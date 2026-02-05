Зрят в профиль: как работодатели проверяют социальные сети сотрудников и кандидатов

В материале РИАМО рассказываем, как работодатели проверяют социальные сети сотрудников и кандидатов, а также что нужно знать, чтобы вести личные страницы без ущерба для карьеры.

В каких случаях HR могут проверять профили в соцсетях

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Работодатели действительно изучают профили в соцсетях: согласно данным соцопроса Русской школы управления, это делает 75% компаний. Половина проверяет профили кандидатов на ключевые должности, четверть — всех соискателей, говорит в беседе с РИАМО исполнительный директор исследовательской компании Happy Job Лилия Жигулева.

«Большинство руководителей смотрят, насколько контент кандидата соответствуют ценностям бизнеса. И если они не совпадают, человека не принимают на работу. Активнее всего изучают соцсети людей, которые занимают публичные и государственные должности. Открытый профиль становится частью проверки кандидата на благонадежность», — рассказывает эксперт.

Кроме того, по словам Лилии Жигулевой, проверка обязательно проводится в тех сферах, где важен личный бренд — например, руководящие позиции, журналистика, PR-менеджеры. Профиль в соцсетях также является важной составляющей в отборе кандидатов в медийные компании. Здесь личная репутация сотрудника напрямую влияет на доверие к работодателю.

По каким критериям работодатели оценивают профили в соцсетях

Фото - © Adobe Stock

По словам CEO деловой социальной сети TenChat Олега Ратунина, HR и рекрутеры при проверке профилей в соцсетях обращают внимание на три вещи:

Профессиональные компетенции — опыт, проекты, публикации кейсов и экспертных материалов.

Поведение и этика — тон постов, реакция на коллег и партнеров, обсуждения в публичной среде.

Активность в профессиональной среде — участие в профильных сообществах, обмен опытом, а также заметки о достижениях и проектах.

Увлечения и образ жизни владельца аккаунта также могут стать объектом изучения: есть компании, которым важно выбирать сотрудника по ценностям и взглядам.

На что влияют итоги проверок профилей в соцсетях

Фото - © Adobe Stock

Результаты проверок соцсетей влияют на карьерные решения: найм, участие в проектах, повышение. Они помогают HR понять человека шире, чем резюме. Обычно подробных отчетов о каждом посте никто не присылает — это не формальная экспертиза, а инструмент оценки, говорит в беседе с РИАМО Олег Ратунин.

«Если в открытом профиле кандидата находят контент, который, по мнению работодателя, создает репутационный или профессиональный риск, соискателю, как правило, об этом не сообщают напрямую. Мало кто из рекрутеров будет затевать неприятный разговор на тему старых постов или лайков — скорее всего, соискателю просто откажут без объяснения причин», — отмечает Лилия Жигулева.

Если же серьезные проблемы или публикации, напрямую противоречащие корпоративным стандартам, найдут в соцсетях уже у действующего сотрудника, с ним эти вопросы обсудят напрямую, дополняет Олег Ратунин. Если человек считает, что выводы HR ошибочны, он может обсудить это с руководителем или отделом кадров.

Важно понимать: соцсети — публичная среда. Любая информация о вас видна и формирует впечатление. Можно корректировать профиль, закрывать личные посты, добавлять профессиональные достижения и кейсы — это реальный способ показать себя правильно и «оспорить» неверные впечатления через новые публикации, подчеркивает собеседник РИАМО.

Каких ошибок при ведении соцсетей важно избегать ради карьеры

Фото - © Adobe Stock

Для того, чтобы ваши профили в соцсетях не помешали карьере, используйте разные аккаунты для работы и личной жизни, советует HR-директор Open Group Валерия Доманская. Такое разделение поможет сохранить личную жизнь в приватности, но вместе с этим поддерживать профессиональный имидж в сети.

«В личных аккаунтах установите строгие настройки конфиденциальности, чтобы посты, личные данные и фотографии были доступны только близким друзьям. Однако даже в личных аккаунтах стоит избегать провокационного и радикального контента» Валерия Доманская HR-директор Open Group

Кроме того, ваш профессиональный профиль тоже должен быть активным, органичным и живым. Он не должен вызывать ощущение фальши. Для этого поддерживайте регулярную активность, рассказывайте об опыте работы, профессиональных достижениях, интересных кейсах и делитесь экспертным мнением. Проработанный профессиональный личный бренд в социальных сетях может стать точкой входа для интересных предложений по участию в медийной и образовательной деятельности и даже для приглашений от работодателей.

Самое главное при ведении соцсетей — избегать тем, которые могут навредить вашей репутации, и не выкладывать в публичный профиль все подряд, дополняет Лилия Жигулева. Всегда задавайте себе вопрос: какую смысловую нагрузку несет контент, который я публикую? Задумывайтесь о том, какие могут быть последствия у этого.

«Так, если сотрудник высказывает в соцсетях о работодателе негативное мнение, основанное на эмоции, без подтверждений и фактов, компания вполне может подать на него иск и потребовать опровержения», — предупреждает эксперт.

В каких случаях стоит проводить ревизии старых публикаций

Проверять и «чистить» свои старые публикации в соцсетях стоит в тех случаях, когда грядут важные карьерные изменения или есть публичные обязательства, говорит Лилия Жигулева. К сожалению, есть много кейсов, когда известные личности забывают о прошлых постах, способных повлиять на репутацию, и теряют из-за этого свои позиции.

«Такое случается не только с актерами, о чьих промахах в соцсетях мы слышим чаще всего, но и с обычными людьми в государственных организациях и в бизнесе», — отмечает собеседница РИАМО.

Старые посты важно проверять при смене должности, отрасли, подготовке к интервью, публичным выступлениям или продвижению на руководящие позиции, дополняет Олег Ратунин. Любой старый спорный пост может быть использован против вас. Особенно это касается контента, который демонстрирует ценности, стиль общения или отношение к коллегам и клиентам.