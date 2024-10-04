Третья Московская неделя моды в «Манеже». Фотогалерея

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Фото - © РИАМО

Более 100 российских и зарубежных дизайнеров представят свои коллекции на подиуме в «Манеже» на третьей Московской неделе моды, передает корреспондент РИАМО.

Неделя моды пройдет с 4 по 9 октября.

В программе недели также будет открытый маркет, международный шоурум, лекторий, фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.

Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова

Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова

Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова

Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова

Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова

Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова

Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова

Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова

Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова

Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова

Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова

Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова

Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова

Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова

Коллекция "Tshegofatso by design" дизайнера из ЮАР

Фото - © Коллекция "Tshegofatso by design" дизайнера из ЮАР/РИАМО, Анастасия Сивякова

Коллекция "Tshegofatso by design" дизайнера из ЮАР

Фото - © Коллекция "Tshegofatso by design" дизайнера из ЮАР/РИАМО, Анастасия Сивякова