сегодня в 14:50

Топ-13 вкладов к Новому году — как выбрать самый выгодный депозит прямо сейчас

О самых выгодных банковских депозитах с новогодней тематикой в конце 2025 — начале 2026 года, по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру», читайте в материале РИАМО.

Эксперты «Выберу.ру» изучили условия рублевых депозитов в новогодней тематике в российских банках в декабре. Место банка в рейтинге было определено, исходя из следующих параметров:

ставка вклада;

минимальная сумма и срок;

правила начисления процентов — с капитализацией, лестничные;

порядок пополнения (снятия) и условия досрочного расторжения договора вклада;

сумма дохода вкладчика, разместившего на краткосрочный депозит 50 тысяч рублей;

возможность открыть вклад дистанционно.

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

1. Совкомбанк: вклад «Зимняя выгода»

Сумма — от 50 тысяч рублей. Срок — от трех месяцев до трех лет. Ставка — 18%.

2. Кубаньторгбанк: вклад «Новогодний 2026 — онлайн»

Сумма — от 50 тысяч рублей. Срок — 91 день. Ставка — 16,5%.

3. Банк «Левобережный»: вклад «Снежинка»

Сумма — от 30 тысяч рублей. Срок — 91 день. Ставка — 16,2%.

4. Национальный Банк Сбережений: вклад «Зимняя сказка»

Сумма — от 10 тысяч рублей. Срок — 370 дней. Ставка — 14%.

5. Костромаселькомбанк: вклад «Снежный январь»

Сумма — от 50 тысяч рублей. Срок — 70 дней. Ставка — 14%.

6. Примсоцбанк: вклад «Новогодний чулок»

Сумма — от 10 тысяч рублей. Срок — 367 дней. Ставка — 13,5%.

7. Банк «Акцепт»: вклад «Рождественский»

Сумма — от 50 тысяч рублей. Срок — 91 день. Ставка — 15,5%.

8. Банк «Санкт-Петербург»: вклад «Зимний Петербург online»

Сумма — от 10 тысяч рублей. Срок — от одного месяца до трех лет. Ставка — 16%.

9. НБД-Банк: вклад «Новогодний»

Сумма — от 30 тысяч рублей. Срок — от 30 дней до трех лет. Ставка — 15,5%.

10. Московский кредитный банк: вклад «МКБ. Праздничный»

Сумма — от 10 тысяч рублей. Срок — от 61 до 540 дней. Ставка — 16%.

11. НС Банк: вклад «Воплощай мечту»

Сумма — от 50 тысяч до 5 миллионов рублей. Срок — от 100 до 200 дней. Ставка — 16%.

12. Банк «Арзамас»: вклад «Новогодний»

Сумма — от 10 тысяч рублей. Срок — 360 дней. Ставка — 14,5%.

13. Братский Народный Банк: вклад «Зимний»

Сумма — от 2 тысяч рублей. Срок — от 91 дня до одного года. Ставка — 13%.