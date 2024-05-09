Парад Победы на Красной площади. 9 мая 2024 года. Фотогалерея
Фото - © Ветеран Великой Отечественной войны на Параде Победы 9 мая 2024 года/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
В Москве прошел парад на Красной площади, приуроченный к 9 Мая. В нем приняли участие 9 тыс. человек и более 70 единиц техники.
Парад с центральной трибуны принимал президент России Владимир Путин. По традиции на нем присутствовали ветераны боевых действий, участники ВОВ, а также бойцы Специальной военной операции.
Фото - © Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Ветеран Великой Отечественной войны на Параде Победы 9 мая 2024 года/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Владимир Путин приветствует участников шествия военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Военная техника на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Военная техника на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Военная техника на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Штурмовики Су-25БМ на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Строй "кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на воздушной части военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне./Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области