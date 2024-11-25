Золотой «Щелкунчик»: что происходит с ценами на балет в России

Подробности о том, что происходит с ценами на балет в России, читайте в материале РИАМО.

Большой театр планирует продавать билеты на знаменитый балет «Щелкунчик» через интернет-аукцион — об этом сообщил Telegram-канал Mash. По предварительным данным, стартовая цена билетов будет зависеть от места, но точно не будет ниже, чем в минувшем году. Между тем ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе ранее назвал ненормальными цены на билеты в театр, сопоставимые со средним окладом. Подробности о том, что происходит с ценами на балет в России, читайте в материале РИАМО.

Почему билеты на балет дорожают под Новый год

Фото - © Дмитрий Юсупов/bolshoi.ru

Как говорит в беседе с РИАМО композитор и эксперт в области искусства Семен Кривенко-Адамов, балет в России традиционно считается элитарным видом искусства, что является основной причиной повышенного ажиотажа и финансовых спекуляций. По словам эксперта, далеко не все посетители балета в действительности его понимают и искренне им восхищаются, однако для них такое посещение является вопросом престижа.

«В менталитете культурно-ориентированного сегмента общества по-прежнему сильны снобистские традиции: люди готовы отдавать большие деньги, несмотря на то, что постановка с тем же актерским составом может стоить в разы дешевле, проходи она не в столице или в другое время года», — рассказывает эксперт. Семен Кривенко-Адамов композитор и эксперт в области искусства

При этом, по словам Семена Кривенко-Адамова, новогодний период является благополучной средой для формирования условий, где спрос значительно превышает предложение, поэтому, как и ожидается при рыночной модели экономики, цены взлетают до небес до тех пор, пока покупатели готовы платить.

В свою очередь старший PR-менеджер ГК Softline Мария Богданова дополняет, что уровень цен на предновогодний балет существенно зависит от региона. В центральных театрах Москвы и Санкт-Петербурга стоимость билетов гораздо выше, чем в регионах, таких как Новосибирск или Пермь, где цены остаются более доступными.

Что происходит с билетами на «Щелкунчик» в Большой театр

Фото - © Дмитрий Юсупов/bolshoi.ru

Балет «Щелкунчик» в московском Большом театре много лет считается одним из символов Нового года в столице — и именно с ним в плане билетов в последние годы сложилась наиболее острая ситуация. К примеру, в минувшем году некоторые покупатели стояли в очереди за билетами на «Щелкунчик» 59 часов. В какой-то момент в очереди возникла давка, в которой пострадали два человека — им вызвали «скорую помощь».

По данным СМИ, пострадавшие в давке тогда даже подали жалобу на Большой театр — они потребовали компенсации морального ущерба из-за «ненадлежащей организации продажи билетов». Чем закончилась та история, доподлинно неизвестно, но в этом году администрация Большого театра, судя по всему, решила изменить подход к продаже билетов, чтобы не допустить повторения прошлогодних событий.

В частности, с 1 октября Большой театр начал продавать билеты только по паспорту — персональные данные покупателей будут занесены в билеты. И если при проверке билета выяснится, что данные в нем не советуют паспортным данным зрителя, такого гостя просто не допустят на спектакль. Как отметили в Большом театре, эта мера направлена на предотвращение спекуляции билетами.

А 23 ноября Telegram-канал Mash сообщил о том, что большой театр планирует продавать часть билетов на знаменитый балет «Щелкунчик» через интернет-аукцион. По предварительным данным, стартовая цена билетов будет зависеть от места, но точно не будет ниже, чем в минувшем году. Шаг ставки будет связан с категорией мест: если ее не станут повышать какое-то время, то билет закроется и победителю дадут время на выкуп. Если же этого не произойдет, билет вернется в продажу и цикл повторится.

25 ноября стало известно, что билеты на «Щелкунчика» начнут продавать 2 декабря с 10:00. Купить место можно будет только онлайн на официальном сайте Большого театра. Цена за два билета на аукционе начинается со 100 тысяч рублей.

