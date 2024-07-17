Запрет на выезд из страны: какие ограничения ждут уклонистов и как это скажется на работе банков

Когда начнут действовать ограничения в отношении уклонистов, готовы ли к этому банки и как это отразится на их работе, читайте в материале РИАМО.

Электронный реестр призывников и повестки: когда начнут рассылать

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В апреле 2023 года Госдума приняла закон о создании единого реестра военнообязанных и возможности дублировать обычные повестки электронными. С осени прошлого года Минцифры и Минобороны тестируют новый реестр воинского учета и реестр электронных повесток. Базируется данная система на основе портала «Госуслуг».

Планируется, что осенний призыв 2024 года пройдет уже с применением электронного реестра повесток.

В электронном реестре призывников будут содержаться следующие сведения:

ФИО гражданина;

дата рождения;

пол;

серия и номер паспорта;

СНИЛС;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

сведения о месте жительства и (или) месте пребывания;

наличие гражданства иностранного государства либо вида на жительство;

код и наименование военного комиссариата, в котором гражданин состоит на учете;

сведения о постановке на воинский учет или снятии с него;

сведения о выдаче документа воинского учета;

информация о месте работы и работодателе;

сведения о прохождении обучения, включая сведения об образовательной организации;

сведения о состоянии здоровья;

код записи о гражданине в государственном информационном ресурсе;

информация о наличии у гражданина оснований для предоставления отсрочки или освобождения от призыва на военную службу.

Кроме того, в реестре будет отражаться информация о ходе призывной компании:

о направлении повесток военными комиссариатами;

о получении гражданами повесток;

о явке (неявке) призывников по повесткам;

об уважительных причинах неявки;

о применении в отношении граждан временных ограничений;

о применении мер административной, уголовной ответственности;

об обжаловании гражданами отдельных решений и о результатах рассмотрения таких жалоб.

Какие ограничения ждут уклонистов

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Гражданину, получившему электронную повестку, будет запрещено покидать страну. Если же после получения повестки призывник не явится в военкомат в течение 20 суток без уважительной причины, то в его отношении будут приняты ограничительные меры:

запрет на регистрацию в качестве ИП;

запрет на регистрацию в налоговой в качестве самозанятого;

запрет на государственную регистрацию транспортных средств;

ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами;

приостановка прав на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав;

отказ в оформлении кредитов.

Отказ в выдаче кредитов уклонистам создает проблемы банкам

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С 1 ноября 2024 года Минобороны начнет вносить в электронную базу информацию о принятых мерах в отношении призывников-уклонистов. Российские банки обязаны исполнять требования об отказах таким лицам в кредитах с этой даты. Однако порядок взаимодействия участников рынка с Минобороны еще не определен.

По словам главы Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина, проблема с присоединением банков и предоставлением им доступа к электронному реестру призывников возникла давно, но так и не решена и остается в подвешенном состоянии. Дело в том, что Минобороны возражает против того, чтобы банки имели доступ к реестру.

Банки же опасаются ситуаций, когда на момент выдачи кредита клиент еще не будет в реестре уклонистов от военной службы, а на момент регистрации договора, например, в Росреестре – уже да.

«Клиент попадает в список уклонистов, и Росреестр на абсолютно законных основаниях отказывает этому человеку в регистрации ипотеки. И получится, что банк правомерно выдал кредит, а кредит из обеспеченного превращается в необеспеченный. Это другие резервы для банка, другая ставка, другие сроки», – отметил Емелин.

Выход из сложившейся ситуации у банков один – отказывать в оформлении кредитов мужчинам призывного возраста или понизить для них уровень одобрения.

Мнение эксперта об ограничениях для уклонистов

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Доля рисков, связанных с выдачей кредитов уклонистам, незначительна в общем портфеле кредитных рисков российских банков, считает доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

«Речь идет преимущественно о гражданах призывного возраста от 18 до 30 лет, которые нечасто берут самые дорогие кредиты – ипотеку. Их доля на кредитном рынке не превышает 15%. И даже если предположить, что каждый десятый призывник окажется уклонистом, то доля таких заемщиков составит менее 1%», – объяснил юрист.

Чтобы снизить существующие риски, Семеновский предлагает принять соответствующее постановление о порядке взаимодействия между банками и Министерством обороны, которое даст возможность оперативно отправлять в профильные ведомства запросы и получать на них ответы.