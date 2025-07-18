Монорельс в Москве демонтируют: как это происходит
Фото - © РИА Новости, Владимир Астапкович
28 июня московский монорельс окончательно прекратил работу. На его месте планируют создать первый в России круглогодичный парк на высоте — прогулочную зону с видами на город.
Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин
Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин
Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин
Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин
Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин
Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин
Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин
Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин
Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин
Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин
Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин
Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин