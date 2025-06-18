Как представлена Московская область на ПМЭФ-2025

Стенд Московской области начал работу на Петербургском международном экономическом форуме, который в этом году проходит в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 18 по 21 июня 2025 года. Тема форума: «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Она призвана отразить серьезные перемены в системе международного сотрудничества и формирование нового глобального ландшафта в экономике и политике.