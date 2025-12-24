Топ-13 вкладов к Новому году: как выбрать самый выгодный депозит прямо сейчас
Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори
О самых выгодных банковских депозитах с новогодней тематикой в конце 2025 — начале 2026 года, по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру», читайте в материале РИАМО.
Эксперты «Выберу.ру» изучили условия рублевых депозитов в новогодней тематике в российских банках в декабре. Место банка в рейтинге было определено, исходя из следующих параметров:
- ставка вклада;
- минимальная сумма и срок;
- правила начисления процентов — с капитализацией, лестничные;
- порядок пополнения (снятия) и условия досрочного расторжения договора вклада;
- сумма дохода вкладчика, разместившего на краткосрочный депозит 50 тысяч рублей;
- возможность открыть вклад дистанционно.
Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори
1. Совкомбанк: вклад «Зимняя выгода»
Сумма — от 50 тысяч рублей. Срок — от трех месяцев до трех лет. Ставка — 18%.
2. Кубаньторгбанк: вклад «Новогодний 2026 — онлайн»
Сумма — от 50 тысяч рублей. Срок — 91 день. Ставка — 16,5%.
3. Банк «Левобережный»: вклад «Снежинка»
Сумма — от 30 тысяч рублей. Срок — 91 день. Ставка — 16,2%.
4. Национальный Банк Сбережений: вклад «Зимняя сказка»
Сумма — от 10 тысяч рублей. Срок — 370 дней. Ставка — 14%.
5. Костромаселькомбанк: вклад «Снежный январь»
Сумма — от 50 тысяч рублей. Срок — 70 дней. Ставка — 14%.
6. Примсоцбанк: вклад «Новогодний чулок»
Сумма — от 10 тысяч рублей. Срок — 367 дней. Ставка — 13,5%.
7. Банк «Акцепт»: вклад «Рождественский»
Сумма — от 50 тысяч рублей. Срок — 91 день. Ставка — 15,5%.
8. Банк «Санкт-Петербург»: вклад «Зимний Петербург online»
Сумма — от 10 тысяч рублей. Срок — от одного месяца до трех лет. Ставка — 16%.
9. НБД-Банк: вклад «Новогодний»
Сумма — от 30 тысяч рублей. Срок — от 30 дней до трех лет. Ставка — 15,5%.
10. Московский кредитный банк: вклад «МКБ. Праздничный»
Сумма — от 10 тысяч рублей. Срок — от 61 до 540 дней. Ставка — 16%.
11. НС Банк: вклад «Воплощай мечту»
Сумма — от 50 тысяч до 5 миллионов рублей. Срок — от 100 до 200 дней. Ставка — 16%.
12. Банк «Арзамас»: вклад «Новогодний»
Сумма — от 10 тысяч рублей. Срок — 360 дней. Ставка — 14,5%.
13. Братский Народный Банк: вклад «Зимний»
Сумма — от 2 тысяч рублей. Срок — от 91 дня до одного года. Ставка — 13%.