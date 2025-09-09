Умереть за соцсети: причины «революции зумеров» в Непале

Что происходит в горной стране, расположенной между Индией и Китаем, читайте в материале РИАМО.

В чем причина протестов в Непале в сентябре 2025

Массовые народные выступления в Непале стали результатом решения правительства ограничить работу мессенджеров и соцсетей, нарушивших новые правила регистрации: в частности, от них требовалось открыть представительство в стране (схожие требования действуют и в России по так называемому закону о «приземлении»). Срок на подачу заявки на регистрацию для иностранных компаний истек 4 сентября. В результате под ограничения попали, в частности, YouTube, X (бывший Twitter), Reddit, LinkedIn, а также WhatsApp, Facebook, Instagram (последние три принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). В то же время такие платформы, как Telegram, TikTok и Viber, выполнили новые требования и продолжили работу.

Хроника революции в Непале в сентябре 2025

Массовые протесты в Непале начались 8 сентября. В основном в них приняли участие молодежь и студенты, так что акция получила от организаторов звучное название «Революция поколения Z». Помимо столицы государства, города Катманду, протесты прошли как минимум в семи других городах страны.

Выступления в Катманду переросли в столкновения протестующих с полицией. Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ, а также огнестрельное оружие. В результате погибли не менее 19 человек, более 300 получили ранения.

Протестующим удалось прорваться в здание парламента страны. Кроме того, они подожгли резиденции многих ведущих представителей власти — президента, премьер-министра, министра связи и информационных технологий (непосредственно отвечавшего за регистрацию интернет-ресурсов), а также главы МВД и лидера одной из трех Коммунистических партий Непала.

К чему привела «Революция поколения Z»

В результате гибели людей в ходе протестов в отставку подал министр внутренних дел Непала Рамеш Лехак.

На следующий день, 9 сентября, запрет на работу иностранных соцсетей и мессенджеров был отменен. Однако протестующие на этом не успокоились и потребовали отставки премьер-министра Шармы Оли. Сначала тот пытался сопротивляться, но под давлением военных все же был вынужден подать в отставку. Позже появились сообщения смерти жены Шармы Оли в результате нападения протестующих на их дом.

Президент Непала Рам Чандра Паудел также заявил, что уходит в отставку на фоне беспорядков в стране. Однако официальных заявлений пока не поступало. India Today сообщает, что протестующие в Непале заявили, что страна «перешла под их контроль» и призвали начать подготовку к выборам, подчеркнув необходимость формировать новое правительство.

Протестующие потребовали сделать главой государства рэпера Балендру Шаха. Музыкант является обычным рэпером из Непала. Он записывает песни и делает клипы. В 2022 году артист избрался 15-м мэром города Катманду.

Непал: основные сведения о стране

Непал — относительно небольшая страна. По площади населения она занимает 93 место в мире: чуть больше Таджикистана и чуть меньше Бангладеш. При этом шесть седьмых территории страны занимают Гималайские горы.

При этом население страны по европейским меркам весьма велико — почти 30 миллионов человек (50 место в мире, примерно на уровне современной Украины).

По размеру ВВП на душу населения Непал занимает 161 место из 192-х, уступая многим странам Африки. Основной отраслью экономики страны является сельское хозяйство.

По новой конституции 2015 года Непал — парламентская республика. В нижней палате парламента представлено целых 15 политических партий, в верхней — семь. При этом самые популярные партии страны имеют социалистическую или коммунистическую направленность.

Большинство верующих в Непале (от 70% до 80%) исповедуют индуизм.