Удар по кошельку: как дорогие фуршеты на аттестациях стали проблемой для российских студентов

Подробности о том, как дорогие фуршеты на аттестациях стали проблемой для российских студентов, читайте в материале РИАМО.

Российские студенты выступают против организации дорогостоящих фуршетов во время аттестаций, стоимость которых резко выросла. По словам главы одного из московских кейтеринговых агентств, за последние полтора года цены на застолья для учебных заведений увеличились минимум на 30%.

Что известно о росте цен на фуршеты к аттестациям

Фото - © Башкирова Анна / Фотобанк Лори

О том, что российские студенты выступают против организации дорогостоящих фуршетов во время аттестаций, стоимость которых резко выросла, 30 мая сообщил Telegram-канал Baza. По словам главы одного из московских кейтеринговых агентств, за последние полтора года цены на застолья для учебных заведений увеличились минимум на 30%. Главными причинами подорожания стали рост цен на продукты — мясо, рыбу, фрукты.

Также это касается увеличивающихся запросов заказчиков. Владелец компании отметил, что среди самых ходовых позиций на экзамены сейчас лидируют блины с красной икрой и шашлыки из морепродуктов. В среднем по Москве цена экзаменационного застолья с учетом цветов, декора, сервировки и напитков достигла 70 тысяч рублей.

В среднем по Москве цена экзаменационного застолья с учетом цветов, декора, сервировки и напитков достигла 70 тысяч рублей.

Столичные фирмы предлагают готовые сеты из мясных нарезок, канапе, брускетт и десертов на 15 персон за 22 тысячи рублей. Полноценные кофе-брейки с круассанами и фруктами на 20 человек стоят примерно 31 тысячу рублей. Сами выпускники жалуются, что списки пожеланий от комиссий включают премиальный алкоголь, экзотические фрукты и дорогие цветы вроде пионов и гортензий.

Так, в одном из техникумов Красноярска студенты скидывались по семь тысяч рублей, собрав с группы 175 тысяч. В университете в Москве сборы составили по 15 тысяч рублей с человека, из-за чего общая стоимость фуршета достигла 350 тысяч рублей.

Как появилась традиция фуршетов на аттестациях в университетах

Фото - © Татьяна Терехина / Фотобанк Лори

Точная дата возникновения традиции фуршетов на студенческих аттестациях в России неизвестна, но ее корни, вероятно, уходят в постсоветскую эпоху, говорит в беседе с РИАМО член Центрального Совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов. По словам эксперта, в советское время профессура сочла бы такой ритуал неприемлемым для себя.

«Традиция угощения преподавателей и членов государственной экзаменационной комиссии существует в российских учебных заведениях с 1990-х годов. Она всегда носила исключительно добровольный характер и воспринималась как символическая форма благодарности после завершения обучения», — рассказывает кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Лариса Микаллеф.

По словам эксперта, речь, как правило, шла о чаепитии или небольшом неформальном мероприятии после защиты дипломов. Однако в последние годы в ряде образовательных организаций подобная практика стала восприниматься как обязательный элемент аттестации, последнее время — это уже не символический жест, а дорогостоящие фуршеты с привлечением кейтеринговых компаний.

Такое изменение связано с распространением коммерческих услуг по организации мероприятий. В 2000-х годах студенты в разных регионах страны, например, в Красноярске достаточно было купить воды для экзаменаторов и конфет. Не было необходимость в дорогостоящих фуршетах. Сейчас итоговые студенческие мероприятия, к сожалению, превратились в большой бизнес кейтеринговых компаний, отмечает Лариса Микаллеф.

Как устроена организация фуршетов для преподавателей вузов

Фото - © Екатерина Кубатина / Фотобанк Лори

Обычно инициатива по организации фуршетов исходит от старост групп и кураторов, рассказывает Лариса Микаллеф. Студентам предлагается собрать средства на организацию угощения для членов комиссии. В некоторых случаях привлекаются кейтеринговые компании, которые предлагают готовые пакеты услуг, включающие закуски, напитки, оформление помещения и обслуживание.

«При этом практика существенно различается в зависимости от конкретного учебного заведения. Во многих вузах никаких фуршетов не проводится вообще, тогда как в других они стали устойчивой традицией», — говорит собеседница РИАМО.

По словам Ларисы Микаллеф, обычно для членов экзаменационной комиссии на столах размещают букеты цветов, шоколад, воду и легкие закуски, например печенье или конфеты. После завершения экзамена и объявления результатов комиссию нередко приглашают на фуршет, в меню которого могут входить пицца, небольшие порции салатов, фрукты, десерты и другие легкие закуски.

Между тем Минобрнауки официально заявляло, что организация застолья не входит в регламент защиты диплома или экзаменов, однако на практике традиция сохраняется, отмечает Анатолий Баранов. Угощение перед экзаменом может быть воспринято как попытка повлиять на решение комиссии. Это особенно актуально, если студентам прямо или косвенно намекают на необходимость фуршета для успешной аттестации.

«В последние годы студенты все чаще публично высказываются против такой практики, указывая на ее несправедливость и связь с финансовым и психологическим давлением», — подчеркивает эксперт.

«В последние годы студенты все чаще публично высказываются против такой практики, указывая на ее несправедливость и связь с финансовым и психологическим давлением» Анатолий Баранов член Центрального Совета независимого профсоюза «Новый Труд»

Как организация фуршетов влияет на студентов

Фото - © Лариса Гордеева / Фотобанк Лори

В случае с организацией фуршетов к аттестациям речь прежде всего идет о дополнительной финансовой и психологической нагрузке на студентов: по словам Ларисы Микаллеф, для многих выпускников период защиты диплома и сдачи государственных экзаменов сам по себе связан со стрессом и высокой ответственностью. Необходимость участвовать в денежных сборах может усиливать напряжение и провоцировать конфликты внутри группы.

«На практике встречаются ситуации, когда студенты из более обеспеченных семей предлагают организовать масштабное мероприятие с привлечением кейтеринговых компаний и расширенным меню», — говорит эксперт.

Однако далеко не все обучающиеся имеют возможность внести одинаковый финансовый вклад. В результате возникают разногласия между студентами с разным уровнем материального достатка.

Кроме того, нередко объем заказанной продукции оказывается избыточным: не все члены комиссии посещают фуршет, часть приглашенных не остается после аттестации, вследствие чего значительное количество еды остается невостребованным. Поэтому при организации подобных мероприятий важно соблюдать принцип разумности и учитывать финансовые возможности всех участников, отмечает Лариса Микаллеф.

Как студентам защитить свои права?

Фото - © Лариса Гордеева / Фотобанк Лори

С правовой точки зрения участие в сборе средств на фуршет является добровольным: ни один нормативный акт не обязывает студентов оплачивать угощение для членов экзаменационной комиссии, говорит Лариса Микаллеф. Если студент сталкивается с давлением или принуждением, он вправе обратиться к руководству образовательной организации — заведующему кафедрой, декану или ректору.

«Вместе с тем важно подчеркнуть, что наличие или отсутствие фуршета, а также его формат и наполнение не оказывают влияния на результаты государственной аттестации», — отмечает эксперт.

По мнению Анатолия Баранова, организация фуршетов к аттестациям влияет на студентов разлагающим образом. Согласно части 4 статьи 34 ФЗ «Об образовании в РФ», обучающиеся имеют право посещать по своему выбору мероприятия, которые проводятся в образовательной организации и не предусмотрены учебным планом. Принудительное привлечение студентов запрещено.

«Нельзя соглашаться на условия, которые нарушают права студента, даже под угрозой снижения оценок или других негативных последствий — отказ будет еще и процедурой, закаляющей характер», — заключает специалист.