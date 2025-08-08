Выжить любой ценой: таксопарки «тонут» в ремонтах, кассовых разрывах и новых законах

Что происходит с бизнесом таксопарков сейчас в России, читайте в материале РИАМО.

С 1 марта 2026 года таксопарки смогут регистрировать только автомобили с 3200+ баллами локализации. Это требование ставит крест на устоявшейся бизнес-модели, поскольку на сегодняшний день ему соответствуют лишь несколько моделей Lada, «Москвич 6» и редкие электромобили. Владельцы таксопарков в тупике — несколько лет, конечно, можно продержаться на заранее зарегистрированных автомобилях. Но затем машины нужно будет обновлять — и это лишь верхушка айсберга проблем, которые за последние несколько лет поставили отрасль на грань коллапса. Что убивает таксопарки и есть ли будущее у этого бизнеса, читайте в материале РИАМО.

Финансовая ловушка: высокая ставка ЦБ и новые условия лизинга

Сохранение высокой ключевой ставки ЦБ делает кредиты и лизинг практически недоступными для большинства таксопарков. Авансовые платежи на лизинг, например, выросли с 0% до 20–30%, что для многих компаний стало непреодолимым барьером. Если добавить сюда быстрый износ автомобилей, то рентабельность бизнеса вообще ставится под сомнение, комментирует ситуацию генеральный директор и сооснователь Ivibike Артем Москалев.

«Раньше бизнес-модель была простой: брали Hyundai или Kia в лизинг, три года вносили платежи и работали, затем продавали машину и получали прибыль. Но когда привычные Hyundai Skoda и Kia заменили менее надежные „китайцы“ и отечественные автомобили, продавать машины стало сложнее. Срок эксплуатации у них меньше — к моменту продажи они значительно теряют в цене», — объясняет эксперт.

По данным НАПИ (Национального агентства промышленной информации), в январе–апреле 2025 рынок лизинга новых и подержанных автомобилей упал на 37%. Такая динамика вызвана тяжелыми для таксопарков условиями — высокими ставками, ростом авансов, низкой надежностью автомобилей. Перевозчики стали чаще возвращать машины до завершения выплат — стоки лизинговых компаний сегодня заполнены таким транспортом, рассказывает Москалев.

Автопарк: выбор между ненадежными китайцами и неподходящими отечественными моделями

После ухода с рынка Hyundai, Kia и других привычных автопроизводителей таксопарки вынуждены переходить на китайские автомобили и российские модели.

Но и с теми, и с другими возникают проблемы, говорит генеральный директор и сооснователь Ivibike.

Китайские Chery и Geely требуют частого ремонта. Коробки передач, например, выходят из строя уже через 150 тыс. км, ремонт обходится в 150–200 тыс. рублей. В некоторых случаях запчасти приходится ждать неделями, увеличивается простой автомобилей.

«Китайские автомобили не могут работать в эконом-классе. Большинство моделей, которые представлены на российском рынке, подходят только для перевозок класса комфорт и выше. Отечественные Lada подходят для эконом-класса, но они неудобные. Такие автомобили менее комфортны для пассажиров и водителей, а некоторые модели не соответствуют новым экологическим требованиям», — отмечает эксперт.

Из-за трудностей с новыми китайскими автомобилями владельцы таксопарков, особенно в регионах, все чаще предпочитают покупать привычные модели б/у — Volkswagen Polo, Skoda Rapid и другие. Эксплуатация таких машин 2021–2022 года выпуска обходится дешевле, чем многих новинок.

Кадровый голод: почему водители уходят из профессии

Дефицит водителей в 2024 году ощущали 77% таксопарков. Среди причин — ужесточение налогового контроля за самозанятыми и ИП, усложнение миграционного законодательства (мигранты составляли значительную часть водителей) и конкуренция с курьерскими сервисами, предлагающими более гибкие условия.

«Владельцы таксопарков сегодня активно ищут новые способы зарабатывать. Если машины не арендуют водители, их можно, например, предложить в аренду курьерам. Сюда же относим все дополнительные услуги, которые может предложить таксопарк — от размещения на машинах наружной рекламы до оформления страховок, ТО и ремонтов», — рассказывает Москалев.

Ремонт и обслуживание: скрытые убийцы прибыли

Китайские и отечественные автомобили приходится ремонтировать чаще, чем модели европейских производителей — затраты на ремонт выросли до 20–30% всех расходов таксопарка, подчеркивает генеральный директор и сооснователь Ivibike.

При этом устранение типичных проблем новых моделей часто требует разовых крупных выплат. Ремонт коробки, которая на китайских машинах может отказать уже спустя 150 тыс. км, например, обходится в 150–200 тыс. рублей. Для небольшого таксопарка на 15–30 машин это крупная сумма — извлекать ее из оборота может быть болезненно для бизнеса.

Есть ли у таксопарков будущее?

Несколько лет назад предпринимателю, который планировал открыть таксопарк, можно было однозначно рекомендовать не бояться начинать работу — это была устоявшаяся бизнес-модель с понятной операционкой и точным прогнозом заработка, отмечает генеральный директор и сооснователь Ivibike.

Сегодня ситуация изменилась — чтобы заработать на таксопарке, нужны как минимум доступ к адекватному фондированию и качественная юнит-экономика.

«На успех предприятия влияет комплекс факторов, поэтому перспективы бизнеса очень индивидуальны. В Москве, например, это может быть абсолютно нерентабельно. А вот на Дальнем Востоке, чтобы стабильно приносить прибыль, достаточно приобрести и сдавать по повышенному тарифу праворульные Toyota Prius», — высказывает свое мнение Москалев.

Действующим таксопаркам можно рекомендовать дополнительные источники прибыли — сотрудничество с рекламодателями, запуск услуг по техобслуживанию и ремонту, сдачу автомобилей в аренду для доставок или закупку дополнительного транспорта, такого, как электробайки. Комплекс мер поможет сохранить бизнес — несмотря на комплексное давление, которое таксопарки испытывают буквально со всех сторон, резюмирует эксперт.