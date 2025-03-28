Теплее нормы: какой будет погода в апреле 2025 в Москве и Подмосковье

Синоптики рассказали, какой будет погода в апреле в московском регионе

Подробности о том, какой будет погода в апреле 2025 в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Март 2025 года может запомнится жителям столичного региона аномальным теплом: по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, у этого месяца есть шансы занять первое или второе место в ранге самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Он будет конкурировать с мартом 2007 года, когда средний месячный показатель составил 4,4 градуса. Между тем уже во вторник в свои права вступит апрель — второй месяц весны.

Какой будет погода в начале апреля в Москве и Подмосковье

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Согласно данным центра погоды «Фобос», рубеж марта и апреля в 2025 году ознаменуется довольно спокойной и теплой погодой в столичном регионе.

В ночь на пятницу, 28 марта, столбики термометров в Москве покажут плюс 4-6 градусов, по области — плюс 3-5 градусов, а днем — 8-10 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность при слабом ветре.

В ночь на последние выходные марта синоптики прогнозируют плюс 5-7 градусов (по области — плюс 4-6). Днем в субботу, 29 марта, в Москве и области потеплеет до 8-10 градусов. В течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, в Москве будет дуть слабый, а в области — умеренный северо-восточный ветер.

Ночью 30 марта температура практически не изменится: в Москве столбики термометров покажут 5-7 градусов, в Подмосковье — 4-6 градусов. Днем в столичном регионе потеплеет до плюс 10-12 градусов на фоне переменной облачности и умеренного юго-восточного ветра.

Понедельник, 31 марта, начнется с ночных температур в 7-8 градусов в Москве и 6-7 градусов — по области. Днем столбики термометров покажут 12-14 и 11-13 градусов соответственно на фоне переменной облачности.

Ночью в первый день апреля, который придется на вторник, в Москве ожидается 6-8 градусов (по области — плюс 4-6 градусов), днем потеплеет до 13-15 градусов (по области — до 11-13). В течение суток ожидается переменная облачность при умеренном северо-восточном ветре.

Наконец, в ночь на вторник, 2 апреля, в столице синоптики прогнозируют плюс 6-8 градусов, в Подмосковье — плюс 4-6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 10-12 и 9-11 градусов соответственно. Жителей столичного региона ожидает малооблачная погода с умеренным северным ветром.

Прогноз погоды на апрель 2025: тучи и дождь в Московском регионе

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Согласно прогнозу портала Gismeteo, во втором месяце весны 2025 года Московский регион в основном ждет пасмурная погода со всего двумя ясными днями — 12 и 14 апреля. Впрочем, по словам ведущего метеоролога Gismeteo Леонида Старкова, это лишь один из вероятных сценариев.

По предварительным данным, на протяжении более двух недель месяца будут выпадать осадки в виде дождя, а 9-10 апреля даже возможен дождь со снегом. Самые холодные ночи, когда столбики термометров покажут всего два градуса тепла, в Москве и Подмосковье ожидаются 6 и 10 апреля.

Самая низкая дневная температура, семь градусов выше нуля, ожидается 9 апреля. Самыми теплыми ночами второго месяца весны могут стать ночи на 20 и 22-27 апреля, когда столбики термометров поднимутся на девять градусов. А в дневные часы самая высокая температура, 15 градусов тепла, ожидается 18-21, 23-24 и 26-27 апреля.

Будет ли теплым апрель в Москве и Подмосковье

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Апрель 2025 года в столице может ознаменоваться температурной аномалией со средним показателем в плюс три градуса — об этом ранее сообщала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Таким образом не исключено, что средняя температура второго месяца весны преодолеет отметку в плюс десять градусов, при этом он будет похож на апрель 2024 года.

Однако в прошлом году апрель в Москве отличался избытком осадков: по словам Поздняковой, тогда норма в 37 миллиметров оказалась превышена на 130-150%. Однако в предстоящем апреле как дефицит, так и избыток дождей скорее маловероятен. С тем, что второй месяц весны в 2025 году может оказаться теплее климатической нормы, согласен и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Как объяснял синоптик, апрель с большой долей вероятности продолжит мартовскую тенденцию: в районе 19-20 марта температура в Москве превысила норму сразу на шесть градусов, что считается значительным показателем. Ранее подобное отклонение в последний раз фиксировалось лишь в 2020 году.

И хотя долгосрочные прогнозы не отличаются точностью, с вероятностью 60-70% уже можно говорить о том, что апрель 2025 года окажется теплее нормы на 2-3 градуса.