Как перекупщики влияют на цены билетов на балет в России

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

По данным Mash, аукционная система, внедрение которой рассматривают в Большом театре, призвана распугать перекупщиков, которые порой продают билеты по десятикратной стоимости от заявленной цены. «Тем не менее, для конечного потребителя прайс может стать заоблачным», — отмечается в сообщении. Покупка билетов у частных лиц всегда связана с рисками, говорит Мария Богданова.

В частности, встречались случаи мошенничества, когда на одно место продавалось сразу несколько билетов. Причем такие инциденты случались даже в истории искусства, особенно в начале XX века, когда авангардисты устраивали подобные «эксперименты». Поэтому, чтобы избежать проблем, лучше покупать билеты только через официальные источники. Причем в этом году ситуация с ценами на балет, вероятно, останется такой же, как и в прошлом.

«Например, в Большом театре в прошлом году цены на билеты доходили до 250 тысяч рублей. В 2024 году мы можем ожидать аналогичный уровень цен, особенно на популярные спектакли в центральных театрах», — считает собеседница РИАМО.

При этом наибольшие возможности для экономии при покупке есть у студентов. Как объясняет Мария Богданова, во многих театрах преподаватели, работающие в театральных училищах, имеют возможность получать билеты со скидкой, что распространяется и на их студентов. Кроме того, существуют специальные предложения для молодежи и тех, кто связан с театральной сферой.

В то же время, по мнению Семена Кривенко-Адамова, цены на билеты на балет должны быть доступными не только для студентов, но и для всех слоев населения — в том числе детей, работающих и пенсионеров. Это касается не только театров, но также филармоний, художественных галерей, музеев и других культурных учреждений.

«Культура должна регулироваться государством и нести социальную функцию, а пока мы видим, что у культурного продукта высокая стоимость входа, несоразмерная с доходами населения» Семен Кривенко-Адамов композитор и эксперт в области искусства

«Культура должна регулироваться государством и нести социальную функцию, а пока мы видим, что у культурного продукта высокая стоимость входа, несоразмерная с доходами населения», — подчеркивает специалист.

Что говорят ведущие эксперты о ситуации с билетами на балет в России

Фото - © Дмитрий Юсупов/bolshoi.ru

Цена на билет в театр, сопоставимая со средним окладом, является ненормальной — такое мнение 4 ноября высказал ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе во время лекции, которую прочел в рамках просветительского марафона «Знание. Первые». Цискаридзе отметил, что, по его мнению, из-за ценовой политики сегодня театры могут посещать только состоятельные люди. При этом в то время, когда он сам был артистом Большого театра, зал всегда был полон.

«Сейчас, когда я прихожу и вижу, что рядами пусто, мне очень грустно. Люди не в состоянии приобрести билеты. Основные билеты — у спекулянтов на Театральной площади. Это очень грустно», — подчеркнул народный артист России. Николай Цискаридзе народный артист России

Цискаридзе также напомнил, что главные театры России содержатся за счет бюджета, а потому должны быть доступны для простых зрителей. В частности, по словам эксперта, один лишь Большой театр получает от государства около пяти миллиардов рублей. «Это немаленькие деньги совсем. Я считаю, что должна быть отдельная программа по посещению для тех, кто хочет», — сказал он.

Позицию Цискаридзе поддержала первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко. Она заявила, что цены на билеты во многих театрах сейчас не являются обоснованными с экономической точки зрения.

«Экономика театра говорит, что обычный театр с труппой и постоянным музыкальным сопровождением не может окупаться. Поэтому мы ежегодно выделяем в бюджете России достаточно большие деньги на содержание государственных театров. При этом налоги у нас в основном платят небогатые граждане», — сказала Драпеко.

По словам депутата, сейчас можно сделать вывод, что основные налогоплательщики не могут попасть в театры, поэтому необходимо расширять там практику гибкой ценовой политики: нужно оставить как дорогие места в первых рядах и ложах, так и скидочные и льготные билеты. А 12 ноября о ценах на билеты высказался директор Государственного академического Большого театра Валерий Гергиев.

«Во всем мире так билеты продаются. [Начиная] от первого класса, потом — бизнес-класс, потом — экономкласс, эконом-комфорт и так далее», — заключил он.