УМПК — российский модуль для управления авиабомбами: что это такое и как работает

Что такое УМПК для ФАБ и других российских авиабомб и как эти модули работают в зоне СВО, читайте в материале РИАМО.

В начале апреля стало известно, что российские фронтовые бомбардировщики Су-34 ударили по Вооруженным силам Украины (ВСУ) авиационными бомбами ОДАБ-500 — об этом сообщили в Минобороны РФ. Как отметили в военном ведомстве, спастись от этих авиабомб не получится даже в блиндажах или окопах: благодаря универсальным модулям планирования и коррекции (УМПК) они превращаются в высокоточные снаряды. Подробности о том, что такое УМПК и как эти модули работают в зоне специальной военной операции (СВО), читайте в материале РИАМО.

Что известно об УМПК для авиабомб

Фото - © Авиабомба ФАБ-100/РИА Новости

Сегодня авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, активно применяет в зоне СВО авиация Вооруженных сил (ВС) РФ. Благодаря УМПК российские боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) противника.

Между тем впервые авиабомбу ФАБ-1500, оснащенную УМПК, Минобороны РФ продемонстрировало лишь недавно — 12 января. В тот день глава военного ведомства Сергей Шойгу с рабочим визитом посетил предприятие корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в подмосковном Королеве, где был разработан модуль.

«Управляемые модули планирования и коррекции для оснащения свободнопадающих авиационных бомб калибров 250, 500 и 1500 килограммов успешно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции», — заявил министр обороны.

По мнению обозревателя польского портала Interia Марчина Яблоньского, планирующие авиационные бомбы российского производства имеют большие возможности для постоянной модернизации. Эксперт отметил, что российские специалисты улучшают аэродинамику боеприпасов, увеличивают дальность их полета, а также адаптируют УМПК для применения с трехтонными бомбами.

Как авиабомбы с УМПК показали себя в зоне СВО

В мае 2023 года журналисты Джо Барнс и Роланд Олифант, обозреватели британской газеты Telegraph, сообщали, что авиабомбы ВС РФ с модулями УМПК вынудили Украину пересмотреть свои планы по контрнаступлению.

«По оценкам украинских официальных лиц, российские военные выпускают по меньшей мере 20 планирующих бомб в день. В то время как мир ожидает контрнаступления ВСУ, украинские и западные аналитики начали предполагать, что использование этого оружия может вынудить Киев в последний момент внести изменения в свое оперативное планирование», — отмечали обозреватели Telegraph.

Они напомнили о словах советника командования воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который заявил в одном из интервью, что российские планирующие бомбы представляют собой серьезную угрозу. Это подтвердили и украинские военные из Национальной гвардии: в интервью американской газете New York Times они сообщили о больших потерях от российских планирующих авиабомб, которые шокируют своей мощностью.

Один из солдат Национальной гвардии, который служил в 14-й бригаде, рассказал, что россияне посылали оснащенные УМПК бомбы по восемь штук в час. Звук этого приближающегося оружия напоминал реактивный самолет, словно «открывались врата ада», сообщил боец. При этом, по данным New York Times, российские планирующие боеприпасы наносят поражение украинским военным даже внутри подземных укреплений.

«Русские могут буквально засыпать модернизированными ФАБ украинские позиции. При этом конструкция модулей УМПК является перспективной — можно постоянно развивать этот проект. Модули УМПК (…) свидетельствуют о способности русских успешно адаптировать свое вооружение к условиям конфликта», — подчеркивал в своем обзоре Марчин Яблоньский.

Что такое комплекты JDAM на вооружении ВСУ

7 марта 2023 года стало известно, что Вашингтон поставил Киеву модифицированные комплекты JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended Range), при помощи которых обычные авиационные боеприпасы превращаются в управляемые. По сути, американские комплекты являются аналогами российских управляемых модулей планирования и коррекции.

В комплекты JDAM-ER на основе системы глобального позиционирования (GPS) входят рули и система наведения. JDAM-ER с GPS-наведением крепится на авиабомбу массой от 226 до 907 килограммов, а затем при помощи крыльев позволяет ей планировать к цели на расстояние до 72 километров. Заказ на изготовление комплектов JDAM-ER для нужд ВСУ получила корпорация Boeing — его общая сумма составила 40,5 миллиона долларов.

Всего три дня спустя, 10 марта, в Telegram-канале «Страна.UA». был опубликован видеоролик с кадрами взрыва в районе жилых домов.

«Сообщают, что это применение американской „умной бомбы“ JDAM под Бахмутом [другое название — Артемовск — прим. РИАМО ], в районе захваченной россиянами Курдюмовки», — говорилось в подписи к видео.

Впрочем, эксперты почти сразу усомнились в том, что бомбы, оборудованные комплектами JDAM-ER, станут эффективным оружием ВСУ. Дело в том, что «умные» бомбы приспособлены для транспортировки американскими беспилотниками и самолетами, а также воздушными суднами НАТО — но у ВВС Украины их просто нет.

Эксперты также подчеркивали, что JDAM-ER необходимо применять с высоты не менее 10-12 километров. Однако авиация Украины не летает на данной высоте, поскольку становится легкой мишенью для российских дальнобойных ЗРК С-300В4 и С-400.

Как ВС РФ противостоят авиабомбам с JDAM

Фото - © РИА Новости

В августе 2023 года глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщал, что самолеты ВСУ наносят удары по российским позициям на запорожском направлении бомбами, оснащенными комплектами JDAM.

В свою очередь военный эксперт, полковник запаса и руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов указывал на то, что применяемые ВСУ бомбы с JDAM не будут эффективными: им нужна точность наведения, а Россия может снизить ее при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Эффект данного оружия может быть действительно весьма большой, но только при организации ими точности наведения, которой при включении нами соответствующих помех со стороны не будет», — подчеркнул Насонов.

Специалист дополнил, что в случае обнаружения взлета самолета с такой бомбой будет включена система подавления, которая исключит возможность ее правильного наведения.

При этом, по словам военного эксперта, на переоборудование самолетов под подвесные системы американских боеприпасов были потрачены определенные деньги и данной ситуацией управляют американские специалисты. Это в очередной раз подтверждает интерес НАТО и их участие в вооруженном конфликте на Украине.