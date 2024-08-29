Теплая осень и раннее бабье лето: какой будет погода в сентябре 2024 в Москве и Подмосковье

О том, какую погоду в сентябре 2024 года обещают синоптики в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Август 2024 года запомнится жителям столичного региона необычным температурным рекордом: ночь на 16 августа с минимальной температурой в плюс 9,6 градуса стала самой холодной за 20 лет. Ранее в этот день подобная температура фиксировалась лишь в 2004 году. Между тем уже в это воскресенье в свои права вступит сентябрь — первый месяц осени. Синоптики рассказали, каким он будет.

Погода в начале сентября в Москве и Подмосковье

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Согласно данным центра погоды «Фобос», рубеж августа и сентября в 2024 году ознаменуется жарой в столичном регионе. В ночь на субботу, 31 августа, столбики термометров в Москве покажут 17-19 градусов, по области — 13-15 градусов. Днем температура повысится до 28-30 градусов. В течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода при умеренном юго-восточном ветре.

В ночь на День знаний, 1 сентября, который в этом году выпал на воскресенье, в Москве ожидается плюс 20-22 градуса, в Подмосковье — плюс 17-19 градусов. Днем столбики термометров покажут 31-33 градуса выше нуля. В течение суток в столице ожидается ясная, а в Подмосковье — малооблачная погода при умеренном южном ветре.

По словам главного специалиста ИА «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, 1 сентября 2024 года может стать самым жарким днем в Москве за последние 85 лет. В понедельник, 2 сентября, ожидается переменная облачность при юго-восточном умеренном ветре. Однако начало первой рабочей недели осени будет все таким же жарким: в ночь на 2 сентября в Москве ожидается 21-23 градуса, в Подмосковье — 18-20 градусов. Днем температура повысится до 28-30 и 27-29 градусов соответственно.

Во ночь на вторник, 3 сентября, столбики термометров в Москве покажут плюс 18-20 градусов (по области — плюс 15-17 градусов), днем — 29-31 градус (по области — 28-30 градусов). В течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность при умеренном южном ветре.

Наконец, в ночь на среду, 4 сентября, в столичном регионе ожидается малооблачная погода при слабом (в Подмосковье — умеренном юго-восточном) ветре. Ночью плюс 22-24 (по области — плюс 19-21), днем — 31-33 (по области — 29-31) градусов выше нуля.

Прогноз погоды на сентябрь 2024: дожди и тучи в Московском регионе

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Согласно прогнозу портала Gismeteo, в первый месяц осени 2024 года Московский регион в основном ждет пасмурная погода. Ясных дней ожидается всего три: 3, 10 и 29 сентября. Впрочем, по словам ведущего метеоролога Gismeteo Леонида Старкова, это лишь один из вероятных сценариев. По предварительным данным, семь дней в сентябре могут оказаться дождливыми.

Самыми холодными ожидаются ночи на 26 и 29 сентября, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут 10 градусов тепла. Самая низкая дневная температура — плюс 16 градусов — ожидается 28-29 сентября. Самыми теплыми ночами первого месяца осени могут стать ночи на 1-2 сентября, когда столбики термометров поднимутся на 19 градусов выше нуля. А в дневные часы самая высокая температура — 31 градус — ожидается 1 сентября.

Какой будет осень 2024 в Москве и Подмосковье

Фото - © Фотобанк Лори

По данным специалистов сервиса «Яндекс.Погода», средние температуры по всей России осенью 2024 года окажутся выше относительной климатической нормы. Погода с сентября по ноябрь может удивлять неустойчивостью, но в целом осень будет теплой.

«Практически для всей территории России сезон выдастся более теплым относительно средних многолетних показателей. Это одно из проявлений глобальных климатических трендов», — уточняют метеорологи.

В сентябре по всей территории РФ прогнозируют превышение средних многолетних температур, особенно в европейской части страны. В частности, в Москве ожидается до 0,8 градуса теплее нормы.

«Хорошая погода будет, обязательно. Но это уже будет не лето, а раннее бабье лето мы ждем — конец августа и начало сентября», — говоря про предстоящую осень, отметила климатолог, кандидат географических наук, доцент Челябинского государственного университета Екатерина Пестрякова.

Специалист отметила, что лето заканчивается, когда средняя температура падает ниже 15 градусов. Это особенно характерно для средней части России. Кроме того, по словам Пестряковой, в США период бабьего лета называют индийским летом из-за того, что оно короткое и очень теплое. Подобные осенние дни встречаются и в других странах.