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Как прошел парад на День ВМФ — 2024

Санкт-Петербург, морская столица России, ежегодно отмечает День ВМФ. В этот день традиционно проходит грандиозный парад, на котором демонстрируется вся мощь российского флота.

Несколько тысяч военнослужащих долго готовились к этому событию, чтобы 28 июля 2024 года показать все свое мастерство.

В параде приняли участие свыше 20 кораблей, среди которых малые ракетные, противолодочные, корветы, тральщики, а также сторожевой корабль «Сочи» и парусные суда «Крузенштерн», «Мир» и «Седов».