Удары украинских БПЛА по Москве: в чем смысл новой тактики ВСУ и как ей противостоять

Зачем украинские беспилотники начали совершать постоянные налеты на Московский регион со второй половины мая, читайте в материале РИАМО.

Конец весны ознаменовался для жителей Москвы и области новым обострением атак украинских дронов. Причем если раньше подобные налеты носили единичный характер, то теперь стали чуть ли не ежедневными. Эта смена вражеской тактики грозит России довольно неприятными последствиями.

Что говорят о налетах украинских дронов официальные лица РФ

27 мая Минобороны России опубликовало в своем телеграм-канале пост, посвященный новой волне атак украинских БПЛА на «старую» территорию России.

По информации ведомства, с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации.

«С 20:00 мск 20 мая по 08:00 27 мая т. г. дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен и перехвачен 2 331 ударный беспилотный летательный аппарат, в том числе вне зоны специальной военной операции — 1 465», — сообщили в Минобороны.

Это обострение в военном ведомстве прямо связали с проходящими в настоящий момент переговорами по урегулированию украинского конфликта.

«По инициативе Российской Федерации был возобновлен прямой российско-украинский диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине. Вместе с тем, киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса» Минобороны России

В военном ведомстве подчеркнули, что в ответ на действия киевского режима ВС РФ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами — «исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины».

В чем смысл новой тактики ВСУ

По мнению политолога Сергея Маркова, новая тактика Зеленского — блокировать авиасообщение в Москве.

«Обычно сотни БПЛА запускаются пакетами, чтобы перегрузить ПВО, и это бы позволило части БПЛА пробиться к цели. Сейчас… сотни БПЛА ВСУ запускает не пакетами, а мелкими партиями. Это делается, чтобы Россия была вынуждена включать план „Ковер“ и закрывать аэродромы. Предполагается, что если это будет часто, то авиакомпании мира будут закрывать свои авиарейсы на Москву. Результатом должен стать авиапаралич Москвы», — полагает эксперт.

Марков отметил и еще один бонус украинскому режиму от новой тактики: власти России вынуждены глушить мобильный интернет и даже де-факто телефонную мобильную связь в Москве и других городах, находящихся под ударом.

«Насколько успешной будет такая тактика ВСУ? Пока на этот вопрос нет ответа», — написал политолог.

Аэропорты как новые НПЗ

Как отметил бывший украинский политик Олег Царев, весенний мораторий на взаимные удары по энергоинфраструктуре между Россией и Украиной, похоже, продолжает действовать, но Киев нашел себе новую цель, причем весьма чувствительную: московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.

«Оружие оценивают с точки зрения эффективности. Цель — нанести противнику максимальный ущерб минимальными затратами. В этом смысле удары по НПЗ и запуск дронов в направлении аэропортов равнозначны. И там и там противник с минимальными для себя затратами наносит нам максимальный ущерб, несопоставимый со стоимостью их дронов. Киеву даже не надо наносить удары по аэропортам. Им достаточно раз в пару часов направлять в сторону Москвы пару дронов, чтобы парализовать работу воздушных гаваней — авиасообщение прерывается, десятки тысяч человек не могут вылететь, авиакомпании несут колоссальные убытки», — описал ситуацию эксперт.

Царев отметил, что на удары по аэропортам нет и не было никаких ограничений и в такой ситуации предъявить претензии Киеву не выйдет, поскольку российские вооруженные силы многократно наносили удары по украинским аэропортам.

«Авиаперелеты на Украине прекращены с начала СВО. Судя по всему, Украина со своей стороны тоже будет пытаться если не полностью перекрыть, то максимально осложнить авиаперелеты в России», — спрогнозировал политик.

Царев честно признался, что путей противодействия новой тактике противника пока не видит.

«Накрыть ПВО все аэропорты невозможно, да и если бы это было сделано, во время налетов авиасообщение придется прерывать, иначе свое ПВО собьет свои же самолеты. Можно пытаться решить этот вопрос через переговоры. Но тогда Украина потребует, чтобы Россия не препятствовала возобновлению авиасообщения на Украине. Иностранные делегации и военные грузы будут доставляться самолетами прямо в Киев. Не уверен, что мы к этому готовы», — отметил эксперт.