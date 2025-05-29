Введет ли Трамп новые санкции против РФ и чем это грозит российской экономике: мнение экспертов

Введет ли Трамп новые санкции против РФ и чем это грозит российской экономике

Какие меры давления на Россию могут предпринять США в самое ближайшее время, читайте в материале РИАМО.

За последние дни прозвучало несколько заявлений президента США о возможном введении нового пакета санкций. Атмосферу подогревают СМИ, которые печатают противоречивую информацию. Эксперты рассуждают о том, что станет с российской экономикой, если дополнительные ограничительные меры все-таки будут приняты американской стороной.

Трампу невыгодно вводить новые санкции

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Как отмечает экономист, юрист-международник Дмитрий Семенов, президент США Дональд Трамп пытается оказать давление на Россию по вопросу прекращения огня на Украине, но в то же время понимает, что это нереально и нужно искать компромиссное решение.

«Новая администрация Белого Дома и лично Трамп не ввяжутся в новую гонку санкций. Однако, к такой гонке готов сенат США. Не будем забывать обещания сенатора Грэма о введении 500%-ных пошлин на российские энергоносители и вторичных санкций. По сути, это не новый пакет санкций, а расширение старых пакетов, которые плохо справились со своим назначением», — считает экономист.

По мнению Семенова, вторичные санкции ударят не только по Китаю и Индии, но затронут также страны Средней Азии, не говоря о большом бизнесе в Европе и США. Так, предполагаемые меры Трампа коснутся греческих судовладельцев, которые в условиях санкций перевозят российскую нефть и готовы использовать любой момент, чтобы обойти их законно.

«Введя новые санкции, США могут потерять экспорт российской нефти, металла, минеральных удобрений, титана и платины, запчастей для турбодвигателей» Дмитрий Семенов экономист, юрист-международник

Санкции не были наложены на те товары и услуги, в которых нуждаются США и ЕС, и до сих пор существуют лазейки в финансовом секторе для оплаты этих товаров и услуг. Введение новых санкций в отношении банков отрежет прямой путь к получению нужных товаров.

«Поэтому невыгодно вводить новые санкции и расширять отключение банков от SWIFT. Проще расширять старые пакеты санкций и затыкать дыры в них», — считает юрист-международник.

Три сценария новых санкций против России от Дональда Трампа

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Когда речь заходит о возможных санкциях от Трампа, всегда вспоминается его стиль: громкие заявления, неожиданные ходы, ставка на давление и эффектность. Если представить, что президент США снова берет курс на жесткую политику в отношении России, то ждать можно чего угодно — от новых персональных ограничений до масштабных экономических мер, уверен финансовый консультант Евгений Атоев.

«В первую очередь, скорее всего, будут усилены санкции против крупных российских банков и компаний, особенно в энергетике и высокотехнологичных отраслях. Трамп любит работать на публику, поэтому громкие запреты на сотрудничество с российскими корпорациями, ограничения на экспорт технологий, новые барьеры для инвестиций — все это вполне в его духе. Не исключено, что под удар попадут и те сферы, которые раньше обходили стороной: например, IT, финтех, транспорт», — комментирует эксперт.

Второй момент — персональные санкции. Трамп не раз показывал, что не боится вводить ограничения против конкретных чиновников, бизнесменов и членов их семей. Это всегда вызывает резонанс и создает ощущение «точечного удара», что важно для его электората, поясняет Атоев.

Третий сценарий — ужесточение контроля за обходом санкций. Можно ожидать давления на третьи страны и компании, которые продолжают работать с Россией, несмотря на ограничения. Это может быть и усиление вторичных санкций, и новые требования к финансовым операциям, и даже попытки ограничить доступ к долларовой ликвидности.

Трамп может «продать» отмену санкций против России

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Впрочем, у Трампа есть и прагматичная сторона: он умеет использовать санкции как инструмент для торга. Не исключено, что часть мер будет введена с прицелом на будущие переговоры — чтобы потом «продать» их отмену в обмен на уступки, обращает внимание Атоев.

«Для российской экономики это все означает очередную волну неопределенности. Бизнесу стоит готовиться к новым ограничениям, особенно в международных расчетах и логистике. А частным инвесторам — помнить о рисках, связанных с валютой, зарубежными активами и возможными скачками курса», — объясняет эксперт.

В целом, санкционная политика США может стать еще более непредсказуемой и персонализированной — с акцентом на эффект и быстрый результат, резюмирует Атоев.

Санкции США увеличат дыру в бюджете России

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28 мая Госдума одобрила в первом чтении правительственные поправки в федеральный бюджет на 2025 год, которые предполагают увеличение более чем втрое бюджетного дефицита.

Изменения в бюджетной политике в 2025 году необходимы для балансировки бюджета в эпоху санкций, заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на пленарном заседании.

«На самом деле, я бы не так волновался за европейские санкции, потому что они не имеют экстерриториального характера. Европейские санкции нашим партнерам покупать нефть не мешают. Гораздо страшнее в этом плане американские вторичные санкции, и мы все равно должны быть готовы к тому, что они могут быть», — отметил Макаров.

Глава комитета также рассказал о планах по дополнительной корректировке бюджета страны.

«В заключении комитета по бюджету говорится о том, что, очевидно, нам придется в этом году еще раз корректировать бюджет, и в этом нет абсолютно ничего страшного. Мы обязаны сделать так, чтобы, независимо от любых санкций, бюджет был сбалансирован», — сказал Макаров.