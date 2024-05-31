Уголовника – в президенты: может ли Дональд Трамп участвовать в выборах после приговора суда

Как повлияет обвинительный вердикт присяжных в отношении Дональда Трампа на его перспективы в борьбе с Байденом, читайте в материале РИАМО.

30 мая 2024 года присяжные Верховного суда штата Нью-Йорк признали бывшего президента США Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в преступной фальсификации финансовых документов с целью сокрытия или совершения другого преступления. Во многих других странах, включая Россию, это означало бы конец президентской кампании, но в Штатах все устроено несколько иначе.

В чем суть обвинений против Трампа

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История, за которую судят бывшего президента США, началась в далеком 2006 году, когда он провел ночь с американской порноактрисой Сторми Дэниэлс в пентхаусе отеля в штате Невада. Спустя годы, когда Трамп начал заявлять о своих президентских амбициях, Дэниэлс предприняла первую попытку продать историю об их связи в прессу, однако из-за вмешательства Майкла Коэна, юриста Трампа, публикация не состоялась.

Со стартом президентской кампании 2016 года порноактриса снова активизировала свою деятельность по монетизации сексуальной связи с Трампом. В итоге Коэн заплатил ей 130 тысяч долларов из собственных средств за молчание. Эти деньги Трамп ему впоследствии вернул: с надбавками за налоги и «беспокойство» получилось 420 тысяч долларов.

В 2018 году за преступления, допущенные в связи с выплатами Дэниэлс – в частности, нарушение финансовых правил ведения избирательной кампании и уклонение от уплаты налогов – Коэн был приговорен к трем годам тюрьмы. А спустя пять лет те же обвинения, основанные в том числе на показаниях Коэна, были предъявлены самому бывшему президенту. Точнее, обвинение в фальсификации финансовых документов, совершенной с целью скрыть вышеуказанные преступления.

Какое наказание светит Трампу

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Максимальное наказание, к которому могут приговорить Трампа за совершенные им преступления – четыре года лишения свободы. Впрочем, американские юристы отмечают, что обычно за те преступления, в которых Трампа признали виновным, если они были совершены впервые, реальное лишение свободы не назначают – обычно дело ограничивается испытательным сроком, штрафом и общественными работами.

Кроме того, после оглашения приговора бывший президент наверняка подаст апелляцию, рассмотрение которой может растянуться на месяцы. Таким образом, к выборам, которые должны состояться в ноябре 2024 года, Трамп вряд ли окажется за решеткой.

Тем не менее, в США активно обсуждают, что же будет, если бывшего президента все-таки посадят в тюрьму. Так, один из самых интересных вопросов в этой связи – как его будет охранять Секретная служба США (которая охраняет всех глав государства – как действующих, так и бывших). В самой службе уже заявили, что на их обязанности нахождение их подзащитного в тюрьме никак не влияет, и агенты будут охранять Трампа даже за решеткой.

Может ли осужденный преступник баллотироваться в президенты США

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В Конституции США перечислены только три требования к кандидату в президенты: он должен быть не моложе 35 лет, иметь гражданство США по рождению и проживать в Штатах не менее 14 лет. Таким образом, никаких оснований для недопуска Трампа к участию в выборах не будет – даже если он отправится в тюрьму.

Более того, в истории США уже был случай, когда заключенный-кандидат участвовал в президентских выборах. Это произошло в 1920 году. Таким человеком был социалист Юджин Дебс, приговоренный к десяти годам тюрьмы за призывы саботировать призыв на военную службу во время Первой мировой войны. На выборах Дебс набрал более 3% голосов избирателей.

Впрочем, во многом случай Трампа все же уникален: он стал первым президентом США, включая бывших, осужденным за совершение преступления, а также может стать первым осужденным преступником, выдвинутым кандидатом в президенты одной из двух ведущих партий страны. Любопытно, что съезд республиканской партии, на котором и будет выдвинут кандидат в президенты, начнется 15 июля, а оглашение приговора состоится всего четырьмя днями ранее, 11 июля – в этой близости дат легко увидеть попытку суда повлиять на решение съезда.

Обсуждают в США и сценарий, по которому Трамп окажется в тюрьме, но будет избран президентом. Что делать в этой ситуации, точно никто не знает. По одному из предположений, в таком случае исполнение наказания должно быть отложено на период президентского срока.

Еще один забавный вопрос, стоящий перед американскими юристами: может ли Трамп в случае избрания президентом помиловать сам себя. В случае с делом Сторми Дэниэлс, как утверждает BBC, это невозможно – право президента на помилование распространяется только на федеральные преступления, а фальсификация финансовых документов в штате Нью-Йорк к ним не относится.

При этом в отношении Трампа возбуждены дела и о совершении федеральных преступлений. Если его вдруг осудят по ним, никто не знает, сможет ли он помиловать сам себя. Как остроумно замечает BBC, «он может стать первым, кто попробует».