Страны-суицидники: в каких государствах совершается больше всего самоубийств и на каком месте Россия

Тема самоубийств в мировом масштабе является прерогативой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая предоставляет статистику по разным странам мира с 2000 года. При этом данная тема довольно проблемная. Как писала ВОЗ в одном из своих документов еще в 2002 году, «в большинстве стран мира самоубийства стигматизируются и порицаются по культурным и религиозным причинам. В некоторых странах суицидальное поведение является уголовным преступлением и преследуется по закону. Таким образом, зачастую самоубийства совершаются скрытно, окружены табу и могут быть не зафиксированы, неправильно классифицированы или преднамеренно скрыты в официальных записях о смерти».

Как менялась мировая статистика по самоубийствам с 2000 по 2021 годы

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Как отмечает ВОЗ в справочнике «Мировая статистика по здоровью-2024» (страница 17), общемировое количество самоубийств за год снизилось с 762 тысяч в 2000 году до 717 тысяч в 2021 году.

Количество смертей от самоубийств на 100 тысяч человек населения планеты снизилось с 12,4 в 2000 году до 9,0 в 2020 году. При этом в 2021 году впервые произошел небольшой рост – до 9,1.

Значительный прогресс отмечен в Европейском регионе (куда, по версии ВОЗ, входят также страны бывшего СССР). Если в 2000 году среднее количество смертей от самоубийств составляло здесь 21,3 на 100 тысяч человек населения, то в 2021 году этот показатель упал до 12,3. При этом данный регион по-прежнему лидирует в мире (как мы увидим ниже, к сожалению, как раз за счет стран бывшего СССР и в первую очередь России).

При этом Американский регион (куда входят обе Америки, Северная и Южная) оказался единственным, где смертность от самоубийств выросла. Если в 2000 году среднее количество смертей от суицида на 100 тысяч человек населения составляло здесь 7,2, то в 2021 году – уже 9,8.

Мировая статистика по самоубийствам среди мужчин и женщин

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По состоянию на 2021 год, смертность от самоубийств среди мужчин больше чем в два раза выше, чем среди женщин (12,4 против 5,9 на 100 тысяч человек населения планеты). При этом данная статистика сильно меняется в зависимости от региона. Так, если в Юго-Восточной Азии (к этому региону ВОЗ относит только Индию, Шри-Ланку, Мальдивы, Непал, Бутан, Бангладеш, Мьянму, Таиланд, Индонезию, Восточный Тимор и почему-то КНДР) соотношение смертей от суицида между мужчинами и женщинами составляет 1,4, то в Американском регионе – почти 4,0.

Страны мира по смертности от самоубийств

Страна Количество смертей от самоубийств на 100 тысяч человек населения (на 2021 год) Лесото 28,7 Южная Корея 27,5 Эсватини 27,2 Уругвай 24.8 Гайана 24,8 Суринам 22,3 ЮАР 22,3 Литва 22.1 Россия 21.4 Украина 21,2 Соломоновы острова 19,6 Словения 18,9 Бельгия 18,4 Япония 17,4 Зимбабве 17,3 Таиланд 16,6 Франция 16,6 Венгрия 16,5 Хорватия 15,7 Вануату 15,7 Белоруссия 15,6 США 15,6

По количеству самоубийств на 100 тысяч человек населения Россия уступает только Литве (из европейских стран), а также южноафриканским ЮАР, Лесото и Эсватини, южноамериканским Уругваю, Гайане и Суринаму и, как ни странно, Южной Корее, которая занимает второе место в мире, несмотря на высокий уровень экономического и культурного развития.

Украина находится примерно на одном уровне с Россией, уступая всего две десятых, а вот в Белоруссии дела заметно лучше – на уровне США.

Если взять крупные страны, не вошедшие в таблицу, то там показатели такие:

Китай – 8,9;

Индия – 12,6;

Германия – 12,9;

Великобритания – 9,5;

Италия – 7,0;

Испания – 8,7;

Австралия – 13,1;

Казахстан – 14,6;

Канада – 9,4;

Бразилия – 7,6;

Аргентина – 7,9;

Турция – 2,7;

Иран – 4,1;

Саудовская Аравия – 0,9;

Египет – 0,6.

Посмотреть данные по другим странам можно на удобной интерактивной карте от ВОЗ.

Как менялся уровень смертности от самоубийств в России

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В 2000 году количество смертей от суицида на 100 тысяч человек населения в России составляло 53,1. Как и в целом по миру, оно неуклонно снижалось все прошедшие годы, и только в 2021 году наблюдался небольшой рост (21,4 против 21,0 в 2020 году).

Статистика самоубийств в России по полам и возрастам

Мужчины в России совершают самоубийства намного чаще женщин – в 4,5 раза в 2021 году (36,7 против 8,1 на 100 тысяч человек населения).

По возрастам ситуация такая: