Возгорание самолета SSJ в Анталье с россиянами на борту: что известно о ЧП

В материале РИАМО – о том, что случилось с самолетом, который летел из Сочи в Анталью 24 ноября.

Что произошло в аэропорту Антальи 24 ноября

Самолет SSJ-100 вылетел из Сочи в 19:52. Во время посадки в Анталье стояла непогода: был сильный и порывистый ветер. Тем не менее в 21:34 борт смог приземлиться. Однако сразу после этого пассажиры почувствовали сильный удар, и из левого двигателя стало вытекать топливо. Затем произошел еще один удар, и начался пожар.

24 ноября вечером в СМИ сразу же появились первые сообщения о том, что после приземления пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» в аэропорту Антальи (Турция) произошло возгорание двигателя. Борт остановился в 150 метрах от пожарной части, благодаря чему турецкие пожарные очень быстро приступили к тушению пожара. Спустя несколько часов пассажирам выдали багаж.

Предварительная причина инцидента в аэропорту Антальи

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Представитель авиакомпании сообщил «РИА Новости», что причиной пожара послужила грубая посадка из-за сильного ветра. Однако некоторые СМИ утверждают, что также рассматривается версия ошибки пилота.

Спасение пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100

Фото - © соцсети

Всего на борту находилось 89 пассажиров и члены экипажа. Никто из них не пострадал. Эвакуация была совершена по надувным трапам. Одна из пассажирок отметила, что экипаж самолета старался успокаивать пассажиров, которые помогали друг другу и выходили по очереди из загоревшегося воздушного судна. Другая пострадавшая отмечала в беседе с «Известиями», что внутри самолета была паника и давка, было много дыма и очень сильный запах горящего пластика. Детей должны были выпускать в первую очередь, но этого не произошло.

Часть пассажиров покинули аэропорт, а тем, кто ожидал выдачи багажа, было организовано питание. Россияне, планировавшие возвращение обратным рейсом, размещены в гостинице до прибытия резервного самолета.

«Часть россиян благополучно покинула аэропорт. Остальные приняли решение дожидаться выдачи багажа, им предоставлено питание. Пассажиры, которые должны были вернуться в Россию обратным рейсом, размещены в гостинице до прибытия резервного борта», — указано в сообщении Генконсульства России в Анталье.

В сообщении генконсульства также отмечается, что удалось урегулировать вопрос въезда в Турцию для десяти россиян, оставшихся без заграничных паспортов из-за пожара. Консульство пообещало содействовать в их дальнейшем документировании. Для помощи гражданам открыт круглосуточный телефон экстренной связи.

Коллективный иск пассажиров против авиакомпании «Азимут»

Фото - © Сергей Крамарев / Фотобанк Лори

Пассажиры самолета, выполнявшего рейс из Сочи в Анталью, готовят коллективный иск против авиакомпании «Азимут» из-за инцидента при посадке. Туристы жалуются, что, хотя никто из них не пострадал, но все-таки была оказана недостаточная поддержка, а кроме того, многие надышались угарным газом. Одна из пассажирок отметила, что подготовка документов в суд началась сразу же после эвакуации в аэропорту Антальи.

В беседе с «Известиями» одна из пассажирок рассказала, что снижение высоты должно было занять минут 20, однако процесс затянулся, в результате чего многие стали нервничать. «Я долго думала, почему мы все кружим, какие-то странные ощущения, посадить самолет никак не могут», – поделилась она. Пассажиры, по ее словам, не понимали, что происходит, к тому же свет в самолете пропал. Стюардесса всем сказала оставаться на своих местах. Однако мужчина из конца самолета закричал, что увидел в иллюминатор дым и огонь.

«Все стали вставать и «давайте выходить, открывайте аварийный выход». Стюардесса растерялась, она, наверное, не знает, как действовать в такой ситуации. Она говорит: «помогите». К ней подошел мужчина, он помог открыть ей аварийный трап», — рассказала она.