Топ-10 рыболовных клубов Подмосковья с проживанием

Чтобы провести выходные на природе, в окружении хвойных лесов и прекрасных водоемов, наполненных рыбой, можно отправиться на одну из рыболовных баз, где места для ловли оборудованы беседками с мангалами, где сдают напрокат лодки и необходимое оборудование, а также есть возможность остаться на ночь в уютном гостиничном номере. В материале — лучшие рыболовные клубы региона.

Рыболовный клуб «Золотой сазан»

«Золотой сазан» — один из крупнейших рыболовных клубов Подмосковья, объединяющий три хозяйства в разных частях региона. В клубе на Симферопольском шоссе можно не только поймать трофейную рыбу, но и переночевать в уютной гостинице или в одном из финских домиков в рыбацкой деревне.

В естественном водоеме площадью в 4 гектара водятся карп, сазан, линь, белый амур, форель, щука, сом, белуга, осетр, окунь и карась. В прибрежной зоне находятся комфортные беседки, навесы, две свободные зоны ловли и множество рыболовных мест.

Отдохнуть гости клуба могут в бане вместительностью до шести человек. Отведать собственный улов или заказать блюдо можно в ресторане Fish Point.

Адрес: городской округ Подольск, 41-й километр Симферопольского шоссе, рыболовное хозяйство «Поливаново»

Сайт: https://goldsazan.ru/

Телефон: 8 (495) 782-44-86

Цены: рыбалка — 5000 рублей за световой день, проживание — от 6000 рублей за стандартный номер

База отдыха «Ихтиолог»

База отдыха расположена вблизи рабочего поселка Лотошино. «Ихтиолог» предлагает платную рыбалку на трех прудах: Главном, Форелево-осетровом и Семейном. Поймать здесь можно сома, карпа, щуку, окуня, карася, плотву, толстолобика, а также ценные породы — форель, сигу, нельму, осетра. В каждом пруду водятся разные виды рыбы.

Кроме рыбалки, гостей ждут активные развлечения — катание на квадроциклах, «бананах», полеты на паратрайке и спортивная стрельба.

Пообедать можно в ресторане «Островок», остановиться на ночь — в домике в африканском стиле или в коттедже на берегу озера.

Адрес: городской округ Лотошино, деревня Кушелово, улица Большая, база отдыха «Ихтиолог»

Сайт: https://club-ihtiolog.ru/

Телефон: 8 (495) 790-88-90

Цены: рыбалка — от 750 рублей, аренда дома — от 9000 рублей

База отдыха «Литвиново»

В «Литвиново» есть все удобства для комфортной рыбалки и отдыха. Здесь сдают коттеджи и кемпинги, а также беседки с мангалами. На территории есть два озера с песчаными пляжами и пирсами для ловли рыбы, детские игровые зоны, кафе, спортивные площадки и баня.

В водоемах можно поймать карпа весом до четверти центнера и щуку до 14 килограммов. Также здесь клюют окунь, форель, сом, белый амур, плотва, карась и толстолобик. Пойманную рыбу можно приготовить самому или обратиться к поварам в местном ресторане.

Адрес: городской округ Щелково, сельское поселение Трубинское вблизи поселка Литвиново

Сайт: https://litvinovoclub.ru/

Телефон: 8 (800) 707-88-05

Цены: рыбалка — от 1500 рублей, проживание в коттедже — от 8000 рублей, проживание в глэмпинге — от 3000 рублей

Рыболовная база «Львово»

Рыболовная база на западе Подмосковья предлагает на выбор два пруда для ловли, а для проживания — фирменные экодомики английского производства, разработанные специально для климатических условий России.

В Щучьем водоеме водятся окуни и, соответственно, щуки. В Бобровом можно поймать карася, форель, осетра, карпа, судака, амура и другую рыбу. По периметру водоемов расположены места для ловли и уютные домики.

Также на территории базы сдают в аренду финский гриль-домик, предназначенный для компаний, и баню-сауну. Гости могут взять напрокат лодки, палатки, мангалы, удочки и другое снаряжения для рыбалки.

Адрес: Волоколамский городской округ, деревня Львово

Сайт: http://www.lvovo.ru/

Телефон: 8 (903) 003-26-50

Цены: рыбалка — от 500 рублей, аренда экодомика — 2500 рублей в сутки

Рыбацкое подворье «Владимировка»

База отдыха и рыбалки «Владимировка» в Клину предлагает отправиться на трофейную рыбалку или сбор грибов и ягод. Зимой здесь можно поймать форель и щуку, а еще покататься на лыжах.

На территории подворья есть двухэтажная гостиница на восемь спален, несколько деревянных домиков, стоящих на берегу пруда, а еще дома-бочки. К услугам гостей: русская баня, аренда закрытых площадок и полян на берегу, аренда беседок с мангалами, детская площадка, волейбольная площадка.

Адрес: городской округ Клин, сельское поселение Воздвиженское, рядом с деревней Владимировка

Сайт: https://www.vladimirovka.com/

Телефон: 8 (495) 241-32-16

Цены: летняя рыбалка — от 1500 рублей за три часа, зимняя рыбалка — 1000 рублей на весь день, стоимость проживания в доме рыбака — от 1700 рублей за номер

Рыболовная усадьба «Остров»

Пейзажные пруды, детская рыбалка, пляжи и беседки, а также небольшой зоопарк создают прекрасные условия для семейного отдыха в рыболовной усадьбе «Остров». На ее территории расположены восемь искусственных прудов для платной рыбалки. При желании здесь можно нанять инструктора, который поможет с выбором наживки и ознакомит с тонкостями ловли конкретных видов рыбы. Кроме форели, здесь водятся щука, сом, карп, сазан, осетр и белый амур.

Чтобы растянуть удовольствие не на один день, в «Острове» можно снять гостиничный номер или коттедж.

Адрес: Ленинский городской округ, село Остров, рыболовная усадьба «Остров»

Сайт: https://fishing.usadba-ostrov.ru/

Телефон: 8 (985) 222-99-22

Цены: рыбалка — от 500 рублей, проживание в двухместном стандартном номере — от 4000 рублей

Парк-отель «Красновидово»

Особое место в парк-отеле «Красновидово» занимают охота и рыбалка. Рыболовная база предлагает помощь в организации летней и зимней рыбалки на Можайском водохранилище. Сама рыбалка на водохранилище бесплатная — гостям необходимо оплатить только въезд на территорию комплекса и сопутствующую аренду дома для проживания. На территории предусмотрены корпуса и отдельно стоящие коттеджи, ресторан, столовая, а также пляж и мангальные беседки.

А еще гости могут порыбачить в тишине и покое на отдельных частных прудах. Один из водоемов зарыблен традиционной пресноводной рыбой для промысла. Во втором пруду обитают преимущественно хищные рыбы: окунь, судак, щука, подлещик и раки. Рядом с прудами находятся пять домов для проживания, рыболовный магазин, беседки с мангалами, огромная беседка-грильная с барной стойкой и рубленая баня.

Адрес: Можайский городской округ, деревня Красновидово

Сайт: https://krasnovidovo.com/

Телефон: 8 (495) 407-07-33

Цены: аренда домов — от 4000 рублей в сутки; въезд на территорию платный: 100 рублей — световой день, 200 рублей — сутки

Юрточный кемпинг «Баскак»

Платная рыбалка, проживание в юртах, отдых на природе — все это можно найти на базе «Баскак». Экологически чистый пруд на территории постоянно зарыбляют форелью, карпом, линем, толстолобиком, белым амуром, щукой, сомом.

Юрты отапливаются дровяными печами-каминами, поэтому здесь тепло в любую погоду. На территории действует охраняемая парковка, кроме того, возможна организация трансфера от автовокзала в Коломне.

Адрес: Коломенский городской округ, село Мячково

Сайт: http://baza-baskak.ru/

Телефон: 8 (926) 144-74-68

Цены: стоимость рыболовной путевки — от 500 рублей, проживание — от 1000 рублей

Рыболовная усадьба «Золотые караси»

В этой рыболовной усадьбе недалеко от Щелкова предлагают порыбачить в частном водоеме, посетить баню с купелью и рыбный ресторан.

Водоем глубиной до 8 метров зарыбляют еженедельно, он разделен на основную и две VIP-зоны. На левом берегу основной зоны находятся пять мостков на 84 места. На правом берегу — мангальные беседки, которые гости могут арендовать дополнительно.

В пруду водятся форель, щука, судак, налим, карась, карп, сазан, осетр, толстолобик, сом (обыкновенный и африканский), белый амур, черный амур.

На базе можно взять в аренду оборудование для рыбалки и наживку, а также воспользоваться услугами инструктора. Всю пойманную рыбу можно приготовить в местном ресторане.

На территории находится и русская баня с купелью. Для проживания доступны коттеджи категорий «Стандарт» на пять и шесть человек.

Адрес: городской округ Щелково, рядом с деревней Огуднево

Сайт: https://carasi.ru/

Телефон: 8 (495) 135-43-04

Цены: рыбалка — от 2000 рублей, проживание — от 5400 рублей в сутки за двоих

База отдыха «Озеро Понти»

Главное развлечение на базе отдыха «Озеро Понти» — платная рыбалка. Здесь можно выудить карпа, щуку, осетра — всего в водоеме обитают девять видов рыб. Проживают гости комплекса в уютной гостинице или в отдельных коттеджах.

Площадь базы отдыха составляет 3,5 гектара. По периметру озера расположены беседки с мангалами и причалы для комфортной рыбалки. На первом этаже гостиницы работает кафе. На втором располагается детская игровая комната с современным лабиринтом и площадкой для проведения праздников. А еще на побережье есть большой коттедж, арендовать который можно только частично, то есть правое или левое крыло. Тут же находится баня на дровах с бильярдом и купелью.