Ключевая ставка ЦБ снижена до 18%: последствия для экономики и россиян

О последствиях снижения ключевой ставки ЦБ до 18% для экономики, бизнеса, курса рубля, читайте в материале РИАМО.

Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 18%. Именно такой сценарий развития событий и прогнозировали многие эксперты. Как это решение отразится на экономической жизни страны, читайте в материале РИАМО.

Как решение ЦБ отразится на экономике России бизнесе

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Решение на заседании в июле повлияет на ожидания в стране, считает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

«Чем быстрее и активнее будет снижаться ключевая ставка, тем быстрее реальная ставка в экономике будет снижаться, что позволит бизнесу скорее менять стратегию сбережения и оптимизации на инвестиции в развитие. В моменте решение никак не отразится на экономике, поскольку денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими», — считает аналитик.

При этом снижение ставок — позитив для бизнеса, поскольку это позволит бизнесу привлекать относительно более дешевое фондирование, добавляет она.

Снижение ключевой ставки может стимулировать деловую активность и внутренний спрос за счет удешевления заемных средств. Это особенно важно в текущих условиях, когда экономика демонстрирует признаки замедления, а потребительский спрос остается сдержанным, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Более доступное кредитование способно поддержать строительство, малый и средний бизнес, а также розничную торговлю, тем самым способствуя восстановлению экономического роста. Однако стоит учитывать, что даже при нынешнем снижении ключевой ставки, кредитование все равно останется слишком дорогим, поэтому мгновенного и существенного эффекта на ускорение темпов эконмического роста в стране ожидать не стоит» Владимир Чернов аналитик Freedom Finance Global

По словам Чернова, для бизнеса снижение ставки будет положительным сигналом, так как уменьшатся издержки по обслуживанию текущих долгов (рефинансирование займов станет дешевле), появится больший стимул к инвестициям и расширению оборота. Особенно выиграют компании, ориентированные на внутренний рынок и работающие с заемными средствами, преимущественно из отраслей розничной торговли, строительства, автопрома и сектора услуг, подчеркивает аналитик.

Как снижение ключевой ставки отразится на россиянах

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Россияне почувствуют, что ставка снизилась, хотя эффект будет заметен не сразу, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Снижение ставки потенциально приведет к удешевлению потребительских и ипотечных кредитов, а также снижению ставок по депозитам. Это может повысить доступность заемных средств для населения, особенно на фоне уже начавшегося оживления кредитной активности в июне.

По мере снижения ключевой ставки будут снижаться банковские ставки — по депозитам и кредитам. Банки уже таргетируют снижение ставки. Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в первой декаде июля опустилась до минимальных за 10 месяцев 17,91%, говорит Пырьева.

Как снижение ключевой ставки повлияет на цены в России

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Снижение ставки потенциально может оказать проинфляционное давление в перспективе 3–6 месяцев, так как стимулирует рост потребления и кредита, полагает Чернов.

«Однако в краткосрочном периоде, особенно при умеренном смягчении, риски для ценовой стабильности будут ограничены», — подчеркивает он.

По его мнению, если ЦБ продолжит действовать осторожно, инфляция будет постепенно снижаться в направлении целевого уровня в 4%.

Как снижение ключевой ставки повлияет на курс рубля

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Снижение ставки может оказывать ограниченное давление на курс рубля, особенно если будет сопровождаться комментариями о дальнейшем смягчении политики, отмечает Чернов.

«Однако на данный момент поддержка рубля обеспечивается сильным профицитом счета текущих операций, устойчивым экспортом и высокой реальной доходностью по рублевым активам. Поэтому умеренное снижение ставки вряд ли приведет к значительной девальвации рубля. Более существенные движения возможны при агрессивном смягчении или ухудшении внешнеэкономической конъюнктуры», — полагает аналитик.

Для рубля более низкие ставки — это негатив, поскольку снижается привлекательность рублевых активов, однако не стоит ожидать сильных колебаний в рубле в свете предстоящего решения Банка России, поскольку ключевая ставка на уровне 18-19% по-прежнему остается высокой, говорит Пырьева.

«Думаем, что снижение ключевой ставки не окажет заметного влияния на курс рубля. С точки зрения курсообразования важнее не номинальный, а реальный уровень ставки, те за вычетом инфляции, а он по-прежнему останется очень высоким», — высказывает свое мнение портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Андрей Золотов.

Достаточно стабильное, без скачков, соотношение курсов иностранных валют к рублю является прямым следствием жесткой ДКП Банка России. Естественно, смягчение ДКП и снижение КС так или иначе приведет к ослаблению рубля, резюмирует первый заместитель председателя правления РосДорБанка Алексей Виноградов.