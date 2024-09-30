Цены на новостройки в IV квартале 2024 года: стоит ли ждать их резкого падения

Что будет с ценами на недвижимость в IV квартале по мнению экспертов, читайте в материале РИАМО.

Резких скачков цен на рынке недвижимости в 4-м квартале 2024 года не стоит ожидать, считают эксперты. Стоимость объектов жилой недвижимости будет либо стагнировать, либо немного расти.

Что будет с ценами на первичную недвижимость к концу 2024 года

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В конце 2024 года общая активность на рынке жилья будет носить несколько сниженный характер по сравнению с прошлым годом, что обуславливается очередным поднятием ключевой ставки до 19% и последующим ростом ставок по ипотеке, отмечает управляющий партнер Delta estate Елена Земцова. При этом цены на первичную недвижимость снижаться не будут точно, можно ожидать либо их стагнации на текущем уровне, либо роста в рамках 5-10%, подчеркивает эксперт.

«Здесь играет роль ряд факторов. Во-первых, повышение ключевой ставки влечет за собой не только рост ипотечных ставок, но и рост ставок по проектному финансированию для застройщиков. Во-вторых, общемировая инфляция сказывается на удорожании строительных и отделочных материалов, оборудования. В чем-то российские застройщики переключились на отечественных производителей, но все равно много позиций по-прежнему закупается за рубежом в валюте, например, натуральный камень, лифтовое оборудование, инженерия. Все это дорожает на мировых рынках, плюс сказывается усилившееся в сентябре ослабление рубля по отношению к доллару. Наконец, продолжает усиливаться дефицит рабочей силы — много рабочих, строителей, подрядчиков, инженеров находятся в зоне СВО. Это дает подрядным организациям карт-бланш на повышение цен на свои услуги. В совокупности все факторы влияют на удорожание себестоимости строительства, а для сохранения маржинальности проектов застройщики вынуждены повышать цены», — резюмирует Земцова.

При этом если в эконом-сегменте рост цен будет все-таки сдерживаться сниженным спросом за счет высоких ипотечных ставок, то в бизнес- и премиум-сегментах, наоборот, можно прогнозировать более выраженный рост. Эти сегменты мало зависят от ипотеки — основная доля сделок в них проходит за счет живых денег, поясняет эксперт.

Падения текущей средней стоимости недвижимости ожидать не стоит

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Резкое падение цен на новостройки в России, тем более на 20-30% — это утопия, полагает управляющий партнер проектно-строительной группы ARHION, управляющий партнер ГК Art Building Group Павел Авдеев.

«Стартовая цена на новые объекты уже сформирована, и ниже ее ждать не стоит. На рынке ощущается дефицит качественных объектов, новостройки — лучше большинства „вторичек“ (если не брать сегмент премиум), а стоимость стройматериалов не снижается, что делает существенное снижение цен маловероятным. Нельзя забывать и про годовой процент инфляции, который уже 9%», — комментирует эксперт.

Повышение ключевой ставки ЦБ и завершение программы льготной ипотеки с господдержкой 1 июля 2024 года отразилось на ипотечных ставках и снизило доступность кредитов на недвижимость. Однако падения текущей средней стоимости объектов ожидать не стоит, уверен Авдеев, особенно если речь идет о Москве и Подмосковье. В столице негативные эффекты будут нивелированы стабильным высоким спросом на жилье — как на вторичное, так и на первичное, подчеркивает эксперт.

Что касается других регионов, то там существует недооцененный рынок жилья — например, в Казани — поэтому недвижимость будет только дорожать. Это актуально для многих регионов РФ, кроме регионов с экстремальными климатическими условиями, таких как Чукотка, отмечает эксперт.

«То, что стоимость жилья на вторичном рынке несколько ниже и это делает его более доступным для покупателей, чем рынок новостроек, совсем не значит, что рынок вторичного жилья ожидает взлет. Ипотеку по ставке в 20% годовых будет одобрить сложнее, и мало кто на такие ежемесячные платежи согласится. Речь по большей части о шестизначных суммах. В этих условиях предпочтения покупателей сместятся на более доступные объекты меньшей площади или в менее удобных локациях. Но это тоже не означает, что цена на новостройки упадет. К тому же преимущество рынка первичного жилья заключается в том, что есть возможность купить квартиру на стадии строительства по договору ДДУ, и это значительно дешевле, чем покупать квартиру в сданном доме. Выгода может составлять от миллиона до нескольких», — комментирует Авдеев.

Корректировка цен на недвижимость в 4-м квартале не превысит 15%

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По мнению директора по маркетингу и продукту ГК «Победа» Ирины Дробышевой, до конца года скачков цен на недвижимость ожидать не стоит, в том числе и на рынке Москвы. Если в столичном регионе и будет подорожание, то не более чем на 5-7%, и это коснется жилья выше комфорт-класса.

«Никто сейчас не станет продавать жилье по цене за 95 тысяч рублей за квадратный метр вместо 150 тысяч рублей. Корректировка в четвертом квартале возможна не более чем на 15%», — подчеркивает эксперт.

Если говорить про эконом-сегмент, то он на 90% зависит от ипотеки, ставки по которой сейчас стали заоблачными. Девелоперы в этом классе будут прибегать к «новогодним скидкам», то есть если даже цены покажут рост, это будет не более чем маркетинговым ходом, не имеющим отношения к реальному рынку, отмечает Дробышева.