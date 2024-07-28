Как прошел парад на День ВМФ — 2024
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Санкт-Петербург, морская столица России, ежегодно отмечает День ВМФ. В этот день традиционно проходит грандиозный парад, на котором демонстрируется вся мощь российского флота.
Несколько тысяч военнослужащих долго готовились к этому событию, чтобы 28 июля 2024 года показать все свое мастерство.
В параде приняли участие свыше 20 кораблей, среди которых малые ракетные, противолодочные, корветы, тральщики, а также сторожевой корабль «Сочи» и парусные суда «Крузенштерн», «Мир» и «Седов».
Фото - © День Военно-Морского Флота отмечается в России в последнее воскресенье июля./РИА Новости
Фото - © Первый Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге был проведен в 1996 году в честь 300-летия российского флота./РИА Новости
Фото - © Малый ракетный корабль «Советск» проекта 22800 «Каракурт», малый ракетный корабль 3-го ранга «Град» проекта 21631 «Буян-М» (справа налево) на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота РФ./РИА Новости
Фото - © Сайт Кремля, Пётр Ковалёв, ТАСС
Фото - © Десантный катер «Иван Пасько» проекта 11770 на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота РФ./РИА Новости
Фото - © Малый ракетный корабль 3-го ранга «Наро-Фоминск» проекта 21631 «Буян-М» на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота РФ./РИА Новости
Фото - © Малый ракетный корабль 3-го ранга «Град» проекта 21631 «Буян-М» на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота РФ./РИА Новости
Фото - © Парад завершился прохождением парадного строя кораблей в акватории Невы и торжественным маршем на Сенатской площади расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии./Медиасток.рф