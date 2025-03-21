Весеннее обострение: как меняются правила пользования электросамокатами в столичном регионе

О новых мерах безопасности при езде на электросамокатах в Москве и области — как уже принятых, так и только предлагаемых к рассмотрению, — читайте в материале РИАМО.

В Москве открылся новый сезон проката электросамокатов и велосипедов — об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Для горожан и гостей столицы доступно 60 тысяч электросамокатов и более 20 тысяч велосипедов сервиса «Велобайк» и других операторов. Однако правила проката средств индивидуальной мобильности (СИМ) сильно изменились по сравнению с прошлым годом.

Верификация пользователей кикшеринга

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В 2025 году правительство Москвы вместе с сервисами проката ужесточило правила пользования кикшерингом. Заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что в первую очередь была внедрена верификация пользователей. Это нужно, чтобы сократить число детей и подростков, пользующихся данной услугой, а также эффективно выявлять нарушителей ПДД. Проверка позволит блокировать доступ к аренде таким пользователям.

Теперь взять в прокат самокат можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Руководитель проектов новой мобильности Дептранса Москвы Полина Стасюк предупредила, что получить доступ смогут только люди с полной учетной записью. Только после прохождения проверки откроется доступ к городским сервисам и аренде.

Она отметила, что такое нововведение сделает поездки намного безопаснее и удобнее для всех участников движения. Ожидается также снижение аварийных ситуаций, так как по данным прошлых сезонов именно дети и подростки чаще попадали в происшествия на дороге.

«Кроме того, благодаря такому взаимодействию города и сервисов станет проще устанавливать личность водителей и привлекать к ответственности нарушителей ПДД», — добавила Стасюк.

Она выразила надежду, что изменения повысят безопасность на дорогах и сократят число аварий с участием электросамокатов. К слову, тем, кто нарушит правила проката электросамокатов с 18 лет, будут грозить штрафы в 100 тысяч рублей.

Контроль при помощи видеокамер

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На пешеходных переходах Реутова для контроля действий самокатчиков установят видеокамеры — об этом 12 марта сообщили в пресс-службе округа.

«Сейчас прорабатываем вопрос установки камер видеонаблюдения на пешеходных переходах города, чтобы фиксировать и пресекать нарушения», — отметил заместитель главы Реутова Евгений Бекяшов. Кроме этого, на территории всех парков Реутова скорость движения электросамокатов будет ограничена до 15 км/ч.

Инициатива: запрет движения по тротуарам

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В России необходимо ввести запрет на проезд электросамокатов по тротуарам, поскольку они представляют опасность для пешеходов — с такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

В 2025 году на дорогах России появится около полумиллиона самокатов. Количество ДТП с ними увеличивается каждый год. Например, в прошлом году зафиксировали примерно 4 тысячи таких аварий. В Госдуме предлагают либо создать отдельную инфраструктуру для электросамокатчиков, либо обязать их пользоваться велосипедными дорожками. Тогда получится добиться того, чтобы пешеходы передвигались безопасно.

К слову, с похожим предложением выступили и чиновники Минтранса, подготовившие проект изменений в правила дорожного движения (ПДД) для электросамокатов. Согласно этой инициативе, на электросамокатах могут запретить ездить по тротуарам, за исключением тех аппаратов, у которых вес составляет до 35 кг, а рядом нет велодорожек.

При этом «легким» электросамокатам предполагается разрешить движение по велосипедным и велопешеходным дорожкам, тротуарам и проезжей части. У пешеходов на тротуарах будет приоритет в движении, но они не должны создавать необоснованных помех для СИМ.

Инициатива: контроль скорости самокатов

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В законопроекте, подготовленном Минтрансом, отдельно отмечается, что на электросамокате может ехать лишь один человек с максимальной скоростью до 25 км/ч. При обгоне пешеходов или езде навстречу велосипедисты и пользователи СИМ должны соблюдать скорость до 10 км/ч, а еще поддерживать безопасную дистанцию до пешеходов и боковой интервал. Если самокат на тротуарах, пешеходных дорожках или зонах создает угрозу для пешеходов, то водитель должен уменьшить скорость до уровня, не превышающего скорость пешеходов.

Инициатива: спецзнаки для парковки СИМ

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Еще одно новшество, которое предлагают в Минтрансе — это допуск парковки электросамокатов только в местах, где установлены дорожные спецзнаки. Если их нет, то стоянка СИМ допускается в местах, где они не будут создавать помех для пешеходов.

Как уточнил представитель министерства, эта инициатива дополнит действующее регулирование использования СИМ. Водитель такого средства передвижения будет квалифицироваться как водитель транспортного средства, иметь соответствующие обязанности и нести ответственность. Также пропишут более четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом.

По словам чиновника, предлагается более жестко регулировать движение электросамокатов в тех местах, где может быть внезапное появление пешеходов (арки, углы зданий) и запретить требовать от пешехода пропустить такие средства передвижения, в том числе и сигналом.

Новые инициативы об электросамокатах: мнение эксперта

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Автомобильный эксперт Максим Егоров в беседе с РИАМО сообщил, что имеет смысл, чтобы маломощные самокаты подчинялись правилам для велосипедов, а более резвые — для мопедов.

«Мне кажется, что такие пограничные меры о том, что нельзя ездить по тротуарам и так далее, ни к чему не приведут. Возникает вопрос о том, кто будет это контролировать. Мне кажется, нужно вводить сложную систему для реализации», — сказал Егоров.

По его мнению, маломощные самокаты не нужно относить к средствам индивидуальной мобильности, ведь возможность езды по тротуару является их главным достоинством.

«Отсюда вытекает ограничение скорости, регистрация и наблюдение за аккаунтами. А покупные средства должны иметь сертификаты», — считает эксперт.