Монорельс в Москве демонтируют: как это происходит

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Фото - © РИА Новости, Владимир Астапкович

28 июня московский монорельс окончательно прекратил работу. На его месте планируют создать первый в России круглогодичный парк на высоте — прогулочную зону с видами на город.

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин