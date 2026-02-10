Топливный кризис на Кубе: как меняется авиасообщение и что будет с российскими туристами

В материале РИАМО рассказываем об энергетическом кризисе, с которым столкнулись жители Кубы и туристы, а также о его последствиях.

Что случилось с топливом на Кубе

Фото - © Freepik.com

В результате инициированной Соединенными Штатами блокировки экспорта нефти из Венесуэлы и Мексики на Кубе возникла острая нехватка топлива. В основном это затронуло местных жителей: закрыты многие заправки, продукты в магазины доставляются с перебоями, ряд учреждений перешел на четырехдневную рабочую неделю. Топливный кризис коснулся и авиаперевозчиков: в стране не хватает авиационного керосина, из-за чего под угрозой оказалось внутреннее и международное авиасообщение.

Кубинские власти выпустили официальное уведомление о том, что с 10 февраля по 11 марта во всех международных аэропортах страны (в частности, в Гаване, Варадеро, Санта-Кларе, Кайо-Коко, Ольгине) будут действовать ограничения на заправку самолетов. Ряд экспертов предполагает, что эта ситуация может продлиться несколько месяцев.

Почему российских туристов переселяют из отеля в отель

Фото - © Freepik.com

Со стороны посольства России на Кубе поступило сообщение о том, что в целях экономии ресурсов некоторые туристы были переселены из своих отелей в другие гостиницы. Между тем Ассоциация туроператоров России приводит информацию о том, что это делается из-за снижения потока туристов и оптимизации гостиничного фонда, причем в ряде случаев путешественников переселяют в отели классом выше без взимания дополнительной платы.

Отели, в которых не осталось туристов, временно закрываются: так, прекратили работать Resonance Cayo Santa Maria, Resonance Blu Santa Lucia, Domina Varadero, Memories Paraiso Azul Beach Resort 5* и ряд других отелей.

При этом персонал и сами туристы рассказывают, что каких-либо проблем с электричеством или гостиничным сервисом в отелях не наблюдается.

Что будет с авиасообщением на Кубе в ближайшее время

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Российские авиакомпании уже начали корректировать расписание в связи с невозможностью заправки самолетов в кубинских аэропортах. Так, например, 9 февраля а/к «Россия» отправила на Кубу самолет без пассажиров — для того, чтобы забрать с острова туристов. Бронирование авиабилетов на рейсы «России» в ближайшие дни недоступно, в продаже есть только билеты авиакомпании Nordwind. Кроме того, есть возможность добраться до Кубы с двумя или тремя пересадками, правда, время в пути вырастает с 14 часов до 40–55.

Российское посольство на Кубе опубликовало сообщение о том, что Посольство и Генконсульство России в Гаване находятся в постоянном контакте с отечественными туроператорами и местными авиационными властями. «Рассчитываем, что российские авиаперевозчики оперативно проработают альтернативные варианты дозаправки самолетов», — добавили в ведомстве.

Пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на гендиректора туроператора Pegas Touristik Анну Подгорную сообщает, что в настоящий момент ситуация с возвращением российских туристов стабильная, туроператоры и авиакомпании продолжают работу в штатном режиме.

По приблизительным подсчетам, на Кубе сейчас могут находиться около 4,5 тысяч российских туристов. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин напомнил российским путешественникам о том, что в случае отмены рейса они имеют право вернуть деньги за билет в полном объеме.