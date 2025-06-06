ЦБ снизил ключевую ставку до 20%: последствия для курса рубля, кредитов и депозитов

Резкого снижения ставок как по кредитам, так и по вкладам в ближайшие 1-3 месяца ждать не стоит, отмечает управляющий директор ALT3 Capital Владислав Александров. Существенное изменение произойдет лишь после двух-трех этапов снижения ключевой ставки подряд, т. е. ближе к концу 2025 — началу 2026 года.

«При этом ставки по кредитам более эластичны к ставке — уже сейчас мы видим динамику, при которой банки гораздо активнее корректируют ставки по кредитам, чем по вкладам. Причина — конкуренция: с одной стороны, за кредитный спрос в розничном сегменте, с другой — за пассивы населения», — подчеркивает эксперт.

По его словам, в ближайшее время средняя ставка по кредитам останется в высоком диапазоне с небольшим смещением вниз, но выше 18-20%, а по ипотеке — в районе 15% (вне программ с господдержкой).

«При снижении ключевой ставки рубль может постепенно начать ослабевать (например, к уровням 82–84 ₽/USD), но серьезных колебаний на краткосрочном отрезке не ожидается: фундаментальные факторы (экспортная выручка, относительная цена нефти, сезонность импорта) продолжат сглаживать тренд.

Падение ключевой ставки 6 июня ослабит рубль

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

Падение ключевой ставки может привести к ослаблению национальной валюты, поскольку более низкие ставки снизят привлекательность рублевых активов, отмечает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

«Мы ожидаем, что летом-осенью возобновится тенденция к ослаблению рубля. С одной стороны, в страну будут поступать меньшие нефтегазовые доходы из-за упавших с начала года цен на нефть, что снизит объем предложения иностранной валюты на рынке. Начнет подходить к концу дивидендный сезон, что также снизит потребность экспортеров в репатриации валютной выручки» Наталия Пырьева ведущий аналитик «Цифра брокер»

Снижение ключевой ставки также уменьшит интерес экспортеров к рублевым депозитам.

«Одновременно с этим мы ожидаем восстановление спроса на валюту, как со стороны импортеров, так и со стороны населения на фоне летнего сезона отпусков», — добавляет Пырьева.

Небольшое снижение ключевой ставки 6 июня — это компромиссный вариант

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

Снижение ставки ЦБ на 1 п. п., до 20% — это компромиссный вариант, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. С одной стороны, инфляция идет второй квартал ниже цели ЦБ, а с другой — носит неустойчивый характер, а проинфляционные риски на среднесрочном горизонте остаются высокими (жесткий рынок труда, рост тарифов, ослабление курса рубля). Тем не менее, сейчас реальная ставка (ключевая ставка минус инфляция) составляет более 15%, и это сильно выше, чем в декабре, говорит он.

По словам экономиста, избыточная жесткость могла бы привести к более быстрому замедлению экономики. Рынок готовился к снижению ключевой ставки.

«Банки стараются уменьшить длину пассивов, чтобы быстрее провести их переоценку при начале цикла снижения ставки, так как активы во многом сформированы под плавающую ставку и моментально переоцениваются при снижении ставки. Если снижение будет резким, то банки "поймают" процентный риск», — отмечает Федоров.

По его ожиданиям, инфляция к концу 2025 года будет в диапазоне 6,5-7,0% г/г на фоне жесткой ДКП и нормализации расходов бюджета.