«Забота» о клиентах: почему «Яндекс.Такси» уклонялся от компенсации морального ущерба в ДТП

История о том, как компания «Яндекс.Такси» отказывалась возмещать моральный ущерб потерпевшему в ДТП с участием такси — в материале РИАМО.

Как компания «Яндекс.Такси» два года отпиралась от решения суда

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Дурную славу компании «Яндекс.Такси» принесли скандальные судебные процессы, когда корпорация отказывалась признавать вину и оплачивать лечение пострадавшим в ДТП во время поездок на такси. Таких случаев известно несколько (истории 2017 года и 2016 года). Очередная из таких резонансных историй началась в 2021 году.

26 февраля в городе Оренбурге произошло ДТП с участием автомобиля, принадлежавшего таксопарку «Яндекс. Такси», пассажир которого, Питомцев Д. Ю., получил серьезные телесные повреждения.

«Ехал на автомобиле такси марки Lada Granta по Гребенской улице. Снег, гололед был, февраль. Я сидел на заднем сидении справа у двери. При проезде перекрестка с улицей Оржоникидзе я почувствовал сильный удар в правую дверь, после которого машину отбросило влево и впечатало в столб. Таким образом, я получил двойной удар. Оказалось, что в нас врезался двигавшийся перпендикулярно автомобиль марки Datsun on-Do, водитель которого должен был уступить нам дорогу по правилу правой руки. Там пересечение равнозначных дорог, знаков приоритета не было. Сейчас уже стоят», — рассказал РИАМО потерпевший.

В результате ДТП Питомцев получил сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа, ушибленные раны губ, брови, носа и множественные ссадины лица. Судебно-медицинская экспертиза установила, что полученные травмы привели к «неизгладимому обезображиванию лица».

Виновником ДТП суд признал водителя Datsun on-Do Асанова Э.Х. еще 26 июля 2021 года, но, поскольку его гражданская ответственность не была застрахована, основная сумма компенсации была взыскана с Российского союза автостраховщиков (РСА).

Компания же «Яндекс.Такси» не собиралась компенсировать потерпевшему полученный им ущерб и была принудительно привлечена к делу в качестве соответчика в судебном порядке лишь спустя год и три месяца после ДТП — 18 мая 2022 года.

Решением Ленинского районного суда города Оренбурга от 13 марта 2023 года с виновника ДТП и «Яндекс.Такси» была солидарно взыскана в пользу потерпевшего компенсация морального ущерба в размере 35 000 рублей.

Однако компания решила оспорить решение суда и подала сначала апелляционную, а затем кассационную жалобы. Последняя была рассмотрена судом лишь 25 января 2024 года.

«Яндекс.Такси» пожалел деньги для пострадавшего клиента

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Учитывая характер и тяжесть нанесенных повреждений, Питомцев просил суд взыскать в свою пользу компенсацию причиненного морального вреда в размере 300 000 рублей, с РСА — 215 000 рублей и неустойку в размере 318 200 рублей за период с 15 сентября 2021 года по 8 февраля 2022 года и штраф в размере 50% от разницы между совокупным размером компенсации, определенной судом, и реальной суммой, выплаченной Асановым добровольно.

В итоге суд обязал ассоциацию автостраховщиков выплатить потерпевшему компенсацию в размере 200 000 рублей, неустойку в размере 100 000 рублей и штраф в сумме 100 000 рублей, а виновника ДТП и компанию «Яндекс.Такси» — всего 35 000 рублей (солидарно) и 229 рублей за почтовые расходы. Однако агрегатор перевозок предпочел не выплачивать эту сумму пострадавшему, а потратить ее на услуги своих или привлеченных юристов с целью обжаловать решение суда.

Почему «Яндекс.Такси» отказывался компенсировать моральный ущерб

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В последней жалобе компания ссылалась на нарушение судами норм материального права и отсутствие вины в ДТП «Яндекс.Такси» в связи с тем, что виновником происшествия был признан гражданин Асанов, а также указывала на то, что «Яндекс.Такси» оказывает клиентам-заказчикам транспорта исключительно информационные услуги и не является работодателем для водителей таксопарка и собственником автомобилей, осуществляющих перевозки.

Подобными аргументами компания уже пыталась доказать свою невиновность и непричастность к другим ДТП ранее. Например, в 2018 году корпорация отказалась признавать вину и оплачивать лечение пострадавшей в ДТП паре из Екатеринбурга, так как посчитала, что «Яндекс.Такси» — всего лишь «информационный сервис, связывающий пользователя, который заказывает поездку на такси, с партнером, который может ее выполнить».

Почему «Яндекс.Такси» все-таки проиграл суд

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Несмотря на все попытки компании доказать свою непричастность к ДТП, кассационный суд отклонил все вышеперечисленные доводы, сославшись на то, что:

агрегатор, осуществляющий от своего имени перевозки через таксопарки, несет ответственность за оказание услуг как агент, совершивший сделку с третьим лицом от своего имени ( статья 1005 ГК РФ );

«Яндекс.Такси» как юридические лицо, владеющее источником повышенной опасности на праве собственности, хозяйственного ведения или аренды, обязано возместить вред, причиненный пострадавшему с участием автомобиля из таксопарка ( статья 1079 ГК РФ );

обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда ( статья 1064 ГК РФ ).

Суд указал, что потерпевший заказал через мобильное приложение агрегатора автомобиль и воспользовался услугами такси.

Почему выплата компенсации морального ущерба была задержана

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Компенсация морального ущерба была выплачена потерпевшему только 9 ноября 2023 года (скриншот из базы «Контур.Фокус» о закрытом исполнительном производстве), хотя решение суда о ее взыскании было принято еще 13 марта 2023 года, а апелляция «Яндекс.Такси» была отклонена 26 июля 2023 года.

«Компания „Яндекс.Такси“ выплатила компенсацию только принудительно, в рамках исполнительного производства после того, как им был направлен исполнительный лист», — сообщил юрист Питомцева.

Потерпевший получение компенсации подтвердил.

Для выяснения причин задержки компенсационной выплаты редакция РИАМО также направила официальный запрос ООО «Яндекс.Такси», но ответа не получила.

Таким образом, после долгих судебных разбирательств компания скомпенсировала потерпевшему лишь моральный ущерб, а лечение оплатил Российский союз автостраховщиков.