Залетные гости: могут ли африканские клещи-мутанты атаковать Россию и чем они опасны

В материале РИАМО рассказываем о случаях обнаружения африканских клещей на юге России, разбираемся, могут ли они попасть в Москву и как их отличить от привычных иксодовых клещей.

Ближе к северу: клещи с юга постепенно расширяют ареал обитания

Клещи-мутанты, которых активно обсуждают в СМИ и блогосфере, на самом деле никакие не мутанты, а давно известные науке клещи рода Hyalomma (гиаломма). Они традиционно обитают в регионах с жарким климатом – в Средней Азии, на Кавказе, в Крыму, в степных зонах юга России.

Специалисты связывают появление этих клещей в нетипичной среде с потеплением климата. Но даже там, где есть единичные случаи появления африканских клещей, нельзя говорить о риске массовых укусов и, как следствие, заболеваний. Краснодарский край, например, является естественным ареалом обитания для клеща из рода хиаломма, но и там не фиксируется его широкого распространения.

Как выглядят клещи из Африки и чем они опасны

Африканские гости крупнее привычных для нас иксодовых клещей, которые переносят энцефалит и болезнь Лайма. Клещ рода хиаломма имеет длинные полосатые лапки, на темных конечностях можно заметить светлые или желтоватые кольца.

Благодаря полосатым лапкам африканские клещи еще называются «клещами-зебрами», а из-за своего агрессивного поведения – «клещами-бегунами». Дело в том, что эти клещи не сидят в ожидании проходящей мимо жертвы. Они быстро передвигаются, в отличие от своих северных братьев, активно ползают и буквально охотятся за человеком, ориентируясь на запах и тепло. Конечно, они не бегут в прямом смысле слова, скорее ползут, но делают это гораздо быстрее иксодовых клещей.

Африканский клещ может быть переносчиком возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки. Это заболевание имеет довольно высокую летальность – до 40%, но это если опоздать с лечением. Болезнь проявляется высокой температурой, поражением сосудов и кровотечениями. Вакцины от лихорадки нет, а лечится она в стационарных условиях.

Переносить клещи могут и клещевой сыпной тиф, который успешно лечится антибиотиками. Зараженный человек покрывается сыпью, у него начинается лихорадка и поражаются сосуды. Кроме того, клещи рода хиаломма могут переносить возбудителей таких бактериальных инфекций, как туляремия, бруцеллеза и других заболеваний.

Клещи-мутанты могут передавать и классические инфекции, которые можно подцепить и от обычных иксодовых членистоногих, – это болезнь Лайма и энцефалит.

Важно помнить, что не каждый укус такого клеща заканчивается болезнью, но, тем не менее, стоит быть внимательным к себе и не допускать укусов.

В каких регионах России чаще всего встречаются африканские клещи

Эндемичными регионами, где есть риск встретить клеща-мутанта, в России являются Краснодарский край, Ставрополье, Астраханская область, Калмыкия – особенно там, где есть домашнее хозяйство.

Эксперты говорят, что клещи могут встречаться в Ростовской области, куда гости из Африки могут попадать через перелетных птиц. Но вспышку вызвать они вряд ли могут, так как для этого нужно довольно большое количество клещей, которые не смогут перезимовать в нашем климате.

Единичные случаи появления клещей из Африки на юге России не дает повода говорить об опасности эпидемии. В Москве, области, в Питере, в Сибири таких клещей нет в силу климата. Попасть в эти регионы они могут, например, на домашних животных или перелетных птицах, но пока массовых случаев появления этих клещей не зарегистрировано. Основная опасность от клещей в России – по-прежнему энцефалит.

Как защититься от клещей-мутантов

На клещей из Африки обычные репелленты не действуют, поэтому важно соблюдать меры предосторожности: носить закрытую светлую одежду, заправлять брюки в носки, надевать головной убор, носить одежду с длинным рукавом, после прогулки осматривать себя и домашних животных, чтобы успеть снять насекомое до уксуса. Использовать репелленты все равно нужно, они помогут от привычных иксодовых клещей.

Если клещ успел присосаться, то не нужно заниматься самолечением. Если рядом есть больница или поликлиника, то лучше сразу обратиться к медикам. Если такой возможности нет, то клеща вытащить можно с помощью ручки-лассо, например, выкручивая насекомое. Ни в коем случае нельзя его раздавливать. Клеща можно сдать на анализ. Если сдать не получилось, то его нужно сжечь или залить кипятком. Важно следить за своим самочувствием и при появлении настораживающих симптомов обратиться к врачу, сообщив, что вас укусил клещ.