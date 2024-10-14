Все мы немножко квадроберы: почему квадробинг может быть опасным и где границы нормальности

В материале РИАМО психологи объяснили, почему квадробинг может быть опасным и когда действительно стоит бить тревогу.

Дискуссии вокруг квадроберов не утихают: одни считают, что это очень опасное явление, другие успокаивают и уверяют, что это лишь детские шалости. Пока понятно, что закрыть глаза на это явление не получается, ведь уже и мамы приводят своих квадроберов на вакцинацию, и корм начали продавать, и домики специально для детей с хвостами. Разбирались с психологами, что это за явление и насколько оно опасно для детской психики.

Стоит ли бояться квадробинга

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Психологи не спешат называть квадробинг опасным. В нем, как и в любой другой субкультуре, есть положительные и отрицательные моменты. Так, психолог, заведующая службой «Детский телефон доверия» ГБУ МО ЦИСС Евгения Зеленина отмечает, что квадробика – неофициальный вид спорта, в основе которого лежат физические упражнения, имитирующие повадки животных.

«Пришел он к нам из Японии, и изначально им занимались взрослые люди. Родоначальником этого движения обычно считают Кенити Ито. В возрасте 26 лет он установил первый рекорд в беге на четырех конечностях. Так 2008 году, можно сказать, и зародилось это движение, а в России он оформился в молодежную субкультуру», – добавляет эксперт.

Клинический психолог, психотерапевт Ксения Савельева отмечает, что популярность эта субкультура обрела благодаря соцсетям и СМИ, а отрицательное отношение формируется из-за непонимания сути этого движения, стереотипов и предрассудков. Часто мнение формируется на основе асоциального поведения отдельных людей, а не особенностей субкультуры.

«Это „физкультура на четвереньках” или передвижение на четырех конечностях. Квадробингом могут заниматься дети и подростки, не идентифицируя себя как животные. Для многих представителей это просто веселая популярная игра. Игры являются неотъемлемой частью развития детей, способствуя прокачке творческого мышления, креативности, когнитивных, физических и социальных навыков, таких как эмпатия и умение взаимодействовать с другими», – объясняет психолог.

И добавляет, что субкультуры играют важную роль в жизни многих людей, предоставляя возможность выразить свою индивидуальность, поделиться интересами и взглядами на жизнь, найти единомышленников. Субкультуры могут дать чувство принадлежности и поддержки, помочь найти свое место в обществе. К тому же такая физкультура – это возможность не сидеть за компьютером (за что тоже постоянно ругают подростков), а выйти на свежий воздух, пообщаться со сверстниками, развить гибкость и выносливость – бегать в стиле животного не так просто, и тут нужна хорошая физическая подготовка.

Евгения Зеленина добавляет, что почти все мы в детстве были немножко квадроберами. С точки зрения психического развития, если ребенок 4-6 лет имитирует животное, когда ведущим типом деятельности у них является игра, то изображать зайчика, кошечку или мишку и играть с животным – это нормально.

Когда увлечение квадробингом может быть опасным

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Психолог «Детского телефона доверия» отмечает, что если ребенок уже взрослый, а он притворяется животным и делает это не для роли в спектакле, то этому должно быть объяснение. Увлечение квадробингом в подростковом возрасте может быть вызвано несколькими причинами:

Попыткой привлечь внимание родителей. Способом ухода от реальности в связи с какими-либо проблемами в семье или в школе. Способом самовыражения (ребенок надевает костюм и становится коммуникабельным, хотя обычно стеснителен и неразговорчив).

В любом случае не стоит резко запрещать такое поведение, лучше деликатно постараться удерживать его в рамках общепринятых норм. Если подросток настолько погрузился в движение, что ведет себя как кошка или собака постоянно – начинает кушать из кошачьей миски, мяукать, а не говорить, и так далее, – то в этом случае необходимо действовать и обращаться к специалистам, предупреждает Евгения Зеленина.

Психолог консультационного центра фонда «Арифметика добра» Елизавета Огородникова говорит, что квадробинг становится опасным, когда нарушаются требования закона и безопасности – подросток нарушает общественный порядок, нападает на людей, портит имущество.

«Также важно разделять увлечение каким-то трендом или субкультурой и симптомы ментального расстройства. Например, если ребенок ведет себя агрессивно и бросается на прохожих – возможно, дело не в его причислении себя к субкультуре, такое поведение может быть в том числе признаком более глубоких психических сложностей», – предупреждает эксперт.

Психотерапевт Ксения Савельева объясняет, что представителям субкультуры стоит объяснить правила игры, а не сразу запрещать носить маску и хвост. Нужно рассказать, что уместно делать, а что – нет, что ребенок – не животное, а лишь играет в него, то есть кусать и пугать людей нельзя.

«Также родитель должен сказать, что не будет выгуливать ребенка на поводке и покупать корм для животных. А квадробинг – это нормально! Недавняя инициатива о том, чтобы лишать родителей детей-квадроберов родительских прав, слишком радикальна, но совместный поход на семейную психотерапию для налаживания коммуникации внутри семьи лишним не будет», – считает Савельева.

Она добавляет, что обычно квадробер – это ребенок с довольно высоким уровнем интеллекта, но с огромным количеством правил, запретов и высоким уровнем давления со стороны родителей, а также обесцениванием личности ребенка и отсутствием здорового внимания, понимания и умения слышать со стороны старших родственников.

Безусловно, увлечение подростка квадробингом без внимания оставлять нельзя, но и сразу радикально действовать не стоит.

Что делать, если ребенок увлекся квадробингом

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Если квадробинг сопровождается эмоциональными или социальными проблемами (например, ребенок все свое свободное время проводит в маске животного и больше ничего не делает), если из-за данного увлечения у ребенка общение только в интернете и совершенно нет реального, помимо этого у ребенка прослеживаются депрессивные состояния или сильная тревога, то стоит обратиться за помощью к психологу или психиатру, рекомендует Ксения Савельева.

Психолог Елизавета Огородникова также предлагает сначала проанализировать, как увлечение квадробингом влияет на конкретного ребенка – что он приобретает и что теряет.

«Например, ребенок развивает творческое мышление, заводит значимые отношения. А вот если он перестал ходить на привычные кружки, стал просить больше денег на покупку аксессуаров, стал замкнутым и агрессивным, то это повод обращаться к специалисту. Также важно будет оценить и реальные риски для здоровья и развития ребенка», – говорит эксперт.

Она советует попытаться понять, почему ребенок увлекся этой субкультурой, спросить его, что ему нравится в этом сообществе, кто из его друзей и знакомых разделяет это увлечение, как происходит общение и т.д. Понимание мотивов подростка поможет его поддержать. Если ребенок слишком увлекается играми в животных, стоит предложить ему другие занятия – спорт, искусство, музыка, театральный кружок и прочее.

«Будьте готовы к компромиссам. Возможно, вам удастся договориться с ребенком о некоторых ограничениях или условиях, связанных с его увлечением. Это может помочь сохранить баланс между его интересами и вашими опасениями» Елизавета Огородникова психолог

И добавляет, что нужно обсудить с юным квадробером возможные негативные последствия его увлечения, но делать это нужно без осуждения и критики. Важно проявить терпение и понимание и понять, что подросток может пройти через разные увлечения, прежде чем найдет то, что действительно ему подходит. При этом всегда важно внимательно относиться к своему ребенку и поддерживать – это поможет ему сделать правильный выбор.

«Старайтесь поддерживать доверительные отношения несмотря ни на что. У ребенка всегда должен быть шанс прийти к вам, рассказать о своих сложностях или попросить помощи. Обратитесь за помощью к специалисту, если ситуация серьезная и вы не можете справиться с ней самостоятельно. Он поможет вам разобраться в своих чувствах и найти способы решения проблемы», – заключает Елизавета Огородникова.