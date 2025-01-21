Туризм внутри России в 2025 году: бурный рост в условиях ограничений, новый налог, мазут на Черноморском побережье

Что будет с внутренним туризмом в 2025 году, как повлияют на турпоток новый налог и экологическая катастрофа в Керченском проливе, читайте в материале РИАМО.

В последние годы наметился тренд на активное развитие туризма внутри России. Эксперты отмечают, что граждане готовы оставлять крупные суммы на отдых в стране, что поспособствует дальнейшему росту рынка.

Внутренний туризм в России пошел в гору

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Первые признаки бурного роста внутреннего туризма в России проявились в 2024 году, и эта тенденция продолжит нарастать в 2025 году, считают аналитики. Поскольку многие россияне ищут доступные альтернативы зарубежным поездкам, внутренние маршруты становятся все более популярными, констатирует основатель и владелец компании «Сафари-Занзибари» Константин Прокопьев.

«После эпидемии коронавируса и известных геополитических событий россияне стали активнее путешествовать по России. Растущий интерес к разным регионам (например, Сочи, Калининград, Урал), способствует активному развитию инфраструктуры и улучшению качества обслуживания» Константин Прокопьев основатель и владелец компании «Сафари-Занзибари»

По данным Росстата, в 2024 году по России было совершено 79,2 миллиона туристических поездок. При этом наиболее востребованными являются исторические центры страны — Москва, Санкт-Петербург, города, входящие в «Золотое кольцо», Татарстан. Для активного отдыха и наслаждения красотами природы россияне нередко отправляются на Байкал или Алтай, в Кавказские горы, на Урал и в Сибирь. Свердловская и Челябинская области, также постепенно увеличивают свою долю в общем туристическом потоке, отмечает учредитель ГК Baden Family и сети курортов «Баден-Баден» Евгений Кононов.

Туристический налог в России: как повлияет на турпоток в 2025 году

Фото - © Карданов Олег / Фотобанк Лори

С 1 января в России введен туристический налог, который заменил ранее действовавший курортный сбор. Налог распространяется на 55 регионов, включая такие популярные направления, как Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская и Свердловская области. Размер налога составляет 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. В дальнейшем ставка будет ежегодно увеличиваться на 1% и достигнет 5% к 2029 году.

«Думаю, эта мера вряд ли существенно повлияет на снижение турпотока. Постепенно туристы адаптируются к дополнительным расходам, особенно если увидят, что средства от налога направляются на улучшение инфраструктуры. В регионах планируется использовать эти средства для благоустройства общественных пространств, строительства новых объектов и повышения качества сервиса», — считает Кононов.

Введение туристического налога в России может оказать двоякое влияние на развитие внутреннего туризма в 2025 году, считает эксперт Прокопьев. С одной стороны, дополнительные расходы могут отпугнуть некоторых туристов, особенно тех, кто ориентируется на бюджетный отдых. Это может привести к небольшому уменьшению турпотока в регионах, где налог значительно увеличивает стоимость проживания.

С другой стороны, средства, собранные от этого налога, могут быть направлены на развитие туристической инфраструктуры, улучшение сервиса и поддержку локальных инициатив, что в долгосрочной перспективе может повысить привлекательность региона.

Перспективы развития внутреннего туризма: куда поедут россияне в 2025 году

Фото - © Евгений Мухортов / Фотобанк Лори

На развитие внутреннего туризма в России в 2025 году повлияют несколько ключевых факторов, говорит Прокопьев. Во-первых, геополитические события и ограничения, связанные с международными путешествиями, простимулируют внутренние направления. Во-вторых, растущий интерес к экотуризму и путешествиям по регионам откроет новые возможности для местного бизнеса. Например, сейчас активно идет застройка новых дорогих отелей в Сочи, Анапе и других городах. В европейской части и точках притяжения туристов за Уралом (Тува, Алтай, Чукотка) популярность набирают глэмпинги – разновидность кемпинга, объединяющая комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. В Карелии, например, популярное занятие среди туристов – рыбалка, перечисляет основатель и владелец компании «Сафари-Занзибари».

По его мнению, будет развиваться культурный туризм — изучение традиций народов, входящих в состав РФ, а также стран СНГ (Беларусь, Казахстан, Абхазия, Грузия и т.д.). Проблема в том, что во многих интересных для российских туристов регионах пока нет должного уровня сервиса.

«В России хватает семей, готовых тратить значительные суммы на отдых, поэтому рынок внутреннего туризма имеет все шансы вырасти, возможно, даже быстрее, чем в предшествующие годы. Например, прошлым летом пляжи и отели Анапы были переполнены. При этом многие туристы спокойно оставляли на отдых с семьей порядка 500 тысяч рублей», — комментирует Прокопьев.

По его мнению, на российских курортах расцветает рынок аренды автомобилей и квартир. В последнее время появилось много компаний, которые профессионально занимаются съемом и последующей сдачей жилья в аренду. В связи с этим недвижимость в том же Геленджике подорожала в разы: если в 2021 году квартиру можно было купить за три миллиона, то теперь она же стоит порядка 15 миллионов рублей, констатирует эксперт.

«На Алтай и горнолыжный курорт «Шерегеш» в Сибири зашли крупные игроки, например, Сбер. Стоимость отелей сразу увеличилась, но даже самые дорогие номера раскупаются быстро. На Чукотку и Камчатку поток туристов также сильно увеличился, но здесь пока не хватает отелей и съемных квартир, предлагающих высокий уровень комфорта для туристов», — говорит Прокопьев.

Топ-10 направлений в России, куда можно поехать в 2025 году

Фото - © Наталья Волкова / Фотобанк Лори

Курорты Краснодарского края. Курорты Азовского моря. Крым. Горный Алтай. Карелия. Байкал. Кавказские минеральные воды. Москва. Санкт-Петербург. Дагестан.

Как катастрофа в Керченском проливе скажется на туристическом сезоне 2025 года

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Говоря о туристическом сезоне 2025 года, нельзя не сказать о разливе мазута в Керченском проливе, случившегося 15 декабря в результате крушения двух нефтетанкеров, отмечает основатель и владелец компании «Сафари-Занзибари». Этот инцидент уже называют серьезнейшей экологической катастрофой XXI века.

Сегодня последствия аварии устраняются силами государственных служб, волонтеров и местных жителей. Песчаные пляжи Анапы буквально пропитались мазутом, при этом пострадали многие виды птиц, дельфины, крабы и прочие морские обитатели.

«Последствия катастрофы могут привести к снижению качества пляжного отдыха, что оттолкнет потенциальных туристов, которые ищут безопасные и комфортные условия для проведения отпуска. Закрытие определенных зон для купания и ограничения на рыбалку могут повлиять на спектр услуг, от пляжного сервиса до ресторанного бизнеса, основанного на морепродуктах. Это в свою очередь отрицательно скажется на экономике региона, зависящего от туризма, и вызовет трудности для местных предпринимателей», — комментирует Прокопьев.

До начала туристического сезона еще есть время, поэтому то, как он будет протекать, зависит от успеха кампании по очистке прибрежной зоны. Иначе туристы будут выбирать другие направления для отдыха, игнорируя пострадавшие от катастрофы регионы, полагает эксперт.