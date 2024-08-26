Удар по свободе слова и угроза российской армии: в чем смысл ареста Павла Дурова во Франции

Зачем главного российского IT-предпринимателя арестовали в Париже, что ему инкриминируют и какой срок ему грозит, читайте в материале РИАМО.

Вечером 24 августа основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прибыл рейсом из Азербайджана. Предположительно ему решили предъявить обвинения именно за то, чем он прославился в мире — нежелание раскрывать властям любых государств информацию о пользователях своих платформ.

Что известно об аресте Павла Дурова в Париже

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Дурова задержали около 20:00 по московскому времени (21:00 по парижскому). Вместе с ним находились его девушка и телохранитель.

Вскоре французские СМИ сообщили, что основателю Telegram могут быть предъявлены обвинения по целому ряду серьезных преступлений, включая терроризм, наркотрафик, мошенничество, отмывание денег, а также детскую порнографию. Разумеется, речь не идет о том, что Дуров совершил их лично — его хотят привлечь как соучастника. По мнению французских правоохранителей, преступления совершались через Telegram, а Дуров виноват в них, поскольку его платформа не осуществляет достаточную модерацию, отказывается сотрудничать с силовыми ведомствами, а также предоставляет возможность пересылать в мессенджере криптовалюту.

Как сообщил ТАСС французский адвокат Фредерик Бело, основателя Telegram задержали следователи Национального управления по борьбе с финансовыми преступлениями, действующего при Таможенной службе, а конкретные обвинения ему могут предъявить, когда он предстанет перед следственным судьей.

Утром 26 августа стало известно, что Дурову продлили срок содержания под стражей. Согласно сообщению агентства AFP, всего период содержания под стражей для допроса может длиться до 96 часов.

Вечером 26 августа Reuters со ссылкой на представителя французской полиции сообщил, что Павел Дуров обвиняется в отказе сотрудничать в области киберпреступности и финансовых преступлений в Telegram.

Что может грозить Павлу Дурову

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Французский юрист Филипп де Вёль в разговоре с ТАСС заявил, что основателю Telegram может грозить до 20 лет тюрьмы. Правда, для этого, по мнению эксперта, обвинению придется предоставить «очень веские доказательства», а «обвинение в недостаточной модерации не тянет на уголовное дело».

Де Вёль также рассказал, что первые слушания по делу могут состояться только через два года. До этого времени, как полагает французский юрист, власти страны постараются держать Дурова в тюрьме.

Еще один источник ТАСС в юридических кругах Брюсселя сообщил, что арест Дурова «в полной мере соответствует духу и принципам Акта о цифровых услугах ЕС, который гласит, что оператор социальной сети или интернет-платформы ответственен за любой контент, который размещен на ней».

В то же время, как отметил источник, Акт о цифровых услугах не подразумевает личной или уголовной ответственности, в этом смысле «французское обвинение пошло значительно дальше»: согласно этому европейскому документу, предусмотрена ответственность оператора только как юридического лица, а штрафные санкции «носят исключительно экономический характер».

Собеседник ТАСС также добавил, что наличие у Дурова французского гражданства «в значительной степени развязывает руки представителям обвинения».

Напомним, что Дуров получил паспорт Франции, как и паспорт ОАЭ, в 2021 году. До этого у предпринимателя было гражданство России, а также паспорт островного государства Сент-Китс и Невис, который он легально приобрел в 2013 году.

Реакция на арест Дурова в России и мире

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Примерно спустя сутки после задержания своего главы Telegram официально прокомментировал произошедшее.

«Telegram соблюдает законы ЕС, в том числе „Закон о цифровых услугах“ — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой. Почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и источник жизненно важной информации. Ждем скорейшего разрешения данной ситуации», — заявили в компании.

Чуть позднее ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы пока не знаем, в чем конкретно обвиняется Дуров. Мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков заявил, что встречи Дурова с Путиным в Баку, о которой писали в некоторых медиа, не было.

На арест Дурова отреагировали многие оппозиционные политики, журналисты и бизнесмены США.

«Во Франции только что арестовали Павла Дурова, основателя и генерального директора зашифрованной, не подвергающейся цензуре платформы Telegram. Необходимость защиты свободы слова никогда не была столь насущной», — написал в соцсети X бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

«Арест Павла Дурова является посягательством на основные права человека на свободу слова и объединений. Я удивлен и глубоко опечален тем, что Макрон опустился до уровня взятия заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям. Это унижает не только Францию, но и весь мир», — прокомментировал задержание основателя Telegram Эдвард Сноуден.

«Павел Дуров покинул Россию, когда правительство попыталось контролировать его социальную сеть, Telegram. Но в конце концов за свободу слова его арестовал не Путин, а западная страна — союзник администрации Байдена и вдохновленный член НАТО. Сегодня Павел Дуров сидит во французской тюрьме как живое предупреждение любому хозяину интернет-платформы, который отказывается заниматься цензурой по требованию правительств и разведок. Тьма быстро опускается на бывший свободный мир», — написал американский журналист Такер Карлсон.

Несколько раз прокомментировал арест Дурова и хозяин соцсети X Илон Маск. В частности, он сопроводил новость об аресте основателя Telegram предположением, что в Европе 2030 года будут казнить за лайки мемам, а также выложил хештег #FreePavel.

Кроме того, в интернете вспомнили предсказание американского бизнесмена Дэвида Сакса, который еще в апреле текущего года, после запрета Tik Tok в США, написал, что дальше наступит черед Telegram, X и Rumble.

Дурова могли арестовать из-за TON и БРИКС

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Экзотическую версию причины ареста Дурова предложил журналист Максим Шевченко. По его мнению, криптовалюта проекта TON, которым занимался основатель Telegram, могла быть востребована в качестве резервной валюты БРИКС.

«Интересно, за лето Дуров, судя по его каналу, последовательно проехал по осевым государствам Центральной Азии и членам БРИКС (Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан) и визит в Азербайджан логически накладывается на линию Китай — Центральная Азия — Каспий — Грузия — Турция — Средиземноморье и Европа. На фоне его визита в Азербайджан, Баку объявляет о присоединении к БРИКС.

Есть у БРИКС своя резервная валюта? Нет.

Может ли TON стать средством и способом расчетов БРИКС, не зависимым от мировых валютных спекулянтов и центров эмиссии главных резервных валют (доллара, евро)?

Почему нет?.

Тем интереснее совпадение пребывания в Азербайджане Дурова и Путина, который является одним из главных лоббистов и конструкторов БРИКС», — порассуждал Шевченко.

По мнению журналиста, «после создания таких масштабных конструкций логично прилететь для выяснения отношений с финансовыми хозяевами современного мира, допустим с Ротшильдами». Однако, как считает Шевченко, в дело вмешались «те, кто не хочет ни подобных переговоров, ни договоренностей».

«Полет Павла Дурова больше всего напоминает полет Рудольфа Гесса, который летел заключать сепаратный мир с германофилами из королевской семьи, а попал в лапы атлантисту и германофобу Черчиллю, который перехватил его в последний момент», — провел красивую аналогию журналист.

Дурова подвело решение покинуть Россию

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Бывший президент России Дмитрий Медведев рассказал о своем давнем разговоре с Дуровым, которого он спросил, почему тот не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям.

«Это моя принципиальная позиция», — по словам Медведева, ответил Дуров. «Тогда будут серьезные проблемы в любой стране», — сказал ему на это экс-президент РФ.

«Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем еще и получив гражданство / вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным „человеком мира“, который отлично живет без Родины. Ubi bene ibi patria! [„Где хорошо, там и Отечество“ — перевод с латинского РИАМО].

Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают…», — философски закончил свой пост в Telegram Медведев.

В связи с арестом Дурова многие вспомнили и обращение к нему со стороны Владимира Жириновского, где тот тоже призывал основателя Telegram вернуться на родину.

«Так жаль. Наш успешный русский. Создал успешный продукт. И не один продукт. Он точно талантливее, чем Стив Джобс или Билл Гейтс. Но за такими людьми должно стоять государство. Сильное государство. Тогда они способны двигать государство вперед. А в одиночку не сможешь против всего мира». Владимир Жириновский

Невозможно быть самостоятельным. Независимым. Павел пытался. И он многое сделал. Бесконечно жаль», — написал в Telegram бывший украинский политик Олег Царев.

Арест Дурова ставит под угрозу российскую армию

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Вскоре после ареста Дурова многие российские блогеры написали, что связь между российскими военными в зоне СВО окажется под угрозой.

Как написал тот же Царев, если отключат Telegram, то «мечта депутата Картаполова сбудется».

«Солдатам на фронте будет негде общаться. Сейчас все общаются в секретных чатах ТГ», — написал бывший украинский политик.

«К сожалению, Родина пока не преуспела в создании массовых, удобных и безопасных средств связи, так что пользуемся тем, что есть. Ни для кого не секрет, что практически все общение наших военнослужащих происходит именно в телеге. Не удивлюсь, если в ближайшее время нам прикажут пользоваться каким-то другим мессенджером», — прокомментировал ситуацию с арестом Дурова фотограф и блогер Арсений Павлов, проходящий службу в зоне СВО.