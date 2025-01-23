Ультиматум Трампа: чем угрожает России американский президент и к чему это приведет

Поможет ли тактика угроз со стороны США урегулировать конфликт на Украине, читайте в материале РИАМО.

Через два дня после своей инаугурации 47-й президент США Дональд Трамп обратился к России через социальные сети с предложением, больше похожим на ультиматум. Многие аналитики сомневаются, что подобная тактика может привести к быстрому урегулированию украинского конфликта.

Что написал Дональд Трамп в своем обращении к Владимиру Путину

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В принадлежащей ему соцсети Truth Social Трамп 22 января опубликовал текст следующего содержания (орфография автора сохранена):

«Я не хочу вредить России. Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным… Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней.

С учетом всего сказанного, я собираюсь сделать Россию, чья экономика терпит неудачу, и президенту Путину очень большую УСЛУГУ. Договоритесь сейчас и ОСТАНОВИТЕ эту нелепую войну! ДАЛЬШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ.

Если мы скоро не заключим “сделку”, у меня не будет другого выбора, кроме как поднять уровень налогов, тарифов и санкций на все, что продается Россией Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам.

Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким путем или тяжелым - и легкий путь всегда лучше.

Пришло время “ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ”. БОЛЬШЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОТЕРЯННЫХ ЖИЗНЕЙ!!!».

Как отреагировали на послание Трампа российские власти

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На следующий день после публикации поста президента США на него ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам», – сказал кремлевский чиновник.

Песков добавил, что в Кремле внимательно наблюдают за риторикой США в отношении России, фиксируют все нюансы, но остаются готовыми к уважительному диалогу, каковой имел место в первый президентский срок Трампа.

Прокомментировали заявление американского лидера и отдельные депутаты Госдумы. Так, Андрей Гурулев назвал слова Трампа ультиматумом.

«Но кто он такой, чтобы угрожать России? Он даже историю Второй мировой войны не знает толком, пускай выучит… Как он собрался изолировать Россию? У него пуп развяжется. Посмотрите на нашу территорию и силу людей. У русских чем тяжелее, тем больше злости на врага. С Россией нельзя говорить так, как это делают сейчас. Мы не собираемся соглашаться на какие-то унизительные условия, это точно», – заявил член фракции «Единая Россия».

По мнению Гурулева, «начинать нужно не с Трампа, а с себя».

«Те, кто внутри ориентируется на Запад, не должны принимать решения, касающиеся судьбы нашей страны. Те, кто не в состоянии выполнить задачи, должны уйти. Время дерзких пришло, тех, кто способен принимать решения, отвечать за слова и результат. Да, непросто. Но победим» Андрей Гурулев Депутат Государственной думы

Послание Трампа – ультиматум России

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Многие комментаторы в России также восприняли текст Трампа как ультиматум.

«Оскорбительные, наглые и самодовольные заявления Трампа — это, конечно же, не призыв к миру, а ультиматум. Ультиматум демонстративный, чтобы услышал весь мир. Чтобы, если Россия его примет, побежав мириться с террористами и убийцами, Трамп выглядел не миротворцем, а именно победителем. Тем, кто Россию нагнул и прогнул», – написал в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

По мнению журналиста, адресовано это послание вовсе не Владимиру Путину, а «тем, кто все еще мечтает вернуть все "как было", вылезти из персональных санкций, получить разморозку счетов, возить любовниц на Лазурный берег, а детей отправлять учиться в Лондон». Тем самым Трамп хочет подтолкнуть их к попыткам изменить ситуацию в России, полагает Котенок.

Трамп не владеет реальной информацией по России и Украине

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По мнению политолога Сергея Маркова, последние заявления Трампа говорят о том, что достичь мира на Украине он не сможет:

«1. Он угрожает России новыми экономическими санкциями. А это бесполезно. Трампу нужно сразу выгнать тех, кто ему это советует.

2. Трамп заявил, что Зеленский хочет мира. Это не правда. Трампу нужно выгнать тех, кто снабжает его этой ложной информацией.

3. Трамп заявил, что Россия потеряла больше солдат, чем Украина. Это не правда. Трампу и этих надо выгнать: они намеренно ему лгут.

4. Трамп попросил Си надавить на Путина. Но это совершенно не реалистично».

Марков полагает, что американский президент, как и в течение своего первого срока, подвергается манипуляциям со стороны Дипстейта («глубинного государства» США). При этом он это осознает и пытается «перестроить работу СНБ и ЦРУ так, чтобы они давали Трампу реальную информацию по ситуации на Украине, а не фальшивки, как сейчас», отметил эксперт.

Трампу нечем давить на Россию

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По мнению политолога Павла Данилина, угрозы Трампа ввести санкции против России выглядят довольно нелепо:

«Учитывая товарооборот между нашими странами – нет ничего, что Россия не могла бы купить в другом месте. И тем более, тот факт, что этот товарооборот сократился с 31 миллиарда долларов в 2011 году и 25 миллиардов в 2018 году до 3,7 миллиарда — минимального объема с 1992 года. При этом, у нас профицит в торговле с США. Что там он санкциями собирается обкладывать? Платину, которую они закупают в громадных объемах, или уран? Ну, вперед…». Павел Данилин политолог

Примерно о том же написал политический обозреватель Андрей Перла:

«”Профицит внешней торговли России составил в 2024 году $122,6 млрд, следует из материалов Банка России”. Трампу-то, бедняге, не доложили. Он-то, болезный, считает, что у нас экономика разваливается...».

Что пишут об ультиматуме Трампа на Западе

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Как отмечено в материале агентства Bloomberg, не очень понятно, какие именно товары могут попасть под санкции, которыми Трамп угрожает России, и какие еще страны мира могут присоединиться к этим санкциям.

«США уже ввели против России обширные санкции, но столкнулись с трудностями в попытках убедить ключевых торговых партнеров Москвы – таких как Индия – уменьшить закупки» агентство Bloomberg

По мнению авторов британской газеты The Guardian, отсутствие в послании Трампа каких-либо упоминаний о военной помощи Украине свидетельствует о переходе США к мерам экономического воздействия. При этом, учитывая незначительный объем товарооборота между Россией и Штатами, а также множество уже введенных санкций, эффективность новых угроз Трампа находится под вопросом, отмечается в материале.