Запрет на выезд из страны: какие ограничения ждут уклонистов и как это скажется на работе банков
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Когда начнут действовать ограничения в отношении уклонистов, готовы ли к этому банки и как это отразится на их работе, читайте в материале РИАМО.
Электронный реестр призывников и повестки: когда начнут рассылать
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В апреле 2023 года Госдума приняла закон о создании единого реестра военнообязанных и возможности дублировать обычные повестки электронными. С осени прошлого года Минцифры и Минобороны тестируют новый реестр воинского учета и реестр электронных повесток. Базируется данная система на основе портала «Госуслуг».
Планируется, что осенний призыв 2024 года пройдет уже с применением электронного реестра повесток.
В электронном реестре призывников будут содержаться следующие сведения:
- ФИО гражданина;
- дата рождения;
- пол;
- серия и номер паспорта;
- СНИЛС;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- сведения о месте жительства и (или) месте пребывания;
- наличие гражданства иностранного государства либо вида на жительство;
- код и наименование военного комиссариата, в котором гражданин состоит на учете;
- сведения о постановке на воинский учет или снятии с него;
- сведения о выдаче документа воинского учета;
- информация о месте работы и работодателе;
- сведения о прохождении обучения, включая сведения об образовательной организации;
- сведения о состоянии здоровья;
- код записи о гражданине в государственном информационном ресурсе;
- информация о наличии у гражданина оснований для предоставления отсрочки или освобождения от призыва на военную службу.
Кроме того, в реестре будет отражаться информация о ходе призывной компании:
- о направлении повесток военными комиссариатами;
- о получении гражданами повесток;
- о явке (неявке) призывников по повесткам;
- об уважительных причинах неявки;
- о применении в отношении граждан временных ограничений;
- о применении мер административной, уголовной ответственности;
- об обжаловании гражданами отдельных решений и о результатах рассмотрения таких жалоб.
Какие ограничения ждут уклонистов
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Гражданину, получившему электронную повестку, будет запрещено покидать страну. Если же после получения повестки призывник не явится в военкомат в течение 20 суток без уважительной причины, то в его отношении будут приняты ограничительные меры:
- запрет на регистрацию в качестве ИП;
- запрет на регистрацию в налоговой в качестве самозанятого;
- запрет на государственную регистрацию транспортных средств;
- ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами;
- приостановка прав на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав;
- отказ в оформлении кредитов.
Отказ в выдаче кредитов уклонистам создает проблемы банкам
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С 1 ноября 2024 года Минобороны начнет вносить в электронную базу информацию о принятых мерах в отношении призывников-уклонистов. Российские банки обязаны исполнять требования об отказах таким лицам в кредитах с этой даты. Однако порядок взаимодействия участников рынка с Минобороны еще не определен.
По словам главы Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина, проблема с присоединением банков и предоставлением им доступа к электронному реестру призывников возникла давно, но так и не решена и остается в подвешенном состоянии. Дело в том, что Минобороны возражает против того, чтобы банки имели доступ к реестру.
Банки же опасаются ситуаций, когда на момент выдачи кредита клиент еще не будет в реестре уклонистов от военной службы, а на момент регистрации договора, например, в Росреестре – уже да.
«Клиент попадает в список уклонистов, и Росреестр на абсолютно законных основаниях отказывает этому человеку в регистрации ипотеки. И получится, что банк правомерно выдал кредит, а кредит из обеспеченного превращается в необеспеченный. Это другие резервы для банка, другая ставка, другие сроки», – отметил Емелин.
Выход из сложившейся ситуации у банков один – отказывать в оформлении кредитов мужчинам призывного возраста или понизить для них уровень одобрения.
Мнение эксперта об ограничениях для уклонистов
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Доля рисков, связанных с выдачей кредитов уклонистам, незначительна в общем портфеле кредитных рисков российских банков, считает доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.
«Речь идет преимущественно о гражданах призывного возраста от 18 до 30 лет, которые нечасто берут самые дорогие кредиты – ипотеку. Их доля на кредитном рынке не превышает 15%. И даже если предположить, что каждый десятый призывник окажется уклонистом, то доля таких заемщиков составит менее 1%», – объяснил юрист.
Чтобы снизить существующие риски, Семеновский предлагает принять соответствующее постановление о порядке взаимодействия между банками и Министерством обороны, которое даст возможность оперативно отправлять в профильные ведомства запросы и получать на них ответы.