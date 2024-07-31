Закон о деанонимизации: что грозит каналам, блогерам и СМИ без верификации в социальных сетях

30 июля Госдума приняла поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О рекламе», согласно которым владельцев публичных каналов в социальных сетях и мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч подписчиков обязали сообщать о себе сведения в Роскомнадзор. Читайте в материале о том, какие именно сведения нужно сообщать и чем грозит попытка скрыть свои данные.

Что такое деанонимизация

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Деанонимизация – это процесс, обратный анонимности. То есть это процесс идентификации личности человека или организации, которые скрываются за анонимным идентификатором или псевдонимом в сети. Это может включать в себя раскрытие имени, адреса, номера телефона и другой личной информации.

Такой процесс может быть добровольным, а может происходить вне зависимости от пользователя – например, когда личные данные клиентов компаний «утекают» в сеть и становятся общедоступными. Так, иногда пользователь, оставивший анонимный отзыв, может быть деанонимирован, и информация о нем будет доступна широкому кругу лиц. В том числе мошенникам и для рассылки всевозможной рекламы.

Что известно о поправках о верификации блогеров

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Сообщать данные о себе с 1 ноября 2024 года будут обязаны блогеры и владельцы страниц в соцсетях и мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч подписчиков – такие поправки в закон в конце июля были приняты в Госдуме.

Какие конкретно сведения нужно будет предоставлять и в каком порядке, решит кабмин. Кроме того, верификация блогеров не будет похожа на регистрацию СМИ в Роскомнадзоре. Процедура будет проще, скорее это просто уведомление о том, что ведется страница. В свою очередь Роскомнадзор будет вести перечень таких персональных страниц, которые посещают больше 10 тысяч подписчиков.

Как будет проходить деанонимизация телеграм-каналов и блогеров

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Эксперты отмечают, что требование об идентификации блогеров логично вытекает из поправок про ограничение рынка серых сим-карт. По нему россияне могут оформлять не более 20 карт, а иностранцы – не более 10. На сим-карты как раз и регистрируются аккаунты, с которых ведутся страницы в соцсетях и каналы в мессенджерах. Регистрация на официальную сим-карту поможет идентификации.

Владелец страницы или канала с аудиторией больше 10 тысяч подписчиков должен сообщить сведения о себе в Роскомнадзор и тем самым уведомить госорган о ведении деятельности по распространению информации. Соцсети и мессенджеры должны будут отметить таких верифицированных пользователей, а Роскомнадзор внесет таких блогеров в специальный реестр. Требования коснутся всех соцсетей, внесенных в реестр.

Что будет за отказ от верификации с 1 января 2025 года

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За отказ от деанонимизации страницы владельцу не грозят штрафы, но страницу заблокируют. Кроме того, страницы с более чем десятитысячной аудиторией без верификации не смогут размещать у себя рекламу, получать донаты, а репост с них будет запрещен.

С 1 января 2025 года владельцы соцсетей в течение суток после получения требования РКН должны будут ограничить доступ к персональным страницам, владельцы которых не предоставили регулятору данные о себе, до выполнения требований закона.

Новые обязанности блогеров, соцсетей и мессенджеров

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Таким образом, страницы с аудиторией более 10 тысяч подписчиков обязаны сообщать сведения о себе в Роскомнадзор, и они не имеют права распространять запрещенную информацию. Соцсети обяжут помечать страницы таких блогеров и по требованию Роскомнадзора в течение суток блокировать страницы тех, кто не прошел верификацию. Более того, владельцы мессенджеров также будут должны «не допускать без согласия пользователя сервиса обмена мгновенными сообщениями получение электронных сообщений от пользователей, которым им не определены», то есть неверифицированные страницы не смогут отправлять сообщения пользователям без их согласия. Также вводится обязательство для соцсетей и мессенджеров передавать информацию о своих пользователях в Роскомнадзор по его требованию.