в долгах и решился на отчаянный шаг из-за безвыходности ситуации. Ангел показывает герою каким был мир, в котором его бы не существовало.

8. «Магазинчик за углом», 1940 год

Герой работает в небольшом сувенирном магазине и влюбляется в девушку по переписке – умную и образованную. Однажды в магазин на работу приходит устраиваться Клара Новак, которую продавец Альфред Кралик отвечает ей, что вакансий нет, но девушка проявила себя и ее взял на работу владелец магазинчика. Они ненавидят друг друга в жизни, но влюблены в переписке. Фильм уютный, смешной и с непременно хорошим концом.

9. «Рождество в Коннектикуте», 1945 год

Фото - © Сайт Кинопоиска

Элизабет Лейн является одним из самых известных в стране авторов рецептов – она пишет про еду и ведение хозяйства, а представляется заботливой матерью и изумительным поваром. На самом же деле она - незамужняя жительница Нью-Йорка, не способная даже сварить яйца. К ней в гости напросились босс и герой войны, вместе с хозяйкой они хотят отметить Рождество на ее ферме. Это наивная, легкая и простая комедия положений.

10. «Чудо на 34 улице», 1947 год

Шестилетняя Сьюзан, у которой нет папы, уже давно не верит в сказки и Рождество, ведь мама открыла ей секрет, что Санта не настоящий. Но настоящие чудеса заставляют девочку поверить в чудо, а все начинается со встречи перед праздником в магазине с Санта Клаусом. Фильм был переснят в 1994 году, но черно-белым оригиналом тоже стоит насладиться.

11. «Увидимся», 1944 год

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Мэри Маршалл, отбывающая шестилетний срок за случайное убийство, получает рождественский отпуск из тюрьмы, чтобы посетить родственников в маленьком городке среднего Запада. В поезде она встречает сержанта Зака Моргана, которые едет в отпуск из военного госпиталя, который страдает посттравматическим расстройством после контузии. Теплая атмосфера рождественских праздников делает из друзей влюбленных, но Мэри боится рассказать возлюбленному о своем прошлом и что она должна вскоре вернуться в тюрьму, чтобы отбыть оставшуюся часть наказания